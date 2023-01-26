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Как надёжно защитить свою обувь от влаги

Защитите свою обувь от влаги в любую погоду! Просто воспользуйтесь проверенным и рабочим советом чуть ниже.
Предварительно почистите обувь, если нужно, подкрасьте. Затем нанесите толстым слоем вазелин.

Как надёжно защитить свою обувь от влаги

Тщательно распределите по всему ботинку. Особенное внимание уделяйте стыку около подошвы.

Как надёжно защитить свою обувь от влаги

Затем просушите феном.

Как надёжно защитить свою обувь от влаги

Остатки вазелина удалите тряпочкой. Оставьте на ночь до полной просушки.

Как надёжно защитить свою обувь от влаги

Можно пользоваться! Обувь больше не будет бояться влаги!

Как надёжно защитить свою обувь от влаги

Подробнее о том, как защитить обувь от влаги, смотрите в видео ниже:


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