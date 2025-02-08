Кулинарные хитрости, которым можно поставить только 5+

Не стоит отказывать себе в удовольствии экспериментировать на кухне и проверять новые кулинарные лайфхаки, найденные в интернете. Возможно, некоторые из них окажутся настолько эффективными, что вы и дальше захотите использовать их в процессе готовки.







Предлагаем начать с хитростей из нашей статьи. Собрали для вас исключительно проверенные кулинарные приемы.

Хитрость 1: Как правильно посолить еду?

Хитрость 2: Как спасти испорченные блюда?

Хитрость 3: Как приготовить пышное дрожжевое тесто?

Хитрость 4: Как жарить мясо, чтобы оно получилось сочным?

Хитрость 5: Как карамелизировать лук?

Хитрость 6: Как правильно хранить продукт?

Хитрость 7: Как быстро размягчить сливочное масло?

Хитрость 8: Как добиться хрустящей корочки на бутербродах?

Сначала солите овощной салат, а потом добавляйте масло.Казалось бы, что здесь может быть сложного? Добавил соли «на глаз», когда вспомнил, и все. Однако именно из-за халатного отношения к этому процессу блюдо обычно получается не таким вкусным, как вам бы хотелось. Чтобы избежать таких казусов на кухне, придерживайтесь следующих правил. Так, рыбу нужно солить за 20 минут до жарки, чтобы она сохранила свою форму и не развалилась в процессе приготовления. Овощной салат нужно сначала солить и перчить, а уже потом заправлять растительным маслом. Если же вы нарушите порядок действий, кусочки овощей покроются масляной пленкой, из-за чего соль плохо впитается.Если подгорел рис, положите на него кусочек хлеба.На самом деле практически любую проблему, которая появилась в процессе приготовления блюда, можно решить. Главное – знать как. Например, если у вас подгорел соус, перелейте его в чистую кастрюлю и продолжайте готовить. А чтобы убрать горелый привкус, добавьте чайную ложку сахара за 8-10 минут до готовности. Подгоревший рис также необязательно должен отправляться в мусорное ведро. Просто положите сверху на горячую кашу кусочек белого хлеба, чтобы он впитал в себя вкус и запах гари.Если вы слишком долго варили мясо, из-за чего оно стало грубым, воспользуйтесь секретным лайфхаком, который поможет вернуть ему мягкость и сочность. Порежьте готовое мясо на кусочки, разложите на плоской тарелке или разделочной доске, а сверху выложите кружочки томатов. За счет того, что помидоры содержат кислоту, они смогут размягчить волокна мяса, улучшить его вкус и текстуру. А чтобы еще больше усилить эффект, смешайте пару ложек растительного масла с соком половинки лимона и полейте мясо получившейся жидкостью. Минут через 30 блюдо можно будет подавать на стол, чтобы члены семьи оценили его непревзойденный вкус.На заметку: Лимонный сок также выручит, если вы добавили в рыбное или мясное блюдо слишком много перца – он снизит градус остроты. Если лимона под рукой не оказалось, можете использовать вместо него грейпфрут, апельсин, лайм или любой другой цитрусовый.Добавляйте в тесто манную крупу.Дрожжевое тесто априори должно быть нежным, пышным и воздушным, но далеко не всегда оно поднимается, даже если долго «подходит». Чтобы тесто всегда получалось, добавьте в него небольшое количество крахмала (картофельного или кукурузного – без разницы). Благодаря этой маленькой хитрости, выпечка будет мягкой и пышной. А чтобы булочки и пирожки долго не черствели, повара советуют также добавлять в тесто немного манной крупы. Кладите манку из расчета одна столовая ложка на полкилограмма теста.Обсушите филе бумажным полотенцем.Если вы планируете приготовить стейк и не хотите, чтобы он получился жестким, обязательно нарезайте мясо поперек мышц. Также перед тем, как класть стейк на сковороду, его нужно хорошо обсушить бумажным полотенцем. Если этого не сделать, в процессе приготовления выделится слишком много влаги и мясо будет, скорее, париться, а не жариться, поэтому добиться румяной корочки не получится.Что касается отбивных, то с ними действуют те же правила нарезки. А еще повара рекомендуют заворачивать кусочки мяса в пищевую пленку и только потом отбивать. Так риск того, что волокна повредятся, сведется к минимуму.Обжаривать мясо нужно не только на очень горячей сковороде, но и в раскаленном масле. Когда вы положите стейк на сковороду, сразу установите максимальный огонь. После того, как кусочек станет золотистым, уменьшите огонь до среднего и продолжайте готовку на такой мощности до самого конца. Простая хитрость, зато текстура и внешний вид мяса будут идеальными.Карамелизуйте лук с коричневым сахаромЕсли для блюда вам нужно карамелизировать лук, делайте это правильно. Для начала вам понадобится кастрюля из нержавеющей стали с толстым дном – только в этом случае кусочки не будут прилипать ко дну. Вместо обычного сахара используйте тростниковый или коричневый – тогда лук будет выглядеть более красиво и аппетитно. А чтобы добиться пикантного вкуса и аромата, влейте небольшое количество коньяка или бренди в кастрюлю в процессе обжарки овоща. Имейте в виду, что лук готовится очень быстро, поэтому отвлекаться нельзя. Если же вы все-таки пережарили его, положите в кастрюлю кусочек льда. Благодаря ему дно посуды охладится и лук приобретет нужный вкус.Заворачивайте сельдерей в фольгу.Устали от того, что сыр постоянно покрывается сухой корочкой? Здесь есть два варианта решения проблемы. Либо каждый раз после нарезки заворачивайте его в пищевую пленку, либо просто смазывайте обрезанный край сливочным маслом. Так вы сможете предотвратить испарение влаги из продукта, и сыр не будет заветриваться.Если вы часто используете авокадо для приготовления тостов, сэндвичей салатов, то наверняка не раз сталкивались с тем, что половинка плода быстро темнеет. Чтобы избежать этого, сбрызните ее лимонным соком или положите в контейнер вместе с кусочком лука, а затем плотно закройте крышкой.Следующая хитрость – для хранения сельдерея. Чтобы остатки зелени дольше оставались свежими, заверните ее в обычную фольгу для запекания, а затем уберите в холодильник. В таком виде сельдерей сможет пролежать долгое время и не испортиться. А другую зелень, в частности, укроп, петрушку, кинзу, мяту следует хранить в стакане с водой под «шапкой» из полиэтиленового пакета.Свежесть куриных яиц также можно продлить на несколько недель. Для этого смажьте каждое из них растительным маслом, а затем уберите в холодильник. Для удобства используйте кулинарную кисть.Поставьте на кусочек масла горячий стакан.Обычно для приготовления теста нужно масло комнатной температуры. Вот только хозяйки часто забывают достать его из холодильника заранее. В этом случае на помощь придет следующая хитрость. Возьмите бокал, нагрейте его в микроволновке и накройте кусочек масла, который нужно размягчить. Через пять минут оно достигнет нужной консистенции. Также можно взять терку, натереть нужное количество масла и затем вмешать его в тесто. Так будет гораздо проще. Кстати, эти хитрости пригодятся и для приготовления бутербродов.Прогладьте бутерброд горячим утюгом.Этот лайфхак достаточно специфичный и оригинальный, однако хотя бы раз в жизни его точно стоит попробовать. Если у вас нет сэндвич-тостера, но хочется приготовить бутерброды с аппетитной хрустящей корочкой, заверните хлеб с начинкой в фольгу и поставьте на него утюг, разогретый до максимальной температуры. Держать нужно по две минуты с каждой стороны. Если утюг греется медленно, может потребоваться чуть больше времени.