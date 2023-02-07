Красивая история заброшенного маякана краю Земли, который вдохновил Жюля Верна и манил исследователе

На самом краю Земли

Маяк Фаро-де-Сан-Хуан-де-Сальваменто. / Фото: amusingplanet.com

Коммодор Аугусто Лассерре и маяк «de Salvamento».

Жюль Верн увековечил маяк в своём романе.

«Спасение» не спасает?

Маяк был построен на непиступных скалах и был призван помогать кораблям избежать крушения. / Фото:histarmar.com.ar

Со временем маяк был заброшен. / Фото: amusingplanet.com

Писатель не увидел издания своего романа при жизни.

Вторая жизнь

Маяк был восстановлен.

Фаро-де-Сан-Хуан-де-Сальваменто в Ла-Рошели. / Фото: Wikimedia Commons