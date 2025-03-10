10 вариантов использования зип-пакетов

Зип-пакеты уже давно стали частью нашего быта. В большинстве случаев они используются для хранения мелочей и заморозки еды, но это далеко не все варианты их применения. Сегодня мы расскажем, как сделать из таких пакетов емкости для рассады, мини-холодильника, кухонную воронку и много других полезных вещей.

Вариант 1: Сделать емкость для рассады

Вариант 2: Убрать жвачку с ковра

Вариант 3: Использовать вместо переносного холодильника

Вариант 4: Смастерить кухонную воронку

Вариант 5: Замариновать мясо

Вариант 6: Приготовить кондитерскую посыпку

Вариант 7: Сделать овощи на пару

Вариант 9: Приготовить домашний сорбет

Вариант 10: Сделать влажные салфетки

Сажайте семена прямо в зип-пакеты.Пришла весна, а это значит, настало время рассады. Если вы планируете выращивать собственные овощи на даче или в квартире на балконе, этот лайфхак для вас. Оказывается, совсем необязательно тратиться на специальные стаканчики и горшочки с поддонами – вместо них вполне можно использовать зип-пакеты. Они дешевле, удобнее и экономичнее, их можно применять повторно. А еще из пакетов гораздо легче и безопаснее доставать саженцы, не боясь повредить корневую систему.На заметку: В качестве емкости для рассады отлично подходят лотки из-под яиц, которые удобно располагать на подоконнике. Для начала необходимо проделать небольшое отверстие в каждой ячейке (удобнее всего использовать для этих целей шило), далее заполнить их грунтом и посеять семена. Когда корни растения оплетут земляной ком, осторожно достаньте саженец с помощью вилки и пересадит в большую емкость или в открытый грунт.Заморозьте воду в зип-пакете и приложите к жвачке.Жевательная резинка часто доставляет много хлопот. Стоит лишь ей оказаться на одежде, мебели, ковре или (не дай Бог!) на волосах, как сразу приходится подключать тяжелую артиллерию по ее устранению. Если вы заметили, что жвачка оказалась на вашем ковре и уже надежно там закрепилась, предлагаем следующее решение проблемы. Возьмите зип-пакет, положите в него несколько кубиков льда (или наполните водой и заморозьте), а затем приложите к тому участку, где приклеилась резинка. Минут через 20 она затвердеет, и вы сможете с легкостью ее убрать.Кстати, есть еще один, не менее эффективный вариант, кардинально противоположный. Положите на жвачку салфетку и прогладьте ее горячим утюгом. Через пару минут жвачка размякнет и прилипнет к салфетке, а вам останется лишь снять ее с ковра и выбросить.Положите замороженные зип-пакеты в рюкзак с напиткамиСкоро лето – время пикников, вылазок за город и на природу. В этот период незаменимой вещью становится переносной холодильник, который позволяет сохранить оптимальную температуру напитков. Если вы еще не обзавелись таким помощником, можете использовать вместо него зип-пакеты. Налейте в несколько из них жидкость для мытья посуды, положите в морозилку и дождитесь, пока она полностью затвердеет. После этого смело можете отправлять зип-пакеты в сумку, где лежат бутылки с напитками.Пересыпьте гречку в зип-пакет и отрежьте уголокНесмотря на то, что эта вещь очень полезная, она есть на кухне далеко не у каждой хозяйки. Если воронки не оказалось под рукой, а вам срочно нужно что-то перелить или пересыпать в емкость с узким горлышком, воспользуйтесь зип-пакетом. Наполните его необходимым продуктом, поднесите к посуде и отрежьте один из нижних уголков. Просто, удобно и быстро.Положите замаринованное мясо в зип-пакет.