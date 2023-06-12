Ягуары — кошки, живущие на деревьях

Говорят, что у кошек 9 жизней. Бразильские ягуары, чью естественную среду обитания планомерно уничтожают фермеры своими сельхозугодиями, научились бороться с одной из своих угроз — наводнениями в районе Амазонки. Как?



Ягуары переселились на деревья! Большие кошки, крупнейшие после льва и тигра, весящие за сотню килограмм, проворно перемещаются по верхушкам, где могут находиться с апреля по июль. В течение 3-4 месяцев они вообще не спускаются на землю, охотятся и воспитывают своих ягуарят на деревьях.



Такое удивительное поведение местных больших кошек было зафиксировано совсем недавно.







1. Документирование поведения ягуара в сезон дождей почти не делается, а их долгосрочное пребывание на верхушках деревьев впервые было зарегистрировано исследователями в 2013 году после девяти лет наблюдений!



Существуют туры по местам жизни ягуаров, живущих на деревьях, стоящие около 3000 долларов США на человека. Экотуризм такой. (Фото Bruno Kelly):







2. Так так выглядят эти места в районе Амазонки в сезон дождей, когда Амазонка разливается и заливает сушу. Что еще делать ягуарам? Жить на деревьях! (Фото Bruno Kelly):







3. Заметить скрытного ягуара в плотном навесе джунглей необычайно сложно. (Фото Bruno Kelly):







4. На некоторых ягуаров исследователи надевают ошейники и пытаются вычислить их местонахождение с помощью приборов. (Фото Bruno Kelly):







5. Зато кайманам в таких условиях благодать. (Фото Bruno Kelly):







6. Цаплям в такую погоду тоже хорошо. (Фото Bruno Kelly):







7. Вид этих мест с высоты. Большая часть бассейна Амазонки принадлежит Бразилии, юго-западные и западные районы — Боливии, Перу, Эквадору и Колумбии. Протекая большей частью по Амазонской низменности в субширотном направлении близ экватора, Амазонка впадает в Атлантический океан, образуя самую большую в мире дельту. Река Амазонка является самой водоносной рекой в мире, неся в океан пятую часть пресной воды на земном шаре. Поток воды на столько огромен что, изливаясь в атлантический океан, Амазонка изменяет солевой состав и цвет океана на протяжении 320 километров. (Фото Bruno Kelly):







8. (Фото Bruno Kelly):







9. Внешне ягуар очень похож на леопарда, но значительно превосходит его по размерам. На гуарани yaguara (jaguarete) означало «зверь, убивающий одним прыжком». Высший хищник этих мест. (Фото Bruno Kelly):







10. Маленький ягуарчик, появившийся и живущий на вершине дерева во время наводнений. Штат Амазонас, Бразилия, 5 июня 2017. (Фото Bruno Kelly):







11. Ягуар является сумеречным хищником. Его самые активные охотничьи часы приходятся на время после захода солнца. Попробуй заметь черного ягуара ночью! (Фото Bruno Kelly):







12. Иногда исследователи усыпляют ягуара с помощью транквилизатора. (Фото Bruno Kelly):







13. Обследуют, проверяют состояние. (Фото Bruno Kelly):







14. Изменяем зубки. (Фото Bruno Kelly):







15. Так выглядит заповедник Mamiraua Sustainable Development Reserve, где обитают ягуары, в сезон дождей. Расположен он в муниципалитете Уарини в Бразилии, который входит в штат Амазонас. (Фото Bruno Kelly):







16. Ягуары — невероятно мощные и сильные кошки. Это своего рода бодибилдеры среди кошачьих. Их основная тактика в охоте — мощь, а не скорость или скрытность. Они убивают одним укусом, силу которого зачастую ставят на вершину всех млекопитающих. Ягуары настолько сильны, что нападают на других высших хищников этих мест — больших кайманов по 2.5 метра, причем в их же среде обитания. (Фото Bruno Kelly):







Люди, повстречавшие неожиданно ягуара в чаще, испытывали странное чувство почтения и некого удивления. Вот как о встрече с ягуаром писал в 30-х годах XX века английский путешественник и зоолог Айвен Сандерсон:



«Я сильно вздрогнул от неожиданности, когда нарост вдруг изменил очертания и стал медленно взбираться по стволу. Я должен обратить ваше внимание на необъяснимый и очень интересный факт: хотя животное, которое я безошибочно узнал по силуэту, было хищником, я не чувствовал ничего похожего на то необычайное ощущение безотчётного ужаса, которое возникает при виде леопарда в Западной Африке, пронизывая вас с головы до пят. Передо мной на дереве в каких-нибудь 4 метрах припал к стволу ягуар: в лунном сиянии зверь казался громадным, как настоящий выбеленный луной динозавр, но того одуряющего, тошнотворного ужаса он у меня не вызывал.»

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: