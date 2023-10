20 занимательных фактов о «Титанике»

Фильм «Титаник» увидел свет пятнадцать лет назад, но до сих пор вспоминается ярко, как вчера: поразительные декорации, потрясающая игра ещё юного Лео и роскошной Кейт…









1. «Титаник» — единственный кинофильм Джеймса Кэмерона, в котором никак не используется и не упоминается ядерное оружие.



2. До того как режиссер остановился на кандидатурах Кейт и Лео, в качестве исполнителей главных ролей рассматривались Мэтью Макконахи и Гвинет Пэлтроу, а также Кристиан Бэйл и Клэр Дэйнс.



3. На борту «Титаника» действительно был человек по имени J Dawson (его звали Joseph), он работал в моторном отсеке и, к сожалению, погиб. Возможно, это просто красивая легенда, но режиссер утверждает, что узнал об этом уже после того, как придумал своего Джека Доусона.



4. В финальный день съемок ленты в Новой Шотландии (Канада) «шутники» подсыпали в обед съемочной группы наркотик PCP. 80 человек были госпитализированы с галлюцинациями.



5. Был инцидент и серьезнее. Кейт Уинслет единственная из актерской команды не носила гидрокостюм. И хотя вода подогревалась (использовался большой бассейн), актриса заболела тяжелой формой пневмонии.



6. Актеры, играющие работников моторного отсека корабля, не более 150 см ростом. Все для того, чтобы помещение казалось более масштабным.



7. Первая сцена, в которой снимались Уинслет и ДиКаприо вместе, была очень откровенной — это тот самый момент, где Роуз обнажается и просит Джека нарисовать ее. Чтобы избежать неловкости, при их первой встрече Кейт просто… показала Леонардо свою грудь. А чтобы потом не удивлялся!



8. Тот самый рисунок Джека, найденный по сюжету на дне океана, на самом деле нарисован рукой Джеймса Кэмерона. Режиссер левша, а ДиКаприо рисует правой рукой, так что кадры крупного плана пришлось зеркально отразить.



9. Набросок обнаженной Кейт Уинслет авторства Кэмерона продали в 2011 году на аукционе за 16 тысяч долларов.



10. Уинслет ненавидит главную песню фильма «My Heart Will Go On». Да и «Титаник» в целом тоже не очень любит. Она считает, что 18 лет назад плохо играла и имела много лишнего веса. Ох уж эти женщины, да?



11. Изначально автором музыки к «Титанику» должна была быть ирландская певица Эния. Но она отказалась от этой работы, и композитором стал Джеймс Хорнер. По задумке режиссера, в «Титанике» не должно было быть песен, однако Хорнер записал пробную версию «My Heart Will Go On» с Селин Дион втайне от Кэмерона. И не зря. «Титаник» стал первой не музыкальной картиной, получившей Оскар за лучшую песню.



12. В «Титанике» могла бы появиться Линдсей Лохан в роли 7-летней пассажирки Коры Картмелл. Ее почти утвердили на роль, но в последний момент Кэмерон решил, что Линдсей слишком рыжеволоса, и зрители могут ошибочно принять её за родственницу Роуз.



13. В знаменитой сцене, когда герои встречаются на главной лестнице корабля, огромные часы показывают 2:20. Это точное время, в которое «Титаник» скрылся под водой 15 апреля 1912 года.



14. Еще одна знаменитая сцена (когда Джек кричит «Я король мира!», стоя на носу корабля) изначально не была в сценарии. Эту фразу выдал ДиКаприо, впервые поднявшись на нос «киношного» Титаника, а Кэмерону она понравилась. Настолько, что он воскликнул «Я король мира!» на сцене, когда получал статуэтку Оскар.



15. В 2012 году вышло переиздание «Титаника» — фильм адаптировали для формата 3D. Помимо этого, в картину внесли одно единственное дополнение — изменили расположение звезд на небе в момент крушения корабля. Астрофизик Нил Деграсс Тайсон годами корил режиссера за упущение в виде неправильной звездной карты и теперь, вероятно, счастлив.



16. Знаете ли вы, что у «Титаника» есть сиквел? Лента вышла в 2010 году и даже не показывалась в кинотеатрах, потому что это, простите, треш. Сюжет состоит в том, что через 100 лет после гибели Титаника шикарный лайнер, названный «Титаник 2», не поверите, сталкивается с айсбергом и тонет.



17. Снять фильм про Титаник оказалось дороже, чем построить сам корабль. Фильм обошелся создателям в $200 млн, строительство лайнера — в $7.5 млн (современные $150 млн, если учесть инфляцию).



18. Большая часть актерского состава фильма посетила лекцию о правильных манерах, которые были свойственны людям в начале 19 века. Кэмерон хотел, чтобы все выглядело максимально аутентично. Впрочем, героиня Уинслет не всегда отличалась идеальным поведением…



