Супруги превратили невзрачный 300-летний дом в современное поместье

Дом, которому 300 лет, всё ещё хорош.
В британском графстве Корнуолл есть дом, построили которые более 300 лет назад. И хотя внешний вид дома совсем не впечатляет - маленькие окна, невзрачные стены и низкие двери, стоит зайти внутрь, чтобы впечатление изменилось радикально.
Дом, которому 300 лет и который всё ещё хорош.
Если верить хроникам британского графства Корнуолл, то этот дом был построен в конце 1600-х годов. А недавно его новыми владельцами стала молодая пара, и молодожёнам удалось превратить это унылое жилище в уютное супружеское гнёздышко.
Гостиная в 300-летнем британском доме.
Придумывая новый дизайн интерьера, новым владельцам пришлось решать сразу несколько проблем. Одной из главных были очень маленькие окна. 300 лет назад это было сделано специально – чтобы тепло не выходило из дома. Однако именно из-за этого в дом попадает совсем мало света, и в комнатах царит полумрак. Чтобы это исправить, новые владельцы дома решили оформить интерьер в светлых тонах: стены сделали белыми, а мебель и декор – пастельным.
Центральный акцент дома – старый камин. Его было решено оставить в первозданном виде, но доработать с учётом современных правил пожарной безопасности. В камин поставили дверцу из огнеупорного стекла, а нишу в камине обложили современные огнеупорными материалами. Решено было оставить в доме и огромный деревянный сундук, который превратили в стол.
Кухня в старинном доме.
И если гостиная выдержана в аутентичном стиле, то кухня обставлена по последнем слову техники. Но настроение дома удалось сохранить. Кроме кухни и гостиной в старинном особняке есть детская комната и спальня для родителей.
Спальня в особняке.
Уютная ванная комната.
После того, как ремонт был закончен, владельцы дома решили сдавать его в аренду всем, кто хочет погрузиться в прошлое.
Фасад 300-летнего дома с маленькими окнами.
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