Мариновать мясо можно практически в любой емкости: в миске, в кастрюле, в контейнере – все будет зависеть от его количества, а также маринада, который вы планируете использовать. Если же под рукой не оказалось нужной посуды (так часто происходит, когда вы выбираетесь на дачу или на природу), складывайте заготовки для шашлыка в зип-пакеты. Герметичная упаковка позволит мясу качественно замариноваться, плюс вам не придется потом мыть кучу посуды.Положите печенье в зип-пакет и измельчите.В магазине можно найти кондитерскую посыпку на любой вкус – ассортимент очень большой. Но что делать, если вы забыли ее купить, а готовка десерта уже идет полным ходом? В этом случае можно сделать посыпку самостоятельно. Возьмите зип-пакет, положите в него орехи, печенье, шоколад или любой другой продукт, который подойдет для декора кондитерского изделия, и плотно закройте его. Далее положите пакет на стол и несколько раз проведите по нему скалкой, чтобы содержимое измельчилось. Вуаля – проблема с посыпкой решена!Приготовьте брокколи на пару в микроволновке.Мы привыкли хранить в зип-пакетах продукты, готовые блюда или полуфабрикаты – по сути, это их основное предназначение. Но многие из нас даже не догадываются, что они также могут пригодиться непосредственно в процессе готовки. Например, с их помощью вы можете сделать овощи на пару.Вот самый простой и банальный рецепт. Возьмите зип-пакет, положите в него измельченную цветную капусту и брокколи, закройте застежку на две-трети, чтобы осталось отверстие, куда будет выходить горячий пар, а затем положите в микроволновую печь. Установите самую большую мощность прибора и запустите таймер на три минуты. После того, как он прозвенит, откройте дверцу микроволновой печи, чтобы пакет остыл, а пар – вышел. Возможно, этого времени будет недостаточно для того, чтобы овощи полностью приготовились – тогда запустите микроволновку еще на одну минуту.В СВЧ можно готовить не только вышеупомянутые овощи, но и многие другие. Например, вы смело можете сварить в зип-пакете ингредиенты для винегрета: свеклу, картофель, морковь. Тогда процесс приготовления салата займет у вас от силы минут 15. Отличная экономия времени!Вариант 8: Защитить малярную кисть от высыханияПоложите кисть в зип-пакет, чтобы она не высохлаЕсли вы захотели покрасить в квартире стены или мебель, нужно быть готовым к тому, что этот процесс затянется, так как каждый слой краски должен высыхать минимум шесть часов. Чтобы за это время малярная кисть не высохла и не затвердела, положите ее в зип-пакет и плотно его закройте.Есть и другой вариант использования этого замечательного изобретения. Если вам не хочется отмывать емкость от краски, положите внутрь нее зип-пакет и уже в него наливайте жидкость. Даже если в процессе работы вы израсходуете не всю краску, можно будет оставить ее в пакете и просто хорошо зафиксировать застежку – тогда отделочный материал не высохнет и не испортится.Так можно сделать сорбет.Лето – пора мороженого и сорбета, которые с легкостью можно самостоятельно приготовить дома. И если проверенные рецепты первого лакомства уже наверняка есть в вашей копилке, то со вторым могут возникнуть проблемы. Хотим это исправить. Итак, чтобы сделать невероятно вкусный сорбет, возьмите зип-пакет, аккуратно налейте в него 250 миллилитров любимого сока, выпустите весь воздух и плотно закройте.После этого опустить емкость в зип-пакет побольше и заполните все свободное пространство кубиками льда и солью. Зафиксируйте застежку, оберните в полотенце и на протяжении нескольких минут трясите его, слегка приминая руками. В конце вам останется лишь выложить готовый сорбет на тарелку и наслаждаться его вкусом.Залейте салфетки водой.Возьмите чистые салфетки из микрофибры, намочите их, а затем хорошо отожмите, чтобы в них не осталось лишней влаги, и поместите в зип-пакет. Плотно зафиксируйте застежку и отправьте пакет к себе в сумочку. Вуаля – теперь у вас под рукой всегда будут влажные салфетки, хоть и не совсем обычные.