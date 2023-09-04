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Интересные факты о Карлсоне

Интересные факты о Карлсоне

Идею создания «Карлсона, который живет на крыше» писательнице подсказала дочка. Однажды Астрид услышала ее рассказ о том, что, когда девочка остается одна, к ней в комнату через окно влетает маленький веселый человечек, который прячется за картину, если входят взрослые. Так на свет появился Карлсон – красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил.


На шведском Карлсона зовут Karlsson på taket.

Советские мультики про Малыша и Карлсона были первой экранизацией бессмертного произведения Астрид Линдгрен. К сожалению, экранизированы были только две книги из трех.

Кстати Фрекен Бок в советском мультфильме рисовали по образу Фаины Раневской, которая эту роль и озвучивала.

В Швеции фамилия Карлсон третья по распространённости. В 2008 году в Швеции были зарегистрированы 201 681 носителей этой фамилии.

Интересные факты о Карлсоне

На родине, в Швеции, Карлсона не любят, считая его «хамом, эгоистом, обманщиком, хвастуном и подстрекателем».

В книгах не упоминается имени Карлсона, он везде называет себя просто «Карлсон».

Наследники писательницы тщательно следят за всем, что связано с героями книг Линдгрен. Их компания Saltkrakan ab является правообладателем всех ее произведений (персонажей и их производных).

В Интернете получила распространение теория, согласно которой прототипом Карлсона является немецкий рейхминистр авиации Геринг (согласно этой теории, пропеллер — это намек на авиацию, также и Карлссон и Геринг являются достаточно упитанными людьми).

Синдром Карлсона — психологическая особенность детей 3-7 лет, испытывающих потребность в воображаемом друге.

Вопреки советскому мультфильму, в книге нигде не упомянуто, что самая любимая еда Карлсона — варенье. Согласно книге, самые любимые блюда Карлсона — мясные тефтели и торт со взбитыми сливками.

Интересные факты о Карлсоне

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