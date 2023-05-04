10 неожиданных фактов с изумрудным отливом

Зелёный — классный цвет! Он ассоциируется с жизнью, природой и обновлением. Оттенки этого цвета подходят почти каждой женщине, поэтому они так популярны в индустрии моды. Кроме того, зелёный приятен глазу, и его часто выбирают цветом стен в общественных зданиях. Об этом цвете есть что рассказать, поэтому мы собрали самые занимательные факты в этой подборке.
Мужчины в Древнем Риме не могли носить зелёный
Считалось, что зелёный цвет символизирует плодородие и жизнь. Поэтому он ассоциировался с женщинами и являлся исключительно «женским» цветом. Если мужчина позволял себе надеть зелёное, то это могло породить массу кривотолков о нём и его сексуальной ориентации. Представителям сильного пола нужно было носить серые, коричневые или красные накидки, чтобы в их мужественности никто не усомнился.
У ленивца зелёный мех из-за водорослей
Млекопитающие не могут отращивать себе зелёную или синюю шерсть, у них не вырабатывается для этого соответствующий пигмент. Но некоторые ленивцы откровенно зелёные, особенно в сезон дождей. Это происходит, потому что в их шерсти селятся и начинают активно жить водоросли Trichophilus welckeri. Получается симбиоз: ленивец обеспечивает водоросли местом жительства, а они делают его почти незаметным в джунглях.
Осирис чаще всего изображался с зелёным лицом
Осирис — древнеегипетский бог царства мёртвых и возрождения. Однако он связан не только со смертью, но и с плодородием. Обычно он изображался в виде мумии в белых тканях с зелёной кожей на лице и руках. Египтологи считают, что его кожа имела зелёный цвет именно потому, что он должен был ассоциироваться с плодородием и возрождением.
Казуары и эму несут зелёные яйца
Эти удивительные птицы из отряда казуарообразных, проживающие в основном в Австралии, несут потрясающие своей красотой яйца. Они имеют насыщенный, глубокий и очень приятный зелёный цвет. Но самое любопытное заключается в том, что яйца высиживают самцы, появившееся потомство воспитывают тоже они.
На китайском сленге «носить зелёную шапку» — то же, что ходить с рогами
В ханьскую эпоху (206 до н. э. — 220 н. э.) зелёную шапку носили люди низкого происхождения. Во время минской династии (с 1368 по 1644 годы) мужчины, женатые на певицах или актрисах, тоже должны были носить зелёные головные уборы. Именно тогда и закрепилось, что зелёную шапку или платок носит мужчина, жена которого ему изменяет. Вот такого мнения были о певицах и актрисах в Китае. Сегодня фраза «надеть зелёную шапку» равноценна русской «наставить рога».
Жертвы видят тигра зелёным
Дело в том, что травоядные, которые являются основным рационом тигра, не различают оттенков красного. Поэтому для них тигр зелёный, как сами джунгли. Мы видим его оранжевым, но он маскировался не для нас, а для своей главной добычи.
Человеческий глаз лучше всего различает оттенки зелёного
В солнечном свете человеческий глаз различает больше оттенков зелёного, чем любого другого цвета. Это происходит потому, что при солнечном свете зелёный лучше всего освещается. Чем больше предмет освещён, тем больше граней его цвета разнесены по энергии фотонов. Эти оттенки оказывают разное влияние на сетчатку глаза, поэтому мы видим так много оттенков зелёного.
Во многих языках мира синий и зелёный не различаются
В японском и китайском языках словом «синий» называют все оттенки синего, включая голубой, лазуревый, а также все оттенки зелёного. Чтобы назвать что-то именно зелёным японцы используют дополнительные слова. В алтайской группе языков для обозначения синего и зелёного также используется одно и то же слово.
Вердепомовый — это тоже зелёный
Это слово для расширения словарного запаса. Им можно обозначить оттенок зелёного, в который окрашены незрелые яблоки. Это светло-зелёный, очень яркий цвет, при этом он более насыщенный, чем салатовый.
В XII веке для получения зелёного вымачивали медные опилки
Рецепт по изготовлению красок, датируемый XII веком, рекомендует для получения хорошей зелёной краски вымачивать медные опилки в уксусе. В зависимости от того, насколько насыщенным должен был быть цвет, это следовало делать три дня или девять месяцев. Интересно, что в России в 1801 году рабочий Прохоровской Трёхгорной мануфактуры Николай Калугин получил награду от императора за то, что придумал делать ткань зелёной, окрашивая её соком крапивы.
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