1. Ликои появились случайно, когда группа американских заводчиков работала над разведением голых пород кошек. В результате природной мутации котята родились с залысинами на носу, вокруг глаз, на ушах и мордочке, покрытые редкой черно-серой шерстью, сквозь которую тут и там проглядывали складки тонкой кожи.
2. Ликои — разновидность домашних короткошерстных пород, а не сфинксы, обросшие клочками шерсти, как думали раньше.
3. Первая в мире чистопородная кошечка-оборотень родилась 14 сентября 2011 года. Её назвали Дацианой.
4. В период линьки ликои могут окончательно облысеть, но потом шерсть отрастает снова.
5. «Ликои» в переводе с греческого означает «котоволк» или вервольф, оборотень.
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5 фактов о ликои — удивительных кошках-оборотнях
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