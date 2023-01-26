Как надёжно защитить свою обувь от влаги

Защитите свою обувь от влаги в любую погоду! Просто воспользуйтесь проверенным и рабочим советом чуть ниже.

Предварительно почистите обувь, если нужно, подкрасьте. Затем нанесите толстым слоем вазелин.







Тщательно распределите по всему ботинку. Особенное внимание уделяйте стыку около подошвы.







Затем просушите феном.







Остатки вазелина удалите тряпочкой. Оставьте на ночь до полной просушки.







Можно пользоваться! Обувь больше не будет бояться влаги!







Подробнее о том, как защитить обувь от влаги, смотрите в видео ниже:



