Тайны древних книг Сакромонте: бесценная реликвия или уникальная подделка

Свинцовые книги Сакромонте, также известные как Libros Plúmbeos или рукописи Сакромонте, представляют собой собрание древних религиозных текстов. Они были обнаружены в Испании в 16 веке. Для многих эти рукописи стали бесценным открытием, подтвердившим раннее присутствие христианства в Гранаде. Однако вскоре возникли подозрения, что эти пластины могут оказаться подделкой. Сегодня большинство учёных не признают их подлинности. Но есть и те, кто выдвигает вполне разумные аргументы в законности этих древних книг. Так где же истина?

История святого Цецилия Эльвирского и книги Сакромонте

История гласит, что группа местных рабочих наткнулась на эти свинцовые пластины во время строительных работ на холмах Сакромонте. Это был комплект из 22 пластин с высеченным текстом на латыни, арабском и иврите. Также там было несколько иллюстраций. Это открытие имело важное значение, поскольку оно давало представление о ранней истории христианства в Испании и рассказывало историю жизни святого Цецилия, одного из первых христианских мучеников на Пиренейском полуострове.

Офорт Франсиско Хейлана, изображающий открытие Свинцовых книг Сакромонте.



Сакромонте — холм на окраине Гранады, один из её восточных районов. Традиционно здесь жили гранадские цыгане, которые поселились в этих краях после прихода христианства в 1492 году. Это невероятно живописный район с пещерными жилищами, высеченными прямо в скалах. Много здесь и естественных пещер, которые никогда не были заселены. В одной из таких и были обнаружены данные свинцовые пластины между 1595 и 1606 годами.



Вместе с этими книгами были обнаружены сгоревшие останки двенадцати человек. Одни из них, вероятно, принадлежали святому Цецилию Эльвирскому, а остальные - одиннадцати его последователям. Цецилий Эльвирский — покровитель Гранады, христианский миссионер I века, крестивший город и ставший первым епископом Гранадской архиепархии. Впоследствии он был сожжён заживо во время преследований христиан в период правления римского императора Нерона.



Витраж с изображением святого Цецилия в Гранаде, останки которого предположительно были найдены рядом со свинцовыми книгами Сакромонте.

Гравюра Франсиско Хейлана под названием «Martirio de San Cecilio y dos escudos», что в переводе значит «Мученичество святого Цецилия и два щита».



Поначалу христианская община Гранады была поражена открытиями. Они даже привлекли внимание испанской королевской семьи. Но вскоре возникли вопросы, особенно со стороны Ватикана. Они хотели проверить подлинность свинцовых пластин и попытаться перевести высеченные на них таинственные тексты.

Репродукция одной из главных книг Сакромонте.

Книги Сакромонте вызывают шквал вопросов у учёных

В конечном итоге, подлинность Свинцовых книг Сакромонте не переставала быть предметом споров и скептицизма с момента их открытия. Некоторые учёные, как современные, так и прошлых веков, выражали сомнения относительно их происхождения и достоверности. Например, многие эксперты указывали на лингвистические и исторические аномалии в текстах. В связи с этим исследователи предполагали, что они, вероятно, были подделаны человеком, обладавшим весьма ограниченными знаниями языков и пониманием исторического контекста. Более того, несмотря на обширные раскопки в районе Сакромонте, не было найдено никаких убедительных археологических свидетельств, подтверждающих данное открытие. Это тоже было сочтено косвенным доказательством их подделки. Хотя, именно этот факт весьма спорный.





Факт смешения трёх языков сочли весьма подозрительным.



Кроме того, у учёных вызвал сомнения тот факт, что в «Свинцовых книгах Сакромонте» представлена некая смесь христианских, исламских и еврейских элементов. По мнению экспертов, такое смешение не могло иметь место в ранний период христианства. По предположению историков, в те времена, при создании подобных книг, должен был бы использоваться один язык, а там их три. Это очень странно.





Libros Plúmbeos в музее.



Нужны были какие-то более весомые доказательства подделки книг Сакромонте, а не только предположения. Их дала наука. Анализ свинцовых пластин показал, что они датируются 16 веком, что соответствует времени их предполагаемого открытия. Если бы они были старше, как утверждается, анализ показал бы это. Историки говорят, что XVI век, когда были обнаружены пластины, был периодом религиозных беспорядков в Испании. Именно тогда, с целью усиления христианского присутствия в регионе, был сделан целый ряд подобных «открытий».





В то неспокойное время важно было доказать превосходство христианства.



Тогда Гранада, как и большая часть Испании, были завоёваны мусульманами и находились под их влиянием на протяжении многих столетий. Когда пришло время испанцам вернуть себе свободу, они были готовы на всё, чтобы усилить влияние христианства. Возможно, «Свинцовые книги Сакромонте» были именно тем средством, которое было призвано помочь в решении этой проблемы.





Свинцовые рукописи Сакромонте вполне могли быть хорошей помощью в решении данной проблемы.

Книги Сакромонте - спорная глава в истории Испании

Несмотря на все эти доказательства и аргументы, есть учёные, которые допускают подлинность «Свинцовых книг Сакромонте». Даже если эти реликвии и поддельные, то всё равно их культурное и историческое значение трудно переоценить. При этом их, вероятно, нельзя называть надёжным историческом источником.





Происхождение легендарных рукописей Сакромонте весьма спорно. Есть же древние рукописи с признанной подлинностью, которые веками ставят в тупик учёных со всего мира