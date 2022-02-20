Вещи, в которых страны СНГ превосходят Америку.
Принято думать, что заграницей и трава зеленее, и жизнь счастливее. Конечно, доля правды в этом есть. В США уровень жизни действительно выше, но абсолютно ли все там гораздо лучше, чем у нас? В этом материале мы собрали 9 вещей, в которых страны СНГ переплюнули Америку.
1. Медицина
Качество медицины.
Безусловно в Соединенных Штатах много высококлассных специалистов в чьей квалификации не стоит и сомневаться. Однако есть одно но - для того чтобы попасть к терапевту придется подождать около недели, а запись к узким специалистам распланирована на месяц. Кроме того, если у вас по каким-то причинам нет страхового полиса, вам придется выложить колоссальную сумму за обследование и анализы. Что касается, отечественной медицины, то почувствовав недомогание, любой человек может обратиться в поликлинику по месту жительства и в тот же день попасть к нужному специалисту. Кроме того, даже при отсутствии страховки цена лечения не будет заоблачной.
2. Фрукты и овощи
Доступные фрукты и овощи.
В России и странах СНГ картошка, лук, свекла, морковь, а также яблоки доступны круглый год и цена на них вполне приемлемая. В сезон сбора урожаев фрукты и овощи можно купить гораздо дешевле у деревенских жителей. В то время как в магазинах Америки свекла стоит около 220 рублей, а репчатый лук - более 150 рублей за килограмм. Что касается фруктов, то они могут лежать в холодильнике месяц и не портиться, что наталкивает на определенные мысли об их натуральности.
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3. Средства женской гигиены
Качественные прокладки.
Женщины, которые имели возможность сравнить гигиеничные прокладки американского производства с нашими, отмечают, что зарубежный товар значительно уступает по качеству, а цена, наоборот, значительно выше, чем у российских производителей. Также дамы отмечают, что американские прокладки не слишком приятные к телу и в некоторых случаях даже вызывают раздражение.
4. Шоколад
Вкусный и качественный шоколад.
Шоколад с пометкой «organic» в США - весьма неплох, однако и цена на него высокая. Что касается обычного шоколада, его качество несколько огорчает. В России же огромный выбор шоколада на любой вкус и кошелек. А наша шоколадка «Аленка» даст фору любому органическому шоколаду из Америки.
5. Молочные продукты
Качественная молочная продукция.
Молоко, сметана, кефир и творог отечественных производителей достаточно вкусные и продаются по вполне приемлемой цене. Кроме того, довольно короткие сроки хранения дают надежду на какую-никакую натуральность этих продуктов. Что касается США, купить качественные молочные продукты - можно, но цены на них достаточно высокие. Остальная продукция значительно уступает по качеству, может хранится долгое время, а сметана никогда не покрывается плесенью.
6. Нижнее белье
Широкий выбор нижнего белья.
В Соединенных Штатах достаточно строгое отношение к сексуальности и ее проявлением. Поэтому большая часть нижнего белья, производимого в Америке, имеет грубый и не слишком привлекательный вид. Просвещающиеся соски - противоречат нормам морали американцев, поэтому все бюстгальтеры имеют достаточно грубый вид и поролоновую прослойку. В то время как в странах СНГ на сегодняшний день существует огромное количество торговых марок, которые производят нижнее белье на любой вкус и кошелек. Найти красивое и качественное белье в России - это как раз плюнуть.
7. Общественный транспорт
Уровень развития общественного транспорта в России.
Несмотря на то, что в России много машин, большинство людей все еще не могут позволить себе личный автомобиль, потому активно пользуются общественным транспортом. Конечно, состояние автобусов, троллейбусов и трамваев в странах СНГ оставляет желать лучшего, но транспорт ходит без перебоев. А станции и вагоны метро регулярно убираются и чаще всего выглядят вполне прилично. В Америке же без личного транспорта вам придется туго. Общественный транспорт в США работает с перебоями, станции метро в ужасном состоянии и работают с выходными, а такси стоят баснословных денег.
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8. Лекарства
Покупка лекарственных препаратов.
В России и других странах СНГ вы без труда сможете купить любой препарат, кроме сильнодействующих и специфических препаратов. В Америке же, чтобы купить лекарство, вам сначала придется несколько дней, а то и больше, дожидаться приема у специалиста. Кроме того, врачи в США часто выписывают антибиотики и сильнодействующие препараты, которые не слишком полезны для организма.
9. Сотовая связь и интернет
Сотовая связь и интернет в одном флаконе.
В странах СНГ сотовая связь развивается семимильными шагами. Конечно, покрытие все еще уступает заграничному, зато цены гораздо приятнее. Большинство мобильных операторов предоставляют пользователям безлимитный интернет и энное количество минут на разговоры при условии пополнения счета на 500-800 рублей. В то время как в Америке 1 ГБ трафика и безлимитные разговоры обойдутся вам в 50 долларов, а каждый дополнительный ГБ будет стоить еще 10 долларов.
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