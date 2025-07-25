Ученые создали макет офисного работника будущего

Работу в офисе нельзя сравнить с трудом шахтера или металлурга. Тем не менее от работы за компьютером в помещении еще никто не стал здоровее. Чтобы наглядно показать, как негативно влияет офис на его обитателей, ученые совместно с художниками создали макет типичного кабинетного сотрудника, посвятившего большую часть жизни отчетам, прайсам и договорам.

Группы экспертов в области здравоохранения, возглавляемая футуристом Уильямом Хайемом, провела масштабные исследования среди офисных работников и создала куклу Эмму . Это собирательный образ работника крупной компании, который верой и правдой прослужил своим работодателям 20 лет и получил полный комплект недугов, связанных со спецификой своей деятельности. Кукла Эмма, изображающая женщину средних лет, имеет опухшие ноги с варикозными венами, бледные кожные покровы, потухшие красные глаза и сутулую спину. Чтобы проследить эволюцию офисного работника, в рамках проекта «Коллега будущего» были опрошены 3000 человек, проработавших длительное время в офисах Великобритании, Германии и Франции. Оказывается, что 50% опрошенных имеют проблемы со зрением, 48% регулярно мучаются от головных болей и ровно столько же страдают от болей в спине. Специалисты выяснили, что все эти недуги связаны исключительно с работой в современном офисе. Полученные жалобы были обработаны и на их основе создали неприятную куклу Эмму. Если мы радикально не изменим условия труда, не станем больше двигаться, менять положение тела за рабочим столом, прерываться на прогулки, или не улучшим рабочие места, то офисы превратят нас в очень больных людей.Сказал в одном из своих интервью Уильям Хайем. Сразу же стоит отметить, что исследование нельзя назвать строго научным и непредвзятым. Дело в том, что заказчиком проекта является производитель офисной мебели и техники Fellowes и работа, вероятнее всего, направлена больше на продвижение продукции бренда, а не поиск средств борьбы с негативными факторами.Но нельзя также и утверждать, что исследователи преувеличивают вредность офисной работы. Шанс рано или поздно превратиться в Эмму есть у каждого, кто беззаветно предан своей компании и забывает об отдыхе и своем здоровье . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: