Бытовые советы, которые облегчают жизнь и экономят время

Иногда хочется перемен, в том числе и в интерьере. Но, к сожалению, не всегда есть возможность сделать полноценный ремонт, а вот обновить обстановку, разбавив оригинальными деталями – проще простого, да и навести порядок с помощью подручных средств – не составит труда.







Рассказываем, как банальные мелочи можно использовать не только в качестве элементов декора для дома, а для уборки, готовки и многих других вещей, облегчающих жизнь.

1. Используйте дверные ручки в качестве крючков

2. Используйте салфетницу для хранения пакетов

3. Используйте скребок для окон в качестве щётки для уборки шерсти

4. Используйте пищевую плёнку вместо скотча во время ремонта

5. Используйте резинку для дверной защёлки

6. Используйте нескользящий коврик

7. Используйте пружины от раскладушки в качестве вешалок

8. Используйте пластиковые папки для бумаг в качестве органайзеров для обуви

9. Используйте махровые носки вместо половой тряпки

10. Используйте стакан или бокал для формирования котлет

11. Используйте кастрюлю с кипятком, чтобы убрать вмятины на линолеуме

12. Используйте форму для маффинов в качестве ёмкости для соусов

Дверные ручки — прекрасная альтернатива декоративным крючкам.Использование дверных ручек в качестве необычных крючков для подвешивания вещей – весьма креативный способ преобразить прихожую или же добавить дополнительные крепления на дверцу шкафа, тем самым расширив место хранения. На такие крепления можно повесить не только ключи, пальто, головные уборы, зонтики, сумки и прочие необходимые мелочи, чтобы они всегда были в порядке и под рукой, а и кухонные полотенца, передники или халаты, если крючки размещены в ванной и на кухне.А вот салфетница запросто может использоваться для хранения пакетов.А вы знали, что салфетницу можно использовать в качестве устройства для хранения пакетов? Согласитесь, весьма находчивая и оригинальная идея, тем более, когда всё сложено аккуратно и при этом находится под рукой. К тому же, разместить такую штукенцию можно где угодно, хоть на кухонном столе, хоть на тумбе в прихожей.Скребок для окон отлично справится с уборкой шерсти с любой поверхности.Представьте на секундочку, что скребок для чистки окон, запросто можно использовать для сбора шерсти с ковров. Гениально, не так ли? Как правило, такие скребки чаще всего изготавливаются с металлическими или пластиковыми обрезиненными по кромке пластинами, с помощью которых можно легко соскрести шерсть домашних животных и пух с ковров, диванов и другой домашней мебели.Во время ремонта используйте плёнку вместо скотча.Совсем необязательно использовать скотч во время ремонта, достаточно взять пищевую стрейч-плёнку, поскольку она прочнее и эластичнее. Поэтому отлично подойдёт для любых поверхностей, ведь её можно легко обернуть вокруг предметов будь то мойка, столешница или шкаф.Используйте резинку, чтобы двери не закрывались.Затеяли грандиозную уборку и решили навести порядок в шкафах, избавившись от ненужных вещей? Отлично решение, так держать! В таком случае, чтобы не пришлось каждый раз открывать и закрывать туда-сюда дверь, закрепите дверной язычок эластичной резинкой, чтобы он не открывался вместе с ручкой каждый раз. Таким образом дверь на протяжении всей уборки будет слегка приоткрытой и её без труда можно будет толкнуть ногой, если руки заняты коробками и мусорными пакетами. При этом она не захлопнется плотно и можно будет попасть в квартиру без труда.Нескользящий коврик не составит труда сделать самостоятельно.Нескользящие коврики обычно используются на кухнях, ванных комнатах или в прихожих, чтобы снизить риск поскользнуться, споткнуться и упасть, тем более, если в квартире есть дети или домашние питомцы. Впрочем, не спешите выбрасывать обычный коврик, ведь его запросто можно сделать нескользящим за пару минут. Для начала очистите поверхности от мусора и грязи, а затем нанесите полосы акрилового или латексного герметика и оставьте до полного высыхания, как указано в инструкции производителя. Как только герметик высохнет, он обеспечит не только дополнительную прочность, а и антискользящий эффект.Пружинами от раскладушки можно заменить вешалки и крючки для одежды.Остались пружины от старой раскладушки? Не спешите выбрасывать, поскольку из них можно сделать отличные вешалки для джинсов, пальто, ремней, украшений, сумок, зонтов или кухонных принадлежностей.Обувь можно хранить в органайзерах для бумаги.А вы знали, что пластиковые папки для бумаг можно использовать в качестве органайзеров для обуви в шкафу? Как правило, такие папки достаточно длинные, чтобы в них могли поместиться две пары обуви, и разделены на секции или карманы, что облегчает хранение комнатных тапочек, босоножек, кед, кроссовок, детской обуви в соответствии с типом или цветом. Ко всему прочему, они отлично помещаются в более тесных помещениях, в отличие от громоздких коробок для хранения обуви или стеллажей.Старые махровые носки пригодятся для уборки.Кто бы мог подумать, что старые махровые носки станут отличной альтернативой насадке для швабры, благодаря чему можно быстро и легко вымыть полы, поскольку махра обладает абсорбирующими свойствами, а значит, легко впитывает грязь, воду и мусор. Просто наденьте старенький носок на швабру и наслаждайтесь уборкой.А чтобы котлетки были ровными — используйте стакан для придания идеальной формы.Для формирования котлет