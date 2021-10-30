12 знаменитостей с самыми сексуальными губами

В то время как каждый человек имеет свое собственное мнение о губной помаде, обще принятое мнение, что красивыми являются большие, сексуальные губы. Сочные, сексуальная губы соблазнительны для большинства мужчин по понятным причинам, но, по исследованиям ученых, губы могут помочь выбрать партнера. Причина в том, что когда два человека целуются, они достаточно близки, чтобы воспринять феромоны друг друга – это те основные химические вещества, которое вызывают сексуальное возбуждение.



Женщинам с большими губами легче привлечь мужчину. Люди – единственный вид животных, который имеет губы с красной каймой, которая отделяет оставшуюся часть кожи лица от губ. Сегодня мы подобрали изображением наших любимых знаменитостей, губы которых мы считаем наиболее сексуальными. из всех, и вы можете заметить, мы не выбрали смешно над размером губы.



Сегодняшний список включает в себя знаменитостей с сочными губами, которые выглядят естественно. Делали они при этом инъекции и пластику, не имеет значения.







1. Кэт Деннингз







Выросшая в Пенсильвании, Кэт Деннингз была младшей из пяти детей. Чтобы поддержать мечту дочери стать актрисой, ее семья переехала в Лос-Анджелес. Теперь популярная звезда, Кэт известна своим чувством юмора, пышными формами и сексуальными губами!

2. Анджелина ДжолиАнджелина Джоли может рассматриваться, практически, как идеальная женщина. Несмотря на то, что она якобы доработала черты своего лица , она всегда была в верхней части списка великолепных женщин. Ее губы на 100% натуральны. Анджелина, возможно, делала пластику других частей тела, но её губы не трогались пластическими хирургами.3. Скарлетт ЙоханссонСкарлетт всегда была красивой, с тех пор, как мы впервые увидели ее на киноэкране. Даже если она что-то делала со своими губами, они все равно у нее смотрятся довольно естественно. По мнению американского мужского журнала Esquire, в 2013 году Скарлетт была названа самой сексуальной женщиной в мире.4. Рози Хантингтон – УайтлиВ случае, если вы не знакомы с Рози Хантингтон-Уайтли, то это прекрасная английская модель и актриса, наиболее известная, как модель Ангел Виктория Сикрет и за роль в недавнем фильме «Трансформеры: Темная сторона Луны».5. Приянка ЧопраЭтот красивая индийская актриса и певица была победительницей конкурса красоты Мисс Мира в 2000 году. Она является одной из самых популярных знаменитостей Болливуда, завоевала множество наград, таких как Национальную кинематографическую премию за лучшую женскую роль и продолжает быть фавориткой в мужских журналах.6. Айшвария РайИндийская красотка Айшвария Рай – актриса, которая стала известной после того, как она выиграла конкурс Мисс мира театра в 1994 году. Она является обной из самых востребованных актрис Болливуда и была названа самой красивой женщиной в мире.7. Джессика АльбаЭта милая маленькая актриса начала работать, когда ей было только 13-лет. Альба считается секс-символом и была признана номером один в списке самых желанных женщин в 2006 году. Ее губы полные и сексуальные и, согласно сообщениям, они являются естественными.8. Ева МендесАмериканская актриса и модель Ева Мендес попала в список Топ-100 самых желанных женщин журнала Максим в 2012 году и была названа одной из самых красивых женщин в любом возрасте.9. Кэндис СвейнполСвейнпол стала работать в модельном бизнесе в возрасте 15 лет. В возрасте 16 лет она переехала в Париж, и быстро добилась успеха в качестве модели. Мало того, что она одна из лучших моделей мира, но она также является одной из самых сексуальных.Мало того, что ее физические параметры безупречны, но ее улыбка просто околдовывает.10. Адриана ЛимаАдриана Лима – бразильская модель, которая участвовала в конкурсе моделей в возрасте 15 лет. Она является наиболее известной, как модель Ангел Виктория Сикрет с 2000 года. С тех пор она представляет этот бренд. Она также топ-модель моды и участвовала в показах коллекций таких дизайнеров, как Armani, Valentino, Vera Wang и др.11. Рианна.Эта красотка с Барбадоса стала эталоном женской красоты, когда она пришла на сцену в 2005 году. С тех пор она остается на вершине музыкальных чартов и сводит с ума многих мужчин.12. Керри ВашингтонКерри Вашингтон стала одной из самых смешных и самых драматических актрис . Ее роль как Оливии Поуп на ТВ-шоу бысто принесла ей известность. Роли в фильмах «Джанго освобожденный», «Последний король Шотландии» и др. также продемонстрировали её незаурядные способности и продемонстрировали ее красоту.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)