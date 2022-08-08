Бугенвиллия — эффектный пышноцветущий кустарник, который можно выращивать как дома, так и в саду в небольших кашпо.
Некоторые виды бугенвиллии обладают вьющимися побегами и поэтому могут украшать стены домов. В период цветения от бугенвиллии не оторвать взгляд: маленькие цветочки обрамлены ярким прилистниками, что смотрится очень необычно.
Садоводы редко выбирают бугенвиллию для выращивания в саду, поэтому это чудесное растение поможет вам выделиться среди соседей. Только посмотрите, как великолепно смотрится бугенвиллия в саду!
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Цветок, который обязательно должен быть в вашем саду
Бугенвиллия — эффектный пышноцветущий кустарник, который можно выращивать как дома, так и в саду в небольших кашпо.
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