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17 фотографий, которые людям со страхом высоты лучше не смотреть


Фотографии, от которых захватывает дух и волосы становятся дыбом.

Фотографии, от которых захватывает дух и волосы становятся дыбом.

Жизнь полна эмоций и страсти. Но некоторым личностям этого мало, и в поисках острых ощущений и адреналина они забираются на такие выси, чтобы пощекотать себе нервы, что просто диву даешься. Сегодняшнюю подборку людям со слабыми нервами лучше не смотреть.

1. Идеальное место для демонстрации отменной стойки на руках


Стойка на руках, выполненная на узкой горной тропе.

Стойка на руках, выполненная на узкой горной тропе.

 

2. «Правильно, парень, смотри вверх, а вниз лучше не смотри!»


Город за спиной.

Город за спиной.

 

3. Далеко от земли и очень близко к небесам...


На экстремальной высоте.

На экстремальной высоте.

 

4. Буквально, город под ногами


Весь город под ногами.

Весь город под ногами.

 

5. Кто-то гуляет на улице, а кто-то - над ней


Прогуливаясь, над городом.

Прогуливаясь, над городом.

 

6. Наверное, этот парень на все сто уверен в своих руках


Сила в руках.

Сила в руках.

 

7. Покруче любого колеса обозрения


Смельчак забрался на башенный кран.

Смельчак забрался на башенный кран.

 

8. Может у него, как у кошки, девять жизней!?


Не лучшее место для демонстрации талантов.

Не лучшее место для демонстрации талантов.

 

9. Несколько секунд полета



«Хоть бы долетел!»

 

10. Когда хочется острых ощущений


Завис над пропастью.

Завис над пропастью.

 

11. Идея для тех, кому приелись однообразные селфи


Захватывающий городской пейзаж.

Захватывающий городской пейзаж.

 

12. Лучше любой экскурсии


Любуется достопримечательностями с высоты.

Любуется достопримечательностями с высоты.

 

13. Запечатлела шаг в пропасть


Первый шаг в полете.

Первый шаг в полете.

 

14. Интересно, этот парень знает, что эта сварная конструкция может просто рухнуть под его весом!?


Как попугайчик на жердочке.

Как попугайчик на жердочке.

 

15. Вот она - высшая степень доверия


Повис на руке друга.

Повис на руке друга.

 

16. В голове не укладывается, что творит эта девушка


Разминка на сумасшедшей высоте.

Разминка на сумасшедшей высоте.

 

Видео-бонус:


 

17. Пожалуй, более уединенного места и не сыскать!


Легла передохнуть.

Легла передохнуть.

 

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