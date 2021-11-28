Как правильно пересадить смородину

Смородина — это настоящий кладезь полезных витаминов и питательных элементов, которые так необходимы каждому человеку. Богатое разнообразие благоприятных свойств, а также отменный вкус объясняет, почему кусты смородины пользуются популярностью среди садоводов.

Сегодня мы хотим поговорить о том, как выполняется пересадка смородины осенью.

Данный процесс достаточно сложен, но если вооружиться нашими советами, то у вас обязательно все получится.

Существует несколько разных видов смородины:

черная;

красная;

бордовая;



белая.



Представленные далее рекомендации подойдут для каждого вида. Но особое внимание мы уделим пересадке черной и красной смородины.





В чем секрет черной смородины? Самое важное при уходе за черной смородиной — это пересадка ранней весной или же поздней осенью, когда куст больше не плодоносит, сбросил листву и готов к зимовке. Пересадка черной смородины осенью должна осуществляться в тот момент, когда это позволяет сделать почва.

Черная смородина очень любит тепло и плохо себя чувствует в затенённых участках сада. Поэтому, выбирая место для данного вида ягоды, вам нужно отдавать предпочтение солнечным вариантам. Это на 70% гарантирует достойный урожай!







Особенность черного сорта от красного в том, что корневая система первого не такая глубокая и это скорее преимущество.

Неприхотливая красная смородина

Выбираем идеальное место

Процесс пересадки смородины

Первое время после пересадки

Благодаря этому можно легко насытить всасывающие корни полезными микроэлементами, минералами и прочими органическими компонентами.Пересадка черной смородины подразумевает обильный полив. Может показаться, что под кустами целая лужа, но для данного вида ягоды — это абсолютно нормальное явление.Данный вид ягоды чрезвычайно распространен и садоводы любят его в виду неприхотливости как в почве, так и в посадке. Красная смородина всегда радует богатым урожаем, но и она имеет некоторые особенности. Пересадка красной смородины осуществляется преимущественно осенью, так как проблем с приживанием корневой системы не возникает.Как и другие плодоносные кустарники, красную смородину необходимо удобрять и подкармливать. Это делать нужно и при пересадке. К примеру, в подготовленную лунку можно заранее положить органическое удобрение. В остальном процесс пересадки не отличается от работы с другими видами смородины.Пересадка красной смородины осенью может дополняться подрезкой саженцев и их обильной поливкой. Концы куста красной смородины мы советуем вам обмакнуть в специально подготовленную воду.Состав смеси подразумевает наличие коровяка и глины. Это позволит корневой системе быстрее прижиться на новом месте. Таким же правилом воспользуйтесь, если вам предстоит пересадка бордовой смородины.Пересадка смородины — это процесс, на выполнение которого отводится не так много времени. Больше всего времени и сил уходит на поиск места, где будут расти кусты с ягодами. Выбрали что-то плохое? О богатом урожае можно забыть, поэтому давайте разберем основные секреты идеального места для смородины.Избегаем затемненные места. Запомните, смородина любит солнце и если солнечных лучей будет мало, то куст не даст должного урожая, а также часто будет страдать от вредителей и всевозможных заболеваний. В частности, могут появиться грибковые болезни, такие как бурая пятнистость. Лучше всего располагать кусты таким образом, чтобы вся вегетативная масса была снаружи, а не внутри.Почва не должна быть слишком влажной. Пересадка смородины на новое место — это чрезвычайно щепетильное мероприятие, при котором важно соблюсти влажность почвы. Если корневая система будет постоянно находиться во влажном месте, то она быстро сгниёт. Выбирать следует умеренно влажную почву.Рядом со смородиной лучше ничего не садить. Листва кустарника восприимчива к грибковым заболеваниям, которые могут передаваться от других культур. Мы вам не рекомендуем создавать композиции с иными растениями.Пересадка кустов смородины может осуществляться в песчаную землю. В таком грунте куст быстро разовьется и порадует богатым урожаем. Для этого необходимо вырыть небольшую яму, в нее насыпать 5 см щебня и 15 см песка.В самом начале готовим почву для пересадки, перекапываем землю, а также удобряем ее различными органическими полезными минералами. Это позволит кустарнику быстрее прижиться и показывать впечатляющий темп роста. Мы рекомендуем вам удобрять почву средствами, которые дают долгосрочный эффект.Это может быть перегной, древесная зола, суперфосфат или что-то еще. Смородина активно впитывает в себя все вещества, поэтому рассыпать можно по 150-200 грамм выбранного удобрения, присыпать его землей и продолжать процесс пересадки.Между кустами (в особенности между высокорослыми) сохраняйте до 150 сантиметров расстояния, чтобы один из кустов не затемнял другой. Должное расстояние защитит от возникшего заболевания на кусте всю остальную ягоду.Вы можете посмотреть видео про пересадку смородины, в котором обсуждаются нюансы данного процесса. Лучше всего садить кусты в лунки глубиной не меньше 40 см, что позволит корневой систем обзавестись должным количеством боковых корней. Благодаря им куст будет питаться и одаривать богатым урожаем.Если все готово, то можно брать саженец смородины и помещать в подготовленную и удобренную лунку. При высоте куста более 45 см, нужно его подрезать и оставить не более названного размера, что гарантирует его приживание на новом месте. В противном случае, корневая система будет испытывать дефицит как во влаге, так и в удобрениях. В завершении необходимо обильно залить куст смородины водой.Осенняя пересадка смородины завершена и вы можете вздохнуть спокойно, однако совсем расслабляться не следует. В первые дни можно заняться подрезанием основной вегетативной массы, от которой обычно оставляют 2/3.На протяжении следующих 2 недель вы должны поддерживать настоящее «болото» под кустом смородины. При этом, не передерживайте ягоду в воде слишком долго, это отрицательно скажется на возможном урожае.Пересадка взрослой смородины также подразумевает контроль кроны кустарника. Речь идет о придании ему правильной формы и направлениях всех веточек вверх.Далее, уже в штатном режиме осенью подрезаются старые и гнилые ветки, оставляется 8-10 побегов, активно поливается и удобряется куст смородины.