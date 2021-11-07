В чём разница между интеллектом и рациональным мышлением

Вы умны или рациональны? Казалось бы, это одно и то же, однако на самом деле между этими двумя характеристиками человеческого сознания есть существенные различия.







История исследований берёт начало в 1970-х годах, когда психологи Дэниел Канеман и Амос Тверски провели серию экспериментов, доказывающую, что даже самые умные из нас склонны принимать решения, опираясь скорее на интуицию, чем на логику. Вот один из ярких тому примеров:



В рамках эксперимента испытуемым предлагалось прочитать следующий текст: «Линде 31 год, она не замужем, прямолинейна и очень умна. В студенчестве она была глубоко озабочена проблемами дискриминации и социальной справедливости, а также участвовала в демонстрациях против применения атома». Затем участников спрашивали, что является наиболее вероятным: (А) Линда работает операционисткой или (Б) Линда работает операционисткой и активно участвует в феминистском движении. Восемьдесят пять процентов испытуемых выбрали ответ (Б), хотя с точки зрения формальной логики ответ (А) имеет большую вероятность. (Ведь она остаётся операционисткой независимо от своих взглядов на феминизм).



В задаче про Линду мы оказываемся жертвой ошибки коньюнкции – веры, что совместное наступление двух событий более вероятно, чем наступление одного из них.

В других случаях, мы игнорируем информацию о преобладании одного из событий, когда судим об их вероятности. Мы не обращаем внимания на альтернативные объяснения. Мы оцениваем доказательства в зависимости от наших убеждений. И так далее. Похоже, что наша иррациональность носит фундаментальный характер.Но, начиная с 1990-х годов, учёные начали понимать, что эта точка зрения неполна. Некоторые из людей демонстрируют высокую степень рациональности, даже если судить по данным Канемана и Тверски. Но кто же эти более рациональные люди? Видимо, более умные, не так ли?Оказывается, не так. Профессор психологии Кейт Станович провёл серию экспериментов с участием больших групп испытуемых. Им предлагалось пройти оценочные тесты (подобные задаче с Линдой), а также тесты на коэффициент интеллекта . После сравнения результатов выяснилось, что иррациональность – точнее то, что Станович назвал «дисрациональностью» – мало связана с коэффициентом интеллекта. Интеллектуалы страдают от дисрациональности так же часто, а иногда и чаще, чем люди с низким IQ. По результатам своих открытий Станович с коллегами предложили концепцию коэффициента рациональности. Подобно тесту на IQ, оценивающему общий уровень умственного развития, тест RQ должен измерять предрасположенность к рефлективному мышлению – способности оценить со стороны течение своих мыслей и скорректировать их направление.Существуют доказательства, что рациональность, в отличие от ума, можно развивать. Например, психолог Кэри Морведж с коллегами провели следующую серию экспериментов. Участникам (а это более 200 человек) было предложено ответить на тесты, определяющие уровень ошибок при принятии решения. Затем часть испытуемых просматривала учебный фильм, разъясняющий суть ошибок, а другая часть играла в интерактивную компьютерную игру, симулирующую принятие реальных решений. После каждого ответа на вопрос игры участник получал оценку своего ответа и разъяснение сути вопроса. Затем испытуемые еще дважды проходили тесты на принятие решений – немедленно по окончании обучения, и спустя два месяца.В результате экспериментов выяснилось, что обучение статистически значимо снизило уровень ошибок при принятии решения. Причём компьютерные тренировки дали больший эффект, по сравнению с обучающим фильмом. И хотя существуют весьма скудные доказательства, что «мозговые тренировки » любого сорта оказывают реальное влияние на интеллект, есть надежда, что возможно обучить людей принимать решения более рационально.Вряд ли мы можем надеяться, что когда-либо люди совсем перестанут совершать ошибки при принятии решений. Однако, развивая тесты для выявления самых рациональных и тренинги для повышения рациональности у остальных, учёные могут подтолкнуть общество в нужном направлении.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)