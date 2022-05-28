10 вещей, которые не стоит делать в Непале

Как выжить в транспортном трафике Катманду и не опростоволоситься при покупках на городском рынке.
Пить некипяченую воду
Из-за выдающейся антисанитарии Непала следует соблюдать простое, но важное правило личной гигиены: не пейте никакой воды, кроме бутилированной или в крайнем случае кипяченой. Даже человек со здоровым желудочно-кишечным трактом не застрахован от атаки местных бактерий, живущих в том числе и в родниковой воде, и тогда приступ диареи — это еще простой для здоровья вариант. Купите антисептик для рук, пользуйтесь личным термосом и мойте руки, а также фрукты и овощи перед едой.
Идти в горы без шерпы
В непальских горах ежегодно погибают люди: на конец весеннего сезона 2017 года число погибших только на Эвересте достигло десяти человек, всего же за 25 последних лет самая высокая вершина мира забрала жизни более 200 альпинистов. Причинами трагедий становятся как природные катастрофы, так и недостаточный опыт и подготовка восходящих. И если от внезапно сошедшей лавины вас никто не убережет, то подготовить снаряжение и помочь в восхождении смогут шерпы — горный народ, десятилетиями занимающийся тем, что поднимает и спускает в горах тяжелые грузы. Проводники намного лучше приезжих знают горные тропы и привычны к нагрузкам на высоте.
Пренебрегать повязкой на лицо
здуха столицы Непала Катманду. Совершив небольшую поездку на байке, можно смело идти умываться, очищать кожу от серого налета, а глаза и нос — от комочков осевшей грязи, и хорошо, если обойдется без приступа астмы. Поэтому обязательно надевайте бандану или защитную маску на лицо. Голову тоже желательно накрывать шарфом или шапкой, чтобы не распутывать потом грязные волосы. (Не берем в расчет районы с хорошей экологией, которых крайне мало, например Покхару.)
Верить каждому встречному бабе
Бабой могут называть просто уважаемого человека, но обычно в просторечии так называют садху. В индуизме садху — аскеты, святые, йогины, которые отказались от материального мира в пользу духовной жизни. Стать садху непросто — нужно официально пройти три ступени духовного развития, полные служения своему божеству, аскезы и медитаций. Бабы, сидящие на улицах целыми толпами, курящие марихуану, а вечером распивающие алкоголь, мало похожи на святых. Их легко узнать по одежде цвета охры и разрисованным лицам. Именно с такими псевдосадху, а на деле с обычными попрошайками, стоит быть осторожнее и не принимать их предсказания, молитвы, проклятия и просто рассказы за чистую монету. Не давайте им деньги, не показывайте ценные предметы, не курите и не пейте с ними.
Не уважать чувства верующих
Религиозный Непал составляют индуисты, буддисты, католики и мусульмане. Большинство жителей являются буддистами, и религия — важная часть жизни каждого непальца, поэтому ознакомьтесь заранее с правилами посещения религиозных сооружений. Так, грубым нарушением будет обходить буддистскую ступу против часовой стрелки и входить в храм, не разуваясь. Также нельзя прикасаться к молящимся людям и к их приношениям, а монахи недоступны для прикосновений женщин.
Нескромно одеваться
Прежде всего это касается прекрасного пола. Из-за вызывающих нарядов, коротких юбок и шорт местные могут принять вас за девушку легкого поведения, что, помимо народного осуждения, может быть чревато нападениями в темное время суток. Непал — не лучшее место для откровенного дефиле, так что гораздо удобнее просто иметь практичную и комфортную одежду по сезону: джинсы с толстовкой или свитером, ветровку, кроссовки или кеды. Зимой не обойтись без теплой куртки, теплых носков, шарфа и перчаток. Сами непальцы никогда публично не оголяют тело даже в жаркую погоду. Исключение составляют религиозные обряды с омовениями, например в шиваистском храме Пашупатинатх.
Ездить без шлема и специальной лицензии
Самый удобный способ передвижения по стране — скутер или мотобайк, которые легко взять в аренду. Международные права, полученные в своей стране, будут выручать вас в течение 15 дней, а далее необходимо купить местную лицензию на управление транспортом. Впрочем, проверки документов случаются нечасто, а вот шансы быть остановленным без мотоциклетного шлема равняются 90 из 100. И даже местные никуда не выезжают, не надев шлем.
Покупать без торга
Непал — страна бедная, и белые туристы выглядят здесь весьма состоятельными людьми. Будьте готовы к тому, что «белый мешок с деньгами» будут пытаться потрошить все кому не лень. Покупая что-либо на улицах и рынках, смело просите продавца о снижении цены раза в два, потому что накрутка для вашей туристической персоны может быть 100%! Торг порой уместен даже в магазине с фиксированными ценами (MRP). Аргументы вы научитесь подбирать с опытом. Самое же простое — сказать, что в соседней лавке этот товар дешевле, найти какой-то очевидный или неочевидный дефект вещи (которую вы, так и быть, готовы купить, если уступят подешевле) или сделать вид, что вы уходите — демонстративно, неудовлетворенные дороговизной. Чем дальше от туристического района Тамель, тем продавцы становятся сговорчивей, а цены — приятней.
Приобретать подделки
Непал славится низкими ценами на брендовую спортивную одежду и снаряжение, но будьте внимательны: дешевые подделки на рынках Тамеля в Катманду или на Лейксайде в Покхаре могут оказаться низкого качества. Вам предложат The North Face, Marmot, Arcterix, Gore-Tex, Salewa, Lowe Alpine, однако большинство рыночных брендов шьется в соседнем дворе, быстро снашивается, теряя цвет и форму. Поэтому стратегически важные в трекинге вещи — пуховик, куртку, обувь, рюкзак — советуем покупать в оригинале и в специализированном магазине. Термобелье, спальный мешок, палки, брюки можно брать и на рынке, но будьте готовы идти за этими покупками снова для следующего трекинга.
Не делать заранее прививки
Про страховку и наличие прививок при въезде в Непал вас не спросят, но о собственной безопасности позаботиться точно стоит. Рекомендуется обезопасить себя от гепатита А, брюшного тифа, столбняка и полиомиелита. В южных районах есть опасность заболеть японским энцефалитом и малярией.
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