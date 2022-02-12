Инструкция, которая может спасти жизнь: Что делать, если в метро упал на рельсы

Если в метро приключился экстрим.
Сегодня метрополитен есть во многих крупных городах, и он стал привычной составляющей системы общественного транспорта. Люди ежедневно по несколько раз спускаются в подземку и даже не задумываются о том, что попадают в зону повышенного риска.
Главное - не паниковать!
Работники метро стремятся сделать всё, чтобы пассажиры чувствовали себя безопасно и комфортно, и всё же несчастные случаи происходят. И часто только потому, что люди не знают, как вести себя в экстремальной ситуации в метро. На самом деле, даже свалившись на рельсы, важно помнить, что главное – не паниковать. Знание правил поведения даже в самых, казалось бы, безвыходных ситуаций, позволит избежать трагедии.
Категорически запрещено!
Хвататься за край платформы опасно!
Если человек по какой-то причине упал на рельсы метро, ни в коем случае нельзя делать попыток выбраться самостоятельно на платформу. По краю платформы проходит контактный рельс, и велика вероятность, дотронувшись до него, получить удар током смертельной силы.
Что делать?
Беги, Форест, беги!
Если огней поезда в туннеле ещё не видно, нужно бежать между рельсами по ходу движения поезда до того места, где во время остановки обычно оказывается самый первый вагон электрички. Необходимо при этом как можно быстрее привлечь громким криком внимание дежурного и пассажиров.
Если же электричка уже приближается, нужно включить нордическое спокойствие, лечь в путевой лоток между рельсами и прикрыть руками голову. Высота этого лотка порядка полуметра (расстояние указано до подвагонного оборудования). Поэтому если следовать приведённой инструкции, то травм удастся избежать.
Это видео длится всего 2 минуты. Но его стоит посмотреть! Ведь оно может спасть вашу жизнь и жизнь ваших близких.
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