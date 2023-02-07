Красивая история заброшенного маякана краю Земли, который вдохновил Жюля Верна и манил исследователе

На далёких островах, на самом краю света, в месте, которое называют Огненная земля, есть одинокий заброшенный маяк. Это тот самый, который вдохновил в своё время самого Жюля Верна на написание одноимённого романа. Это самый старый маяк в Аргентине и самый первый южных водах вообще. Он был призван предотвращать кораблекрушения, которыми славились здешние воды. Необычная история одинокого сооружения на неприступной скале, которое носит название «Спасение» и символизирует собой саму жизнь, далее в обзоре.
На самом краю Земли
В аргентинской Патагонии, землях, которые издавна манили мореплавателей, на отдалённых островах расположен маяк Сан-Хуан-де-Сальваменто. Эти места носят название Огненная земля. Сооружение подобного рода появилось здесь в 1884 году. Здешние места не были гостеприимными для моряков. Здесь случалось множество кораблекрушений.
Маяк Фаро-де-Сан-Хуан-де-Сальваменто. / Фото: amusingplanet.com
В конце 19 века коммодор Аугусто Лассерре отправился в эти места с экспедицией. Они прибыли к южным берегам Атлантики. Морское путешествие было успешным. Коммодор решил, что здесь необходимо построить маяк, чтобы избежать в будущем катастроф, которыми были знамениты эти воды. Кроме маяка была построена тюрьма, субпрефектура и спасательная станция.
Коммодор Аугусто Лассерре и маяк «de Salvamento».
Маяк, возведённый на скалистом мысе Сан-Хуан получил от Лассерре красноречивое название «de Salvamento», что означало спасение. Это было первое сооружение подобного рода в южных водах. Маяк считается самым старым в Аргентине.
В своё время знаменитый французский писатель Жюль Верн был настолько вдохновлён этим маяком, что написал целый роман. Его бурные события развернулись на этом изолированном от остального мира клочке суши. Суровые условия и экстремальные обстоятельства не сломили героев. Манящие исследователей и авантюристов края, которые обещают невиданные приключения. Красота их захватывает дух, а роман — как гимн выживанию.
Жюль Верн увековечил маяк в своём романе.
«Спасение» не спасает?
Сначала маяк не представлял собой ничего выдающегося Это было деревянное строение из букового дерева. У сооружения было 16 граней, в высоту оно было около пяти метров, диаметр равнялся почти десяти метрам. У маяка было два окна, где размещались восемь керосиновых ламп. Окна были снабжены линзами Френеля. Это и обеспечивало поток света.
Маяк был построен на непиступных скалах и был призван помогать кораблям избежать крушения. / Фото:histarmar.com.ar
К сожалению, расположение маяка было не очень удачным. У светового луча не было такой отличной видимости, чтобы это полностью могло обеспечить кораблям безопасность. Несмотря на немаленькую высоту около шести десятков метров, свет масляных ламп был тусклым, маяк часто скрывался в тумане. Корабли продолжали терпеть крушения в этом районе. «Спасение» не могло их спасти.
Правительством Аргентины в 1901 году было принято решение установить маяк немного севернее, на острове Обсерватории. Сказано — сделано: в 1902 году был открыт Новогодний маяк. Старый был заброшен. Прошло не так уж много лет со дня его сдачи в эксплуатацию. Но это не помешало Фаро-де-Сан-Хуан-де-Сальваменто прославиться на весь мир.
Со временем маяк был заброшен. / Фото: amusingplanet.com
Жюль Верн был настолько поражён удалённостью маяка, его изолированностью, что под этим впечатлением он написал целый роман. События книги развернулись на этом скалистом клочке суши. Произведение получило соответствующее название - «Маяк на краю света. Первое издание этой захватывающей истории увидело свет лишь четыре года спустя после смерти писателя.
Писатель не увидел издания своего романа при жизни.
Вторая жизнь
Маяк оставался заброшенным и лежал в руинах почти столетие. Пока в 1994 году один французский мореплаватель Андре Броннер не отправился сюда в путешествие. Он был настолько очарован романом Жюля Верна, что решил отыскать тот самый маяк, чтобы увидеть его своими глазами. Маяк на краю света не разочаровал исследователя. Андре провёл здесь целых три месяца.
После этого Броннер твёрдо решил во что бы то ни стало восстановить маяк. С этой целью он создал сначала его точную копию в порту Ла-Рошель в родной Франции. Потом меценат получил разрешение от местных властей Огненной земли и Ушуайи. Андре удалось получить поддержку нескольких частных компаний, а также правительства Франции и Аргентины и он с командой энтузиастов принялся за дело. Копия маяка была разобрана и доставлена на место.
Маяк был восстановлен.
Полностью завершено строительство было в 1998 году. В том же году на маяке впервые зажгли свет. В 2000 году Андре Броннер способствовал строительству ещё одной копии оригинального маяка Сан-Хуан-де-Сальваменто у побережья Ла-Рошели на атлантическом побережье Франции. Этот маяк построен на деревянных столбах в море. Его также называют маяком на краю света.
Фаро-де-Сан-Хуан-де-Сальваменто в Ла-Рошели. / Фото: Wikimedia Commons
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