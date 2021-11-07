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Жирорастворитель для очищения кухонных фасадов

Кухонные фасады бывает не так просто очистить от жира, грязи и налёта. Одна простая, но удивительно эффективная смесь поможет вам навести идеальный порядок за считанные минуты!
Средство состоит всего из двух компонентов: спиртовой и мыльной основы. В качестве спиртосодержащего средства можно взять, например, салициловый спирт или дешёвую водку. Главные два условия — это содержание спирта + прозрачный цвет средства. К 100 мл спиртосодержащего средства добавляем 1 ч. л. любого средства для мытья посуды, можно самого дешёвого, и перемешиваем. Плюсом этой чистящей смеси является также и то, что практически нет пены — а значит, не нужно бесконечно мыть кухонные фасады с большим количеством воды.
Жирорастворитель для очищения кухонных фасадов
Остаётся лишь перелить средство в бутылку с пульверизатором и почистить кухонные шкафчики!
Жирорастворитель для очищения кухонных фасадов
Эта смесь сразу же растворяет грязь и жир без труда.
Жирорастворитель для очищения кухонных фасадов
Подробнее о том, как сделать смесь для очищения кухонных шкафов, смотрите в видео ниже:


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