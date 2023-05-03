Растворимый кофе: преимущества и недостатки популярного напитка

У растворимого кофе есть два неоспоримых преимущества: невысокая цена по сравнению с заварным, и простота приготовления. Именно поэтому популярность данного напитка с каждым годом все больше увеличивается. Однако приносит ли пользу растворимый кофе? Или это лишь очередная уловка маркетологов, продукт, вызывающий привыкание? Novate.ru предлагает разобраться в этом вопросе.
Что такое растворимый кофе?
Существует несколько разновидностей растворимого кофе. / Фото: coffeved.ru
Это напиток, который готовится из зерен кофейного дерева. Благодаря использованию специальных технических процессов, в процессе обработки зерна превращаются в порошок либо гранулы, которые растворяются в воде. В процессе производства растворимого кофе зерна обжариваются, измельчаются и термически обрабатываются горячей водой. По итогу получается концентрированная смесь, которая высушивается разными способами. Именно они определяют разновидность растворимого кофе. Всего их три:
• Сублимированный – сначала смесь замораживают, а потом обезвоживают и высушивают в вакууме. Такой кофе имеет очень насыщенный вкус, а в его составе сохраняется большое количество питательный веществ. Однако о сублимированного напитка есть и один существенный недостаток – высокая цена, доступная далеко не всем.
• Гранулированный – порошок из кофейного экстракта проходит обработку паром, благодаря чем частицы соединяются между собой и образовывают гранулы. Согласно статистике, этот вид растворимого кофе предпочитает практически половина жителей России, за счет оптимального соотношения цены и качества.
• Порошковый – концентрированная смесь распыляется горячим воздухом, быстро высыхает и становится порошком. Такой кофе является самым дешевым, возможно, потому что его вкус не ярко выраженный.
Порошковый кофе имеет самый ненасыщенный вкус. / Фото: kivahan.ru
Если сравнивать растворимый кофе с натуральным, то можно выделить как ряд достоинства, так и ряд недостатков. Первый вид напитка обладает высокой скоростью приготовления, низкой ценой, а также длительным сроком хранения. В то же время, растворимый кофе содержит меньше кофеина, отличается не такими насыщенными вкусовыми характеристиками и обонятельными свойствами.
История появления растворимого кофе
Первая упаковка знаменитого растворимого кофе NESCAFE. / Фото: moscsp.ru
За растворимый кофе мы должны быть благодарны американскому ученому японского происхождения Сатори Като. Сначала он изобрел технологию производства растворимого чая, а затем, по аналогии, и продумал способ изготовления кофе. В 1906 году британский химик Джордж Констант Вашингтон, который жил в Гватемале, занялся разработкой первого растворимого кофе, который был пригоден к массовому выпуску. Через три года на рынке появился первый коммерческий выпускаемый растворимый кофе, который Вашингтон назвал «Red E Coffee».
Однако этот напиток был мало похож на тот, который мы привыкли пить. В классическом виде растворимый кофе появился лишь в 1938 году, благодаря швейцарскому химику компании Nestle Максу Моргеншталлеру. Ученый воспользовался бразильским способом консервации излишков кофейных зерен с целью их сберегания. Комфортный метод утилизации оказался настолько практичным и эффективным, что через некоторое время большее количество производимого кофе шла на изготовление растворимого аналога. Так появился знаменитый кофе «NESCAFE», который уже много лет не сдает свои позиции на мировом рынке.
Главные особенности растворимого кофе
Содержание кофеина в разных видах кофе. / Фото: liveinternet.ru
• Наличие антиоксидантов и питательных веществ – ученые утверждают, что в состав растворимого кофе входит большое количество ценных антиоксидантов, полезных макро- и микроэлементов. Так, среди его компонентов выделяют кальций (7,2 мг), фосфор (5,4), калий (53,7 мг), натрий (7,2 мг), магний (7,2 мг) и др. Все эти микроэлементы являются очень важными для правильной работы всего организма. Среди их преимуществ выделяют следующие: регулирование обменных процессов, предупреждение преждевременного старения и злокачественной трансформации клеток. Также растворимый кофе, согласно результатам исследования сотрудников Университета Оверни, содержит хлорогеновую кислоту, которая нормализует уровень глюкозы в крови, снижает артериальное давление, предотвращает развитие атеросклероза артерий.
• Содержание кофеина – растворимый кофе содержит примерно на 30-40% меньше кофеина, чем натуральный. Итоговая концентрация кофеина зависит от сорта зерен, а также способа их обработки. В среднем она составляет от 30 до 90 мг в растворимом кофе, и от 70 до 140 мг в натуральном. То есть, растворимый напиток оказывает не такое сильное стимулирующее влияние на центральную нервную систему. Однако, если по состоянию здоровья человеку противопоказано употребление большого количества кофеина, растворимый напиток может стать отличным выходом из положения. Рекомендованная доза кофеина для взрослых людей, не имеющих противопоказаний, составляет 400 мг кофеина в день – это шесть чайных ложек растворимого кофе и четыре – натурального.
• Концентрация акриламида – в процессе обжарки кофейных зерен образуется вредное химическое соединение под названием акриламид. По словам американских экспертов, чрезмерное воздействие этого вещества на нервную систему может привести к появлению и развитию патологий, стимулировать рост злокачественных новообразований. Кроме того, акриламид способен ухудшать мозговую активность и снижать фертильность. По результатам исследований польских ученых, больше всего его содержится в растворимом кофе (358 мкг/кг), а вот в натуральном – в два раза меньше. Впрочем, эти показатели все равно являются крайне низкими для того, чтобы нанести какой-либо вред здоровью.
• Усиление действия лекарств – после употребления кофе кислотность в желудке повышается, из-за чего медикаменты усваиваются быстрее. Также от бодрящего напитка стоит отказаться, если имеются какие-либо проблемы с желудочно-кишечным трактом. Особенно вредно его употребление людям с хроническими заболеваниями ЖКТ.
Положительные свойства растворимого кофе
Кофе обеспечивает заряд бодрости на весь день. / Фото: zastavki.com
Среди основных плюсов бодрящего напитка для здоровья человека можно выделить следующие:
• Повышает концентрацию и умственную активность, улучшает память, внимание, вызывает чувство бодрости.
• Улучшает обмен веществ и, тем самым, способствует снижению массы тела. Это становится возможным, благодаря входящему в состав кофеину, который повышает метаболизм, подавляет аппетит, ускоряет распад жировой ткани.
• Предотвращает риск развития сахарного диабета на 14% при условии потребления одной чашки кофе в сутки.
• Уменьшает вероятность появления камней в желчном пузыре, так как положительно воздействует на секрецию желчных кислот, повышает тонус и моторику органа пищеварения, благодаря чему происходит раннее выведение конкрементов.
Отрицательные свойства растворимого кофе
Растворимый кофе повышает артериальное давление. / Фото: futuramedical.ru
Также напиток может оказывать и неблагоприятное воздействие на общее состояние организма:
• Вызывает зависимость – при употреблении больше трех чашек кофе в день, организм привыкает к нему и через некоторое время «отказывается» просыпаться и работать без бодрящего напитка. Особенно часто эта проблема возникает у людей, которые пьют кофе рано утром, так как он подавляет выработку гормона стресса кортизола, способствующего быстрому пробуждению.
• Повышает давление – большинство людей жалуются на учащенное сердцебиение и головокружение при условии, что они выпивают несколько чашек чистого кофе в день. Так появляется риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ослабить негативное воздействие кофе можно, если добавлять в него сахар и сливки/молоко.
• Влияет на повышение кислотности – злоупотребление кофе натощак увеличивает риск появления заболеваний ЖКТ, так как происходит нарушение работы ферментов желудочного сока. Повышение кислотности может привести к возникновению язвы и прочих проблем с пищеварительной системой.
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