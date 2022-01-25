Супруги превратили невзрачный 300-летний дом в современное поместье

Дом, которому 300 лет, всё ещё хорош.

Дом, которому 300 лет и который всё ещё хорош.

Гостиная в 300-летнем британском доме.

Кухня в старинном доме.

Спальня в особняке.

Уютная ванная комната.

Фасад 300-летнего дома с маленькими окнами .