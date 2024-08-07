Фрэнк Синатра и Ава Гарднер: слишком похожие, чтобы быть вместе./Фото: gettyimages.com
Он был первым поп-идолом Америки, а её называли «самым сексуальным животным Голливуда». Репортеры окрестили эту пару «поцелованными Богом», поскольку у каждого из них были практически незаметные шрамики на лице. По нему сходили с ума и нежные школьницы, и зрелые дамы, а она меняла мужчин, как перчатки, ничего не боялась и ничем не дорожила.
От встречи до свадьбы
1950 год… Френк Синатра уже был известным актёром, успешно начинал карьеру в кино и был первым во всевозможных рейтингах. Ава Гарднер, которую к тому времени мало интересовал кинематограф, не отставала от Синатры по популярности. Она была достаточно востребованной в Голливуде, многие считали эту зеленоглазую кошку самой красивой женщиной в мире, а очередь из поклонников с дорогими подарками, казалось, была бесконечной.
Поцелованные Богом./Фото: thesinatras.tumblr.com
Первая встреча Фрэнка Синатры и Авы Гарднер состоялась в 1950 году на показе фильма, «Джентльмены предпочитают блондинок» с Мэрилин Монро в главной роли. Они сразу обратили внимание друг на друга. Сексуальный и открытый Синатра очень понравился актрисе, он был не похож на всех остальных, с кем ей доводилось встретиться. Правда, Ава не торопилась раскрывать карты - она ждала внимания, подарков, награждая Синатру только снисходительными взглядами, а он мучился, страдал и сходил с ума от страсти и ревности.
Это любовь./Фото:ryanharp.net
И тут оказалось, что они очень похожи! Оба просто обожали итальянскую кухню, любили выпить, бокс и ночные поездки. Всё было бы прекрасно, если бы не одно «НО» - Фрэнк был женат. Впрочем, это не мешало влюблённой парочке везде появляться вместе под недовольный ропот поборников семейных ценностей.
Как только Синатра получил развод, пара отправилась под венец. Церемония бракосочетания прошла в городе Филадельфия.
Счастье случается!/Фото: thesinatras.tumblr.com
Свадьба состоялась, как только Фрэнк Синатра добился развода от первой жены.
Церемония бракосочетания состоялась в Филадельфии. Ава преподнесла супругу в подарок золотой медальон со своей фотографией. Фрэнк оказался более прагматичным – супруге он подарил норковый палантин с сапфировыми застежками. Казалось бы, впереди спокойная семейная жизнь.
Трудно быть рядом
Но такая желанная свадьба не принесла в отношения Фрэнка и Авы спокойствия. Они ужасно ревновали друг друга, постоянно скандалили, потом мирились. И так бесконечно. К тому в то время, как карьера Авы шла в гору, дела Фрэнка катились под уклон, и он никак не мог смириться с тем фактом, что «кормилица» в доме – супруга. Правда, вскоре он записывает баллады, и снова рядом с ним появляются толпы поклонниц, которые отвлекли его от семейной жизни.
Трудно быть вместе.../Фото:ryanharp.net/
Уже через год семейной жизни они начали удаляться друг от друга. У неё съёмки в кино, у него постоянные гастроли. И снова сцены ревности, которые заканчивались страстными примирениями в ночных объятиях.
Окончательно добила их брак депрессия Ава, которая очень хотела ребёнка, из-за выкидыша. Фрэнк же завёл в то время роман с Мэрилин Монро, которую до этого называл «просто подружкой».
И всё же...
В середине 1960-х пара рассталась. У Авы Гарднер было ещё множество романов, но узами брака она себя больше не связывала. На склоне лет она, наконец, призналась: «Никого в жизни, я не любила так, как Фрэнки». В 1980-х Ава перенесла два инсульта и осталась прикованной к постели. Фрэнк был рядом. Доставал лучшие лекарства, качал на руках и шептал слова, которые не успел сказать в дни бурной молодости. Ведь не смотря на два последовавших после их расставания брака и толпы любовниц, он любил её одну. Ава Гарднер скончалась в 1990 году в возрасте 68 лет.
«Лучшее впереди»/Фото: www.cinemagia.ro
Фрэнк пережил свою любовь на восемь лет и умер в 1998 на руках у своей четвёртой жены. Ему в гроб положили бутылку виски, а на надгробье, как он и просил, написали: «Лучшее впереди».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии