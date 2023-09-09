Бесконечно удивительна и прекрасна наша планета!
Мы собрали для вас фотографии, над эффектами на которых потрудилась сама природа.
Место, где пустыня Намиб встречается с морем
Ледяные водопады в заповеднике Свальбард, Норвегия
Река Верзаска, Швейцария. Вода в ней настолько чистая, что со дна видно поверхность
После дождя
Багряное небо
Линзовидные облака над горой Демавенд
Одна молния — это слишком мало. Непогода в штате Южная Дакота
Круги на воде, расходящиеся от вертолета
Все краски осени. Отражение осеннего леса в воде
Она просто… космос! Глубоководная медуза
То ли небо в окнах, то ли окна в небе. Крайслер-билдинг, Нью-Йорк
Прекрасное сияние Авроры, Норвегия
Один из чудесных видов пляжа в Сардинии
Случайно под дождик попала. Стрекоза в чистых каплях после дождя
Пряничный домик. Собор Василия Блаженного в отражении
Только скорость, только хардкор! Карусель, снятая при длительной выдержке
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16 умопомрачительных фотографий без грамма фотошопа
Бесконечно удивительна и прекрасна наша планета!
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