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Американские антикварные магазины

В США во многих городах находятся антикварные магазины, которые популярны как среди туристов, так и среди местных жителей. Для примера, город Snohomish считался даже столицей антиквариата на северо-западе США.

Здесь можно купить практически всё, начиная от старых фотографий и газет, и заканчивая кухонной утварью и мебелью. Посещая эти магазины, иногда складывается впечатление, что ты находишься в музее. Предлагаем немного прогуляться по некоторым городам в штате Washington, а точнее их антикварным местам и посмотреть, что же можно приобрести в этих магазинах:

Камера Хранения - USA

Один из антикварных магазинов в Сиэтле, который держат иранцы. Здесь всё банально, в основном, ковры:

Камера Хранения - USA

В 5-10 минутах ходьбы от него находится Seattle Antiques Market. Один из самых известных антикварных магазинов в штате Вашингтон. Сразу перед входом – коллекция журнала «Playboy»:

Камера Хранения - USA

Винтажная одежда:

Камера Хранения - USA

Легендарный музыкальный автомат (Juke-Box) компании Wurlitzer:

Камера Хранения - USA

Радиоприёмники на любой вкус:

Камера Хранения - USA

А это уже город Bellingham. Здесь даже продаётся наш армейский ремень:

Камера Хранения - USA

Упомянутый выше, город Snohomish:

Камера Хранения - USA

Камера Хранения - USA

Камера Хранения - USA

Камера Хранения - USA

Антикварный магазин в городке Poulsbo:

Камера Хранения - USA

В городе Tacoma, на одной из улиц, а именно Broadway, находится несколько антикварных магазинов. Вот какая красота в одном из них:

Камера Хранения - USA

Камера Хранения - USA

Рядом находится антикварный магазин с детскими товарами:

Камера Хранения - USA

Продолжаем изучать ассортимент. Телевизор с термосами:

Камера Хранения - USA

Всегда есть огромный выбор ретро-пластинок:

Камера Хранения - USA

Это вам не PlayStation:

Камера Хранения - USA

Пишущая (печатная) машинка L.C. Smith 8-10:

Камера Хранения - USA

Легендарный персонаж американских мультфильмов прошлого столетия – Betty Boop:

Камера Хранения - USA

Жили у бабуси два весёлых котэ:

Камера Хранения - USA

В общем, много всякой всячины можно купить в американских антикварных магазинах:

Камера Хранения - USA

Камера Хранения - USA

Камера Хранения - USA

Камера Хранения - USA

Камера Хранения - USA

Камера Хранения - USA

Антикварка в городке Prosser:

Камера Хранения - USA

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