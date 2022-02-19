В США во многих городах находятся антикварные магазины, которые популярны как среди туристов, так и среди местных жителей. Для примера, город Snohomish считался даже столицей антиквариата на северо-западе США.
Здесь можно купить практически всё, начиная от старых фотографий и газет, и заканчивая кухонной утварью и мебелью. Посещая эти магазины, иногда складывается впечатление, что ты находишься в музее. Предлагаем немного прогуляться по некоторым городам в штате Washington, а точнее их антикварным местам и посмотреть, что же можно приобрести в этих магазинах:
Один из антикварных магазинов в Сиэтле, который держат иранцы. Здесь всё банально, в основном, ковры:
В 5-10 минутах ходьбы от него находится Seattle Antiques Market. Один из самых известных антикварных магазинов в штате Вашингтон. Сразу перед входом – коллекция журнала «Playboy»:
Винтажная одежда:
Легендарный музыкальный автомат (Juke-Box) компании Wurlitzer:
Радиоприёмники на любой вкус:
А это уже город Bellingham. Здесь даже продаётся наш армейский ремень:
Упомянутый выше, город Snohomish:
Антикварный магазин в городке Poulsbo:
В городе Tacoma, на одной из улиц, а именно Broadway, находится несколько антикварных магазинов. Вот какая красота в одном из них:
Рядом находится антикварный магазин с детскими товарами:
Продолжаем изучать ассортимент. Телевизор с термосами:
Всегда есть огромный выбор ретро-пластинок:
Это вам не PlayStation:
Пишущая (печатная) машинка L.C. Smith 8-10:
Легендарный персонаж американских мультфильмов прошлого столетия – Betty Boop:
Жили у бабуси два весёлых котэ:
В общем, много всякой всячины можно купить в американских антикварных магазинах:
Антикварка в городке Prosser:
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Американские антикварные магазины
В США во многих городах находятся антикварные магазины, которые популярны как среди туристов, так и среди местных жителей. Для примера, город Snohomish считался даже столицей антиквариата на северо-западе США.
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