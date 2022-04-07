18 колоритных снимков племени Дани с острова Новая Гвинея

Одно из самых изолированных племен, живущее глубоко в горах Западной Новой Гвинеи, Индонезия.

1. Боевой наряд воина

Представитель племени Дани.

2. Одна из самых страшных традиций племени

Женщины племени дани отрезают себе фалангу пальца, чтобы показать, как сильно они горюют за усопшим.

3. Ритуальный женский танец

Женские юбки из листьев дикой орхидеи .

4. Забавные дети племени

Холим надевают на мужское достоинство мальчика , когда ему исполняется 10 лет.

5. Старейшины племени

Мужчины обязаны носить такие чехлы на пенисах до смерти.

6. Житель деревни Воги, которая находится на острове Вамена

Представитель племени, которое проживает в горах Западной Новой Гвинеи, Индонезия.

7. Женский наряд племени

Женщины племени делают себе юбки из травы.

8. Жизнь племени Дани

Община, которая живет по законам первобытного строя.

9. Праздничное одеяние женщин

Традиционный женский наряд - юбки из листьев дикой орхидеи и конструкция из ткани для мешков, закрепляемая на голове.

10. Женщины племени Дани

Быт племени первобытен, и в нем есть свои запреты, ритуалы и древние обычаи.

11. Жильё племени

Дети около своего дома под названием хонай.

12. Довольствуйся, чем можешь

Мужчины в расцвете сил носят прямой холим, мальчики и старики – кривой или с закрученным наконечником.

13. Диковинные законы и традиции

Представители сильного пола надевают на свои половые члены котеку, изготовленную из специального продолговатого сорта тыквы или кувшинок Непентес.

14. Женщины племени дани готовят еду

Традиции, которые передающихся от поколения к поколению на протяжении тысяч лет.

15. Традиционное украшение

Женщины племени Дани около своей деревни.

16. Шаман племени

Перед церемониальным обрядом.

17. Традиционный наряд воина племени Дани

Самой длинной котекой в племени отличается вождь, который носит также меховую шапку и перья .

18. Мужчина племени проживающего в деревне Воги

Необычные традиции , которые сложно понять другим.