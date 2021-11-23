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Фотографии знаменитостей в молодости, сделанные на их выпускном вечере

У всех нас есть такие фотографии, которые прячешь в самый дальний ящик шкафа и стараешься забыть об их существовании. В эпоху цифровых фотоаппаратов удалить из своей жизни подобные фотографии гораздо проще, однако всего пару десятков лет все снимки хранились в доме, даже не особо удачные, но навевающие приятные воспоминания. Сегодня мы представляем вам подборку фотографий знаменитостей, сделанных во время их выпускного, на котором все они выглядят немного наивно и совсем не такими, какими мы привыкли их видеть.

Фотографии знаменитостей в молодости, сделанные на их выпускном вечере


Бритни Спирс.

Фотографии знаменитостей в молодости, сделанные на их выпускном вечере

Тейлор Свифт.

Фотографии знаменитостей в молодости, сделанные на их выпускном вечере

Рианна.

Фотографии знаменитостей в молодости, сделанные на их выпускном вечере

Блейк Лайвли.

Фотографии знаменитостей в молодости, сделанные на их выпускном вечере

Ферги.

Фотографии знаменитостей в молодости, сделанные на их выпускном вечере

Джессика Альба.

Фотографии знаменитостей в молодости, сделанные на их выпускном вечере

Эллен Дедженерес.

Фотографии знаменитостей в молодости, сделанные на их выпускном вечере

Леди Гага.

Фотографии знаменитостей в молодости, сделанные на их выпускном вечере

Мишель Обама.

Фотографии знаменитостей в молодости, сделанные на их выпускном вечере

Тэйлор Лотнер.

Фотографии знаменитостей в молодости, сделанные на их выпускном вечере

Скарлетт Йоханссон.

Фотографии знаменитостей в молодости, сделанные на их выпускном вечере

Дженнифер Энистон.

Фотографии знаменитостей в молодости, сделанные на их выпускном вечере

Брэд Питт.

Фотографии знаменитостей в молодости, сделанные на их выпускном вечере

Джордж Клуни.

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