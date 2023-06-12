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Ягуары — кошки, живущие на деревьях

Говорят, что у кошек 9 жизней. Бразильские ягуары, чью естественную среду обитания планомерно уничтожают фермеры своими сельхозугодиями, научились бороться с одной из своих угроз — наводнениями в районе Амазонки. Как?

Ягуары переселились на деревья! Большие кошки, крупнейшие после льва и тигра, весящие за сотню килограмм, проворно перемещаются по верхушкам, где могут находиться с апреля по июль. В течение 3-4 месяцев они вообще не спускаются на землю, охотятся и воспитывают своих ягуарят на деревьях.

Такое удивительное поведение местных больших кошек было зафиксировано совсем недавно.

Ягуары — кошки, живущие на деревьях

1. Документирование поведения ягуара в сезон дождей почти не делается, а их долгосрочное пребывание на верхушках деревьев впервые было зарегистрировано исследователями в 2013 году после девяти лет наблюдений!

Существуют туры по местам жизни ягуаров, живущих на деревьях, стоящие около 3000 долларов США на человека. Экотуризм такой. (Фото Bruno Kelly):

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2. Так так выглядят эти места в районе Амазонки в сезон дождей, когда Амазонка разливается и заливает сушу. Что еще делать ягуарам? Жить на деревьях! (Фото Bruno Kelly):

Brazil jaguars find safe haven in rainforest trees

3. Заметить скрытного ягуара в плотном навесе джунглей необычайно сложно. (Фото Bruno Kelly):

Brazil jaguars find safe haven in rainforest trees

4. На некоторых ягуаров исследователи надевают ошейники и пытаются вычислить их местонахождение с помощью приборов. (Фото Bruno Kelly):

Brazil jaguars find safe haven in rainforest trees

5. Зато кайманам в таких условиях благодать. (Фото Bruno Kelly):

Brazil jaguars find safe haven in rainforest trees

6. Цаплям в такую погоду тоже хорошо. (Фото Bruno Kelly):

Brazil jaguars find safe haven in rainforest trees

7.  Вид этих мест с высоты. Большая часть бассейна Амазонки принадлежит Бразилии, юго-западные и западные районы — Боливии, Перу, Эквадору и Колумбии. Протекая большей частью по Амазонской низменности в субширотном направлении близ экватора, Амазонка впадает в Атлантический океан, образуя самую большую в мире дельту. Река Амазонка является самой водоносной рекой в мире, неся в океан пятую часть пресной воды на земном шаре. Поток воды на столько огромен что, изливаясь в атлантический океан, Амазонка изменяет солевой состав и цвет океана на протяжении 320 километров. (Фото Bruno Kelly):

Brazil jaguars find safe haven in rainforest trees

8. (Фото Bruno Kelly):

Brazil jaguars find safe haven in rainforest trees

9. Внешне ягуар очень похож на леопарда, но значительно превосходит его по размерам. На гуарани yaguara (jaguarete) означало «зверь, убивающий одним прыжком». Высший хищник этих мест. (Фото Bruno Kelly):

Brazil jaguars find safe haven in rainforest trees

10. Маленький ягуарчик, появившийся и живущий на вершине дерева во время наводнений. Штат Амазонас, Бразилия, 5 июня 2017. (Фото Bruno Kelly):

Маленький ягуарчик

11. Ягуар является сумеречным хищником. Его самые активные охотничьи часы приходятся на время после захода солнца. Попробуй заметь черного ягуара ночью! (Фото Bruno Kelly):

Brazil jaguars find safe haven in rainforest trees

12. Иногда исследователи усыпляют ягуара с помощью транквилизатора. (Фото Bruno Kelly):

Brazil jaguars find safe haven in rainforest trees

13. Обследуют, проверяют состояние. (Фото Bruno Kelly):

Brazil jaguars find safe haven in rainforest trees

14. Изменяем зубки. (Фото Bruno Kelly):

Brazil jaguars find safe haven in rainforest trees

15. Так выглядит заповедник Mamiraua Sustainable Development Reserve, где обитают ягуары, в сезон дождей. Расположен он в муниципалитете Уарини  в Бразилии, который входит в штат Амазонас. (Фото Bruno Kelly):

Brazil jaguars find safe haven in rainforest trees

16. Ягуары — невероятно мощные и сильные кошки. Это своего рода бодибилдеры среди кошачьих. Их основная тактика в охоте — мощь, а не скорость или скрытность. Они убивают одним укусом, силу которого зачастую ставят на вершину всех млекопитающих. Ягуары настолько сильны, что нападают на других высших хищников этих мест — больших кайманов по 2.5 метра, причем в их же среде обитания. (Фото Bruno Kelly):

Brazil jaguars find safe haven in rainforest trees

Люди, повстречавшие неожиданно ягуара в чаще, испытывали странное чувство почтения и некого удивления. Вот как о встрече с ягуаром писал в 30-х годах XX века английский путешественник и зоолог Айвен Сандерсон:

«Я сильно вздрогнул от неожиданности, когда нарост вдруг изменил очертания и стал медленно взбираться по стволу. Я должен обратить ваше внимание на необъяснимый и очень интересный факт: хотя животное, которое я безошибочно узнал по силуэту, было хищником, я не чувствовал ничего похожего на то необычайное ощущение безотчётного ужаса, которое возникает при виде леопарда в Западной Африке, пронизывая вас с головы до пят. Передо мной на дереве в каких-нибудь 4 метрах припал к стволу ягуар: в лунном сиянии зверь казался громадным, как настоящий выбеленный луной динозавр, но того одуряющего, тошнотворного ужаса он у меня не вызывал.»

Brazil jaguars find safe haven in rainforest trees

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Ягуары — кошки, живущие на деревьях

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Ягуары — кошки, живущие на деревьяхПодписаться на мой Instagram
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