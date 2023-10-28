10 древнейших изображений, открывающих новые факты: Безбородый Иисус, отпечаток руки пикта и другие

Стена, окаменелая грязь, кусок глиняной посуды - все это может стать бесценными историческими артефактами, способными раскрыть ранее никому известную информацию археологам. От стихийных бедствий до доисторических охот, от секретных сообщений до странно выглядящего Иисуса — все это нашли на древних поверхностях.
1. Раннее палеолитическое искусство в Бургундии
Палеолит ознаменовал самое раннее культурное развитие человечества. Во Франции общины в те времена жили в Бургундии, где они, возможно, даже смешались с неандертальцами. За последние 150 лет появилось много доказательств того, что люди палеолита жили в районе «Сона и Луара», но до сих пор ученые не могли найти их наскальных рисунков в пещерах, что было крайне странно. По всей Европе палеолитические памятники всегда сопровождались наскальными рисунками.
Раннее палеолитическое искусство в Бургундии.
В 2018 году археологи использовали новое оборудование для сканирования двух пещер (Grottes d'Agneux), насчет которых уже давно подозревали, что в них есть скрытые «украшения». В XVI – XIX люди часто посещали эти пещеры из-за потрясающих видов, которые открываются из них на окрестные пейзажи. Однако эти посетители также оставили после себя так много граффити, что первоначальные стены пещеры «скрылись» под ними. Невероятно, но сканирование обнаружило что-то под многовековыми именами, датами и картинками, нацарапанными на стенах. Это оказались первые палеолитические картины этого региона, которые изображали оленя и коня. Анализ установил, что изображениям около 12 000 лет.
2. Древняя игра
Почти весь древний Ближний Восток играл в таинственную игру. Ее первоначальное название и правила были утеряны, и сегодня эта настольная игра теперь называется «58 лунок» или «гончие и шакалы». Совсем недавно археологи обнаружили поле для этой забавы в азербайджанской пещере.
Таинственная игра Ближнего Востока.
Дно пещеры было испещрено лунками, которые сделали местные кочевые скотоводы. Невероятно, но каменному полю для игры было около 4 000 лет, т. е. оно настолько же старое, как и набор для «58 лунок», найденный в гробнице фараона, датируемый XVIII веком до нашей эры. Некоторые считают, что «58 лунок» являются предком нард, но это миф. Нарды развились из намного более молодой игры «табула», которая была изобретена римлянами.
3. Секретное сообщение
Около 50 лет назад в Тель-Араде был найден кусок керамики. Этот место раньше было древней крепостью недалеко от современного израильского города Арад. На лицевой стороне 3000-летнего черепка нашлись записи о военных финансах. Остальная часть осколка была пустой. Но в 2017 году археологи с помощью специального оборудования заметили какие-то знаки на тыльной стороне, невидимые человеческому глазу. Во время повторного тестирования исследователи использовали мультиспектральную визуализацию, чтобы увидеть, что это за метки. Оказалось, что это 17 скрытых слов.
Секретное сообщение на куске керамики.
Забавно, но «секретное сообщение» заключалось в том, что его автор (скорее всего, солдат, расквартированный в форте) просил прислать ему вина и, в свою очередь, пообещал помочь получателю с любыми его запросами. Затем последовал более загадочный запрос, в котором просили «определенный неназванный товар для определенного неназванного человека». В конце был упомянут кто-то по имени Геальяху, который принес определенное количество вина.
4. Самое старое из современных названий Иерусалима
В 2018 году при строительстве новой дороги пригласили археологов, чтобы они проверили, нет ли на этом месте исторических артефактов. Удивительно, но ученые нашли древнюю керамическую мастерскую. Но не это стало самым захватывающим. Римское здание было возведено частично из строительных материалов, взятых из других сооружений. К примеру, анализ одной из колонн показал, что она была сделана примерно во время царствования Ирода Великого (37–4 г.г. до н.э.), но на ней также была надпись, которая была немного моложе.
«Ханания, сын Додалоса из Иерусалима».
Надпись, вырезанная в первом веке нашей эры, гласила на арамейском языке: «Ханания, сын Додалоса из Иерусалима». Остается только догадываться, кем были эти два человека. А вот название древнего города стало исключительной находкой. Обычно в древних писаниях и на артефактах использовалась сокращенная версия - писали «Иерушалем» или «Шалем». Название было написано точно так же, как на иврите сегодня - «Иерушалаим», что делает его самым древним из когда-либо найденных. Среди артефактов первого века есть только один подобный пример — название было отчеканено на монете, датированной 66–70 г.г. н.э.
5. Камни голода
В последние годы засуха привела к понижению уровня реки в Чехии возле городка Дечин. При этом в результате падения уровня воды обнаружились большие камни с надписями, датируемыми 1600-ми годами. Надписи на 12 камнях были, мягко говоря, не радостными. Они поведали о падении уровня воды в реке Эльба и трудностях, которые принесла засуха. Неудивительно, что вскоре находки получили подходящее название - «камни голода».
Камни голода.
Один человек писал о пропавшем урожае, высоких ценах, недостатке еды и том факте, что бедные были обречены на голод. На этом же камне было написано по-немецки: «Когда ты видишь меня, плачь». Самый старый валун датируется 1616 годом, что делает его одним из древнейших подобных объектов в Центральной Европе. Хотя современные засухи считаются одними из самых экстремальных, они все еще слабее тех, которые опустошали Европу в течение последних нескольких веков.
6. Жизнь жреца
Одним из лучших египетских сокровищ, обнаруженных в 2018 году, была гробница жреца фараона. А особенно эту находку сделало настолько захватывающим то, что двухуровневая гробница не являлась разграбленной и была заполнена статуями и красочными изображениями. Поверхности стен и артефакты рассказали историю о жреце Вахтье, о его семье и мире, в котором он жил. Например, он обожал свою мать - ее имя встречалось почти везде по всей гробнице.
Из жизни одного жреца.
Жрец служил фараону Нефериркара во время пятой династии, которая продолжалась с 2500 г. до н.э. до 2350 г. до н.э. 4400-летнее здание также было в идеальном состоянии. Изображения длиной 10 метров, шириной 3 метра и высотой 3 метра были повсюду. На них были показаны люди, производящие керамику, вино и погребальную мебель. Другие сцены показывали охоту и парусники, а также музыкальные и религиозные темы.Гробница, расположенная к югу от Каира, все еще нуждается в полном исследовании. К примеру, археологи рассчитывают найти тело самого Вахтье.
7. Древний отпечаток руки
В Шотландии археологи сталкиваются с серьезной проблемой. Археологические раскопки, связанные с пиктами, считаются очень ценными, потому что об этой культуре (300 г. до н.э. - 900 г. н.э.) почти ничего не известно. Но сейчас море медленно «отвоевывает» участки суши с бесценными артефактами и руинами. Во время недавних раскопок в Свандро команда нашла древнюю кузницу. Здание когда-то находилось под землей и в нем была распашная каменная дверь, круглая комната с очагом и две большие наковальни, сделанные из огромных камней.
Древний отпечаток.
В процессе очистки одной наковальни обнаружился темный отпечаток руки. Первоначально исследователи считали, что отпечаток сделали при раскопках. Однако вскоре выяснилось, что он был древним. Около 1 500 лет назад человек оперся на каменную наковальню рукой, запачканной в угольной пыли. До сих пор подобного не находили никогда, тем более чтобы это относилось к цивилизации, настолько «неуловимой», что пиктов часто называют «затерянными людьми Европы».
8. Охота на ленивца
В 2017 году окаменелые следы человека обнаружились в парке национальных памятников «Белые пески» в Нью-Мексико. Во время исследования 2018 года здесь нашли свидетельства древней охоты. Этот вывод был сделан, поскольку отпечатки человеческих следов были внутри более крупных следов ленивца. Возраст находки составлял около 11 000 лет. Их возраст и отсутствие других доказательств затрудняли расшифровку события. Тем не менее, были и некоторые подсказки. Нахождение человеческих отпечатков внутри отпечатков животного означает, что люди шли по свежему следу ленивца.
Как это было: Работа на ленивца.
В какой-то момент следы ленивца показали, что животное поднялось на задние лапы, сделало стойку и напало на охотников. Современные ленивцы - это уязвимые существа, которые не могут сражаться. Но древний гигантский ленивец был смертоносным. Стоя на задних лапах, он был 213 сантиметров в высоту, имел мускулистое тело и длинные конечности, вооруженные серповидными ногтями. Сомнительно, что каменное оружие могло убить зверя, но находка доказала, что люди охотились на гигантских ленивцев, вид, который впоследствии вымер.
9. Ледниковый период
Тысячелетия назад человечество пережило мини ледниковый период. Он получил название «Поздний Дриас» и продолжался около 1000 лет. Исследователи долго подозревали, что эту катастрофу вызвала комета, но никакие доказательства не подтвердили эту теорию. В 2017 году археологи изучали символы в Гёбекли Тепе в Турции, который считается самым старым храмовым комплексом в мире (9000 г. до н.э.). Резные изображения на одном из его столбов, казалось, было вырезано в память о страшном событии. На этой колонне, известной как «Камень-стервятник», были вырезаны изображения животных, и на ней было видно, как Землю захлестнул целый поток комет. Смысл данной картины оставался непонятным вплоть до недавнего исследования.
Ледниковый период - время непростое.
Примечательно, что положение животных соответствовало созвездиям на небе. Это позволило ученым точно определить дату с погрешностью около 250 лет. Теория кометы, врезавшейся в Землю, получила подтверждение, когда эта дата совпала с началом Позднего Дриаса. Исследование льдов в Гренландии предположило, что тысячелетие морозов началось около 10 890 г. до н.э., а символы на «Камне-стервятнике» изображали небо около 10 950 г. до н.э. Это также может изменить давнее убеждение, что Гёбекли Тепе был просто храмом. Вероятно, это была также обсерватория.
10. Безбородый Иисус
Находка, которую считают первой в своём роде.
В 1920-х годах археологи раскопали древнюю церковь в Израиле. У потолка в районе места для крещения они обнаружили крайне нечеткую картину. В 2018 году археолог решил исследовать ее выцветшие линии и с удивлением обнаружил на стене лицо... безбородого Иисуса. В отличие от классического длиннобородого изображения, знакомого всем по иконам, у гладко выбритого мужчины также был длинный нос и кудрявая голова. Но даже не необычная внешность фигуры всполошила археологов. На Святой Земле есть несколько старых картин крещения Иисуса. Но среди них нет ни одной, старше эпохи Иконоборчества (VIII – IX века). Самый ранний возраст картины - около 200 лет после распятия. Это делает находку достаточно старой, чтобы считать ее первой в своем роде.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии