Почему люди увлекаются коллекционированием и какие коллекции вызывают недоумение

Наверное, многие хотя бы раз в жизни пытались что-то коллекционировать. Правда, у большинства это желание как-то сошло на нет. Но остались и те, которые не изменили своим пристрастиям собирать, формируя со временем коллекцию. Психологи, утверждают, что устойчивое желание что-то собирать – это защитная реакция организма на агрессивность окружающего мира. В наше время существует множество направлений для коллекционирования. Определенные коллекции вызывает недоумение. А некоторые достойны не только внимания, но и отмечены в книге Гиннесса.
Почему возникает желание коллекционировать
Коллекционирование это защитная реакция организма на агрессивный окружающий мир. / Фото:violity.shop
Тяга к коллекционированию чего-либо, вызывает у общества разную реакцию. Некоторые крутят пальцем у виска, не понимая, зачем тратить время и средства на разные безделушки. Однако есть и те, которые восхищаются коллекциями и терпению, позволяющему собрать все это. Действительно, не все могут быть коллекционерами и что-то упорно собирать по крупицам.утверждают, что только у 15% населения планеты генетически заложена это страсть к собирательству. Психологи говорят о том, что желание что-то коллекционировать может возникать по нескольким причинам
1. Это может быть своеобразной защитной реакцией нервной системы на агрессивность окружающего мира. Или принуждение к быстрой адаптации на происходящие изменения в жизни. Те, кто не может быстро адаптироваться к переменам, впадают в некий стресс. А коллекционирование помогает успокоиться и переключиться на что-то более приятное. Ведь недаром истинный коллекционер может радоваться, как ребенок, любому новому экземпляру своей коллекции.
2. Другая причина коллекционирования – это, скорее всего, потребность в уважении и признании обществом. Ведь, зачастую владельца той или иной коллекции считают эрудированным и особенным человеком. А это придает уверенности в себе.
Коллекционеры это люди особого склада ума. / Фото:www.ridus.ru
У этих людей психологи отмечают особенный склад ума и качества. У них с рождения может быть тяга к накоплению разнообразных знаний. Коллекционеры способны не просто добывать разностороннюю информацию, но и без проблем запоминать мельчайшие детали, полученного материала. Они обладают усидчивостью и терпением. Учитывая все эти положительные моменты, коллекционером даже очень неплохо быть.
Что собирали в СССР
Только высокопоставленные и знаменитые люди в СССР могли себе позволить коллекционировать дорогие вещи.
В период существования Советского Союза, особенно после Вов, коллекционирование пользовалось большой популярностью. В те времена было небезопасно собирать предметы искусства и антиквариат, ювелирные изделия, и уж тем более, предметы роскоши. Для этого нужно было иметь не только огромные средства, но и особое положение, и, конечно же, полезные связи. Иначе можно было и вовсе попасть в места не столь отдаленные. Коллекционерами такой роскоши могла быть советская элита, представители высшего эшелона власти, сотрудники дипкорпуса и тому подобные личности.
Обычные советские граждане могли себе позволить коллекционировать что-то попроще. Популярными направлениями были нумизматика (монеты) и филателия (марки). В филателию входили не только разнообразные марки, но и конверты, печати и другое. Среди известных филателистов можно отметить Бориса Стругацкого, Георгия Гречко, а чуть позже и Юрия Лужкова. Даже сам президент РФ Владимир Путин тоже увлекался филателией. Этот вид коллекционирования был популярен среди советских школьников и молодежи.
Филателия и нумизматика были самыми популярными в СССР. / Фото:uznayvse.ru
Если с филателией все понятно, то вот нумизматика была хотя и интересным занятием, но представляла некую опасность для советских коллекционеров. Это могло интерпретироваться, как спекуляция иностранной валютой и драгметаллами. Такое занятие могло обернуться проблемами для нумизмата со стороны закона. Хотя многих это не останавливало. Среди известных коллекционеров можно отметить Николая Бауэра, Авраама Нудельмана и многих других. А ведь некоторые монеты носили огромную ценность и стоили огромных денег. В наши дни они приобрели еще большую ценность.
Простые советские граждане могли собирать значки, открытки и многое другое.
Среди советских школьников и молодежи было популярно коллекционировать не только марки, но и значки. Их, как марки, продавалось огромное количество по всей стране. А вот популярные вкладыши в жевательных резинках в СССР были редкостью. Это были Donald Duck, Turbo, Boomer и другие. Также собирали календарики и открытки, магниты, обертки, и многое другое.
Странные коллекции мира
То, что некоторые получают удовольствие от коллекционирования, это понятно. Но иногда люди склонны собирать странные предметы, демонстрируя свой нестандартный подход к жизни. По мнению психологов здесь нет ничего странного. Ведь нет единого критерия или стандарта того, как должно быть для всего человечества.
Американский коллекционер Мэтт Мелграм доказал. что можно собирать съедобную еду гамбургеры. / Фото:charter97.org
Казалось бы, что хранить и уж тем более коллекционировать еду, нельзя. Рано или поздно, она просто пропадет. Однако американец Мэтт Малграм доказал, что это не так. Он начал собирать съедобные гамбургеры после одного необычного случая. Как-то он оставил один из них в холодильнике, просто про него забыв. Какого же было его удивление, когда через 12 месяцев гамбургер оставался без признаков испорченности. Сегодня Мэтт владеет внушительной коллекцией, с разметкой по годам. Хотя из чего же изготовлены американские гамбургеры, что так длительно могут сохраняться, остается загадкой.
А вот эта коллекция гостиничных вывесок на дверях «Не беспокоить!» достойна уважения. Ведь, чтобы ее собрать Жан-Франсуа Вернетти из Швейцарии, объездил около 200 стран. Истинный путешественник. За 37 лет ему удалось собрать около 11 тыс. 115 табличек. Хотя есть и новый рекордсмен в этом направлении. Это итальянец Эдоардо Флорес. Его коллекция табличек за 32 года составила 15 тыс. шт.
Коллекции табличек Не беспокоить! удалось собрать двум путешественникам, а их количество достигло 11115 и 15 тыс. шт.
Коллекция Луиса Мушро не только поражает, но и приносит ему немалый доход. Он собирает локоны волос знаменитостей. Луис сумел собрать около 4550 локонов, среди которых волосы мировой звезды Майкла Джексона, Мика Джаггера и многих других. Однако коллекционер не хранит все экземпляры у себя, а периодически распродает их поклонникам звезд. Цена варьировалась от 500 до 5 тыс. долларов.
Среди необычных коллекций можно отметить пожеванные жевательные резинки Барри Чаппелла, этикетки из бутилированной воды Лоренцо Песцини, пупочный пух Грэма Баркера, и многое другое.
Коллекции, которые достойны рекордов книги Гиннесса
Существует огромное количество коллекций, каждая из которых по-своему уникальна. Однако есть и такие, которые были по достоинству оценены не только обществом, но и представителями книги Гиннесса. А это уже мировое признание и особый почет для каждого такого коллекционера.
Лиза Кортни попала в книгу Гиннесса, собрав коллекцию в 15 тыс. Покемонов.
Жительница Британии Лиза Кортни сумела собрать огромную коллекцию всего, что связано с Покемонами. Каких экземпляров тут только нет. Официально ее рекорд в 2010 году составил 14 тыс. 410 штук. А на 2021 год ее коллекция выросла до 16 тыс. 500 единиц.
Поражает коллекция пенсионерки из Англии Кэрол Вон. С 1991 года до наших дней ей удалось собрать около 5 тыс. кусков мыла, практически со всех уголков планеты. Это самая внушительная коллекция мыла времен и народов. Такого запаса хватит на века.
А вот эта коллекция Барби только подчеркнет трепетную любовь к этой кукле и все, что с ней связано. Только представьте, что коллекционер мужчина, который сумел собрать около 6 тыс. экземпляров. Речь идет о 33-летнему Ян Цзяне, проживавшем в Сингапуре. Но его рекорд побила Бетина Дорфманн из Германии. Представители книги Гиннесса зафиксировали в 2013 году у нее 15 тыс. кукол Барби.
Представители книги Гиннесса отметили сертификатами за коллекцию мыла в 5 тыс. кусков и 15 тысячную коллекцию кукол Барби
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