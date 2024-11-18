Сколько лет способна прослужить зимняя резина и как быстро она теряет свои качества

Едва ли для кого-то из автомобилистов станет открытием, что покрышки не вечные. Чего уж там, износ резины — это одна из тех вещей, которую всякий автомобилист при желании может буквально пощупать руками. При этом даже у некоторых опытных автомобилистов ускользает из вида тот факт, что покрышки портятся не только в процессе эксплуатации транспортного средства, но и во время хранения.
1. Какой максимальный пробег может быть у зимних покрышек?
Любые покрышки изнашиваются. /Фото: litemf.com.
Технические характеристики покрышек зависят от качества использованных материалов, технологии производства и типа «резины». При этом совершенно очевидно, что максимальный пробег зависит не только от качеств самого изделия, но и от условий его эксплуатации. Поэтому ответа в общем виде на данный вопрос не существует: слишком много входящих обстоятельств, что является хорошим поводом для регулярной проверки состояния колес любимой «ласточки». И все же, несмотря на сказанное выше, кое-какие средние показатели «живучести» вывести все-таки можно благодаря имеющейся статистике.
Все сложно с покрышками. /Фото: Pinterest.
Так, обычная зимняя резина отечественных производителей (и производителей на постсоветском пространстве) обычно способна пробежать от 35 до 40 тысяч километров, после чего нуждается в замене. С покрышками европейского производства дела обычно обстоят несколько лучше. Тамошняя зимняя «обувь» обычно служит около 50 тысяч км пробега, хотя иногда этот показатель поднимается до 60 тысяч км. Традиционно лучшую зимнюю резину на сегодняшний день все еще выпускают в Японии. Здесь попадаются образцы с пробегом от 60 до 80 тысяч км. Справедливости ради, далеко не все покрышки из Страны восходящего Солнца так хороши. При этом если верить нормативно-технической документации большинства покрышек, средний срок жизни «липучек» может достигать 100 тысяч км пробега. Шипованная резина обычно служит до 30 тысяч км пробега, теряя при этом до двух третей шипов.
2. А сколько может храниться зимняя резина без эксплуатации?
Шипы быстро изнашиваются. /Фото: ВКонтакте.
В этом отношении зимняя резина мало чем отличается от летней. Минимальный срок годности автомобильных покрышек для легковушек составляет 5 лет. Максимальный в зависимости от производителя варьируется от 7 до 10 лет. Однако, специалисты настоятельно не рекомендуют полагаться на авось и брать старую резину. Даже покрышки в возрасте 5 лет скорее всего уже растеряли внушительную часть своих эксплуатационных характеристик. Поэтому при выборе «резины», предпочтение рекомендуется отдавать как можно более молодым покрышкам. Благо дата производства резинового изделия наноситься прямо на покрышку. Чаще всего это отливка на боковине, состоящая из 4 цифр. При этом эксплуатировать покрышки в возрасте 10 лет и старше – категорически запрещено. На отметке первого десятилетия, даже лучшая «резина» теряет все ключевые эксплуатационные качества и становится откровенно не безопасной.
За покрышками нужен глаз да глаз. /Фото: magiya-vokrug.ru.
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