10 вещей, которые не стоит делать в Непале

С нами не соскучишься!

Как выжить в транспортном трафике Катманду и не опростоволоситься при покупках на городском рынке.









Пить некипяченую воду

Идти в горы без шерпы

Пренебрегать повязкой на лицо

Верить каждому встречному бабе

Не уважать чувства верующих

Нескромно одеваться

Ездить без шлема и специальной лицензии

Покупать без торга

Приобретать подделки

Не делать заранее прививки