Американские антикварные магазины

В США во многих городах находятся антикварные магазины, которые популярны как среди туристов, так и среди местных жителей. Для примера, город Snohomish считался даже столицей антиквариата на северо-западе США.



Здесь можно купить практически всё, начиная от старых фотографий и газет, и заканчивая кухонной утварью и мебелью. Посещая эти магазины, иногда складывается впечатление, что ты находишься в музее. Предлагаем немного прогуляться по некоторым городам в штате Washington, а точнее их антикварным местам и посмотреть, что же можно приобрести в этих магазинах:







Один из антикварных магазинов в Сиэтле, который держат иранцы. Здесь всё банально, в основном, ковры:







В 5-10 минутах ходьбы от него находится Seattle Antiques Market. Один из самых известных антикварных магазинов в штате Вашингтон. Сразу перед входом – коллекция журнала «Playboy»:







Винтажная одежда:







Легендарный музыкальный автомат (Juke-Box) компании Wurlitzer:







Радиоприёмники на любой вкус:







А это уже город Bellingham. Здесь даже продаётся наш армейский ремень:







Упомянутый выше, город Snohomish:



















Антикварный магазин в городке Poulsbo:







В городе Tacoma, на одной из улиц, а именно Broadway, находится несколько антикварных магазинов. Вот какая красота в одном из них:











Рядом находится антикварный магазин с детскими товарами:







Продолжаем изучать ассортимент. Телевизор с термосами:







Всегда есть огромный выбор ретро-пластинок:







Это вам не PlayStation:







Пишущая (печатная) машинка L.C. Smith 8-10:







Легендарный персонаж американских мультфильмов прошлого столетия – Betty Boop:







Жили у бабуси два весёлых котэ:







В общем, много всякой всячины можно купить в американских антикварных магазинах:



























Антикварка в городке Prosser:







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