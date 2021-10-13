Достопримечательности, которые испоганили туристы

Наш мир — чудесное место. Удивительную красоту естественной природы дополняют уникальные произведения искусства, созданные людьми, способными чувствовать и понимать. К сожалению, для подавляющего числа населения Земли, все окружающее — не более, чем игровая площадка. Разрушить, растоптать, разбить, надписать своим дурацким именем — только посмотрите, как мы портим наш собственный мир!









Статуя Себастьяна I

Статуя Геркулесов

Остров де Са Поррасса

Древняя скала

Граффити на скалах