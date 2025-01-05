Как выбрать качественную колбасу прямо у полки магазина

Редкий россиянин не любит колбасу. Но готовя себе бутерброды из пшеничного хлеба и ароматного ломтика, вряд ли кто-то задумывается о качестве колбасного изделия. А зря! Ведь от этого зависят не только вкусовые качества, но здоровье. Давайте вместе изучим чек-лист качественной колбасы...







Колбасные изделия считаются самым популярным продуктом, который потребляют россияне.

1. Упаковочная оболочка

2. Цвет натурального продукта

3. Колбасный срез

4. Аромат

5. Составляющие ингредиенты

6. Жировые вкрапления

Колбаса — это и праздничная закуска, и сытный перекус на работе, и быстрая альтернатива котлетам на ужин. Правда, чтобы не испортить аппетит некачественным продуктом, его нужно уметь выбирать. Эти советы помогут вычислить самую вкусную колбасу прямо у полки магазина...Упаковочная оболочка поможет определить качество колбасыПервое, на что нужно обратить внимание при выборе вареных колбасных изделий — это оболочка. Она должна быть эластичной и сухой. Если колбаса свежая, то упаковочная оболочка будет плотно прилегать к продукту. При этом на ней не должно быть пятен, вздутия или нарушенной целостности.У копченых колбас из-за потери воды оболочка слегка сморщена, но плотно прилегает к фаршу. Если упаковка упругая, значит, колбаса содержит много жидкости, которая удерживается при помощи крахмала или других добавок. А вот у сыровяленых изделий допускается наличие белого налета, однако он должен быть на оболочке, но ни в коем случае внутри продукта. Это не плесень. Это соль. Она выступает во время вяления. Соль на оболочке — признак высокого качества.Вареная колбаса имеет серый оттенок, а копченая — коричневыйНатуральный продукт можно вычислить по цвету. Особенно быстро можно это сделать, если вареная колбаса уже разрезана на части и виден срез. Качественный колбасный фарш имеет цвет отварного мяса — слегка сероватый. Такой же натуральный цвет имеют сыровяленые колбасы. Все оттенки красного цвета говорят лишь о том, что в продукте присутствуют красители. У копченых изделий цвет немного другой — он имеет коричневый оттенок. Красного цвета не должно быть. Также считается, чем темнее цвет мясного продукта, тем больше он содержит говядины.Качественная колбаса имеет сухой без жилок срезВ магазине определить качество вареного колбасного изделия можно по срезу. У свежего натурального продукта он должен быть гладким, сухим, без воздушных пузырьков. У копченых и сырокопченых изделий допускаются наличие жировых вкраплений, но никаких торчащих жилок не должно быть — разрез равномерный.Аромат колбасы может рассказать о ее свежестиСвежий вареный продукт не имеет ярко выраженного аромата. Запах у него приятный и легкий, а вот наличие кислой или сладкой нотки, то это говорит о том, что изделие хранилось с нарушением правил. Колбаса начала портиться и уже содержит патогенные бактерии, которые могут навредить здоровью.Аромат у копченой и сыровяленой колбасы более насыщенный. Она пахнет характерным запахом пряностей и копченого мяса. Резкий аромат свидетельствует лишь о том, что продукт вымачивали в жидкости, которую еще называют «жидким дымом». Такая колбаса считается менее полезной.У настоящей колбасы состав должен быть короткимНатуральная вареная колбаса по ГОСТу состоит из свинины, говядины, соли, специй и нитрита натрия (добавка считается не вредной и разрешена государственным стандартом качества). Никакого крахмала, растительного белка, ингредиентов химического происхождения или сои в составе не должно быть. У копченой и сыровяленой колбасы состав также должен содержать минимальное количество компонентов. Желательно, чтобы на этикетке было написано только мясо, специи и шпик. Также в составе может присутствовать Е575 — это специальная добавка, которая помогает мясному продукту ускорить сроки созревания. Вызревшая колбаса имеет эластичную структуру. Но если на нее нажать и остаются вмятины, то были нарушены правила приготовления — продукт еще не дозрел.Жировые вкрапления должны быть белого цветаВареные, копченые и сыровяленые колбасные изделия могут быть с «жирком». По нему тоже можно определить качество изделия. Вкрапления жира всегда должны быть натурального белого цвета. Но если они имеют красные или желтые оттенки, то такое изделие содержит много красителей, либо же оно начало портиться.Если в магазине у продавца есть возможность отрезать кусочек колбасы, то с помощью него тоже можно определить качество. Он должен быть пластичным, хорошо подвижным и не ломаться при движении. Вкус у качественной колбасы приятный, соленый, острый, но без кислинки. Если присутствует «бумажный» привкус, значит, в составе содержится большое количество крахмала. Сам по себе крахмал не вреден, но это уже не белковым продукт, а, скорее, углеводный. Если после съеденного ломтика сразу же хочется съесть новый, то в составе содержится большое количество усилителей вкуса. А они могут маскировать некачественный фарш — из спрессованных хрящей и остатков мяса.