16 умопомрачительных фотографий без грамма фотошопа

Бесконечно удивительна и прекрасна наша планета!



Мы собрали для вас фотографии, над эффектами на которых потрудилась сама природа.



Место, где пустыня Намиб встречается с морем







Ледяные водопады в заповеднике Свальбард, Норвегия







Река Верзаска, Швейцария. Вода в ней настолько чистая, что со дна видно поверхность







После дождя







Багряное небо







Линзовидные облака над горой Демавенд







Одна молния — это слишком мало. Непогода в штате Южная Дакота







Круги на воде, расходящиеся от вертолета







Все краски осени. Отражение осеннего леса в воде







Она просто… космос! Глубоководная медуза







То ли небо в окнах, то ли окна в небе. Крайслер-билдинг, Нью-Йорк







Прекрасное сияние Авроры, Норвегия







Один из чудесных видов пляжа в Сардинии







Случайно под дождик попала. Стрекоза в чистых каплях после дождя







Пряничный домик. Собор Василия Блаженного в отражении







Только скорость, только хардкор! Карусель, снятая при длительной выдержке







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