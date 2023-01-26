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5 фактов о ликои — удивительных кошках-оборотнях

1. Ликои появились случайно, когда группа американских заводчиков работала над разведением голых пород кошек. В результате природной мутации котята родились с залысинами на носу, вокруг глаз, на ушах и мордочке, покрытые редкой черно-серой шерстью, сквозь которую тут и там проглядывали складки тонкой кожи.
5 фактов о ликои — удивительных кошках-оборотнях


2. Ликои — разновидность домашних короткошерстных пород, а не сфинксы, обросшие клочками шерсти, как думали раньше.
5 фактов о ликои — удивительных кошках-оборотнях

3. Первая в мире чистопородная кошечка-оборотень родилась 14 сентября 2011 года. Её назвали Дацианой.
5 фактов о ликои — удивительных кошках-оборотнях

4. В период линьки ликои могут окончательно облысеть, но потом шерсть отрастает снова.
5 фактов о ликои — удивительных кошках-оборотнях

5. «Ликои» в переводе с греческого означает «котоволк» или вервольф, оборотень.
5 фактов о ликои — удивительных кошках-оборотнях

5 фактов о ликои — удивительных кошках-оборотнях

5 фактов о ликои — удивительных кошках-оборотнях

B. GOBBLE
B. GOBBLE

5 фактов о ликои — удивительных кошках-оборотнях

B. GOBBLE
B. GOBBLE

5 фактов о ликои — удивительных кошках-оборотнях

5 фактов о ликои — удивительных кошках-оборотнях

5 фактов о ликои — удивительных кошках-оборотнях

5 фактов о ликои — удивительных кошках-оборотняхисточник


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5 фактов о ликои — удивительных кошках-оборотнях

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5 фактов о ликои — удивительных кошках-оборотняхПодписаться на мой Instagram
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