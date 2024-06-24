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Обрезка роз для пышного цветения

Пока розочка цветёт, она все силы тратит только на этот процесс. И хотя это выглядит красиво, но куст может в целом смотреться «грустно»: всего несколько бутонов, хоть и крупных. Если же вы хотите добиться мощного и пышного цветения, то нужно её нещадно обрезать!
И время, когда роза цветёт, для этого подходит идеально.

Не жалейте её, а смело обрезайте!


Обрезка роз для пышного цветения



Пока розочка цветёт, она не может выпустить новые побеги. А именно они и придают кусту особенную пышность. Добиться этого можно уже во второе цветение, которое приходится, как правило, на август. Пробуждение нижних почек произойдёт только через 2 недели после цветения, что отодвигает или даже исключает второе цветение. Вегетация молодых побегов занимает около 1,5 месяцев — и этот процесс можно приблизить обрезкой бутонов!



Чайная гибридная роза обрезается на 3 почки, а флорибунда — на 5 почек. Обрезать нужно именно считая 5-листники, так как 3-листники — это ложные листья. Кроме того, обрезать нужно так, чтобы будущие побеги смотрели наружу куста, а не вовнутрь. Поэтому выбирайте лист, смотрящий наружу.



Отступите от выбранной почки 1,5 см. Под углом 45 градусов срежьте верхушку розы.



После обрезки нужно подкормить розы водорастворимыми фосфорно-калийными удобрениями. Это поможет кусту нарастить новые побеги и бутоны!



Не жалейте обрезать розу. Делайте это с уверенностью в том, что после несложных манипуляций ваш куст станет пышным, красивым и просто шикарным!
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обрезка
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