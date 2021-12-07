10 малоизвестных фактов о ледяной мумии Эци, возраст которой 5300 лет

Именно так мог выглядеть Эци, считают учёные.
Развитие технологий позволило археологам вывести изучение древних артефактов на совершенно новый уровень. И сегодня есть мумия древнего европейца, которая изучается настолько подробно, как ни одна другая. С тех пор, как в 1991 году в итальянских Альпах нашли мумию европейца, возраст которой 5300 лет, ученые узнали много нового о погоде, генетике, миграции и жизни людей в то время. В этом обзоре собраны самые интересные факты о Эци.
1. Альпийский могильник
Возможно, Эци был похоронен.
Исследование, проведенное в 2010 году, предположило, что граница Альп, где было найдено тело Эци, является могильником, а не местом убийства. Исследование утверждает, что некоторые странные факты имели бы смысл, если бы он умер в другом месте, а затем принесли труп на горный перевал и ритуально похоронили. К примеру, пыльца, найденная внутри мумии, принадлежала к цветущим весной видам, а пыльца во льду вокруг трупа — к видам, цветущим в конце лета.
2. Уникальная климатическая запись
Мумия Эци - уникальная климатическая запись.
Эци предоставил уникальную информацию о погоде. Мумифицированный человек пролежал во льду в течение пяти тысячелетий и накопил за это время ценную информацию о малоизвестном «теплом периоде». Изучая возраст трупа и его состояние, а также лед вокруг него, ученые смогли отследить движения ледников. Около 6400 лет назад (более чем за 1000 лет до того, как Эци умер) в данной области были теплые и плодородные условия, что подтвердилось образцами почвы.
На момент убийства Эци произошло заметное изменение климата. Его тело было погребено во льду очень неожиданно, что означает быстрое изменение температуры. Холод способствовал росту гигантских ледников, что продолжалось в течение 5000 лет. Только в 1970 году эти величественные образования начали отступать и в последние годы продолжают таять. Именно благодаря этому и было обнаружено тело. Но о теплой эпохе, которая длилась в течение нескольких столетий, не было известно до того, как нашли Эци.
3. Стабильность микро-РНК
Мумия Эци поможет в исследовании микро-РНК.
В 2017 году Эци и мумифицированный солдат времен Первой мировой войны были подвергнуты инновационному генетическому исследованию. Ученые хотели проверить, остались ли в в древних тканях недавно найденные биомаркеры, которые показывают информацию о состоянии здоровья или условиях жизни человека. Молекулы рибонуклеиновой кислоты, или микро-РНК имеют тенденцию оставаться очень стабильными.
С трудом, но команде ученых удалось взять образцы из кожи и желудка Эци. Удивительно, но и у солдата и у Эци присутствовали (и были стабильными) микро-РНК. Способность микро-РНК выживать в течение тысяч лет была доказана, теперь исследователи изучают способности этих молекул.
4. Лечебные татуировки
Лечебные татуировки Эци.
Оказывается, Эци при жизни постоянно пытался от чего-то лечиться. В течение 20 лет различные исследователи составили целый перечень заболеваний, которыми болел при жизни древний человек. К примеру (и это далеко не все), это были болезнь Лайма, камни в желчном пузыре, болезни десен, атеросклероз и трихоцефалез.
Исследователи ранее теоретизировали о связи между этими заболеваниями и татуировками, сгруппированными в 19 местах по всему телу. Если более конкретно, они задавались вопросом, не являлось ли это доисторической разновидностью акупунктуры. В 2015 году новое сканирование выявило неизвестные ранее тату, в результате чего их общее количество возросло до 61.
Татуировки были не изображениями чего-то, а выглядели, как кресты и линии, сделанные путем втирания угля в надрезы на коже. Что интересно, около 80 процентов татушек расположены вдоль акупунктурных линий, которые известны современным специалистам. Если акупунктура применялась во время жизни Эци, то она старше самых ранних записей об этом виде лечения в Китае на 2000 лет.
5. Медный топор
Медный топор Эци.
Когда среди вещей Эци был найден ценный медный топор, то он подбросил ученым много загадок. Ранее предполагалось, что металл для него был добыт в альпийском регионе, но испытания в 2016 году доказали, что руда происходит из Южной Тосканы в Италии. Результаты оказались удивительными и неожиданными, но сразу же возник вопрос, откуда взялся этот топор у Эци.
Повышенные уровни мышьяка и меди в волосах Эци привели к предположению, что он, возможно, ковал оружие сам, вдыхая химические вещества в процессе производства. Тем не менее, в других участках тела не было найдено загрязнения этими веществами, то есть он не был ни кузнецом, ни медником.
6. Запасливый человек
Куртка и брюки Эци из трех слоев кожи.
Когда были найдены останки Эци, никто не смог определить, кем он был. Альпинисты , которые нашли мумию, решили, что он был несчастным путешественником, а первые исследователи тела заявили, что он был жрецом. По ходу исследования, выяснилась совсем другая картина. Эци был скорее похож на современного солдата, чем на фермера. Он был вооружен кремневым кинжалом, тисовым луком, стрелами и медным топором.
Тисовый лук был высокотехнологичным оружием для своего времени и массово появился у английской армии лишь тысячи лет спустя. У Эци также был рюкзак с приспособлениями для добычи огня, консервированная пища и аптечка с массой различных трав. Хорошо вооруженный человек также был прекрасно одет: куртка и брюки из трех слоев кожи, подбитые войлоком, медвежья шапка, травяной плащ и кожаная обувь. Это, мягко говоря, отличается от пещерных людей в набедренных повязках.
7. Воин
Возможно, Эци был воином.
Убийце Эци было явно не легко. Следы крови, которая была обнаружена на оружии, инструментах и одежде мумии, были проверены на ДНК в 2003 году. Выяснилось, что это человеческая кровь, принадлежащая четырем людям, помимо Эци. На стреле нашли кровь двух человек, т. е. Эци застрелил одного, извлек из его тела стрелу и убил ей другого. Кровь третьего человека была обнаружена на ноже Эци, а на куртке нашлись следы крови четвертого.
8. 60 км за 2 дня
Возможно, Эци преодолел 60 км за 2 дня.
В последние дни своей жизни Эци проделал большой путь по труднопроходимой местности. Несмотря на свои физические недуги, он был здоровым. Исследователи отслеживали его путь благодаря... мху. Два вида мха, которые растут во влажных местах, нашлись в его желудке (вероятно попав туда с водой), а еще в один вид мха было завернуто козлиное мясо, которое лежало в рюкзаке. Эци спустился с гор в альпийские низины, собрал торфяной мох, а затем отправился обратно в горы. За 2 дня он прошел почти 60 километров.
9. Убийца
Возможно, Эци был убийцей.
Почти каждый эксперт, который участвовал в исследовании Эци, утверждает, что история его убийства никогда не будет полностью известной. Тем не менее, есть достаточно улик , чтобы предположить, что после того, как Эци убил 4 человек, то он отдыхал и чувствовал себя в безопасности. И его подстрелили из лука, после чего добили.
10. Гаплогруппа К
Возможно, Эци был бесплодным.
Гены жителя медного века прояснили многое для ученых, но, пожалуй, самым интересным было то, что Эци, вероятно, был бесплодным. Сегодня уже никто не узнает, была ли у него семья, но исследователи обнаружили показатели бесплодия в его генах в середине 2000-х годов.
Также примечательно, что Эци был первым когда-либо обнаруженным человеком, принадлежавшим к ранее неизвестной подкатегории гаплогруппы К. Это означает, что семья матери Эци, скорее всего, пришла с юга Альп или долины Эцталь в Тироле.
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