Цветок, который обязательно должен быть в вашем саду

Бугенвиллия — эффектный пышноцветущий кустарник, который можно выращивать как дома, так и в саду в небольших кашпо.

Некоторые виды бугенвиллии обладают вьющимися побегами и поэтому могут украшать стены домов. В период цветения от бугенвиллии не оторвать взгляд: маленькие цветочки обрамлены ярким прилистниками, что смотрится очень необычно.

Садоводы редко выбирают бугенвиллию для выращивания в саду, поэтому это чудесное растение поможет вам выделиться среди соседей. Только посмотрите, как великолепно смотрится бугенвиллия в саду!

















































































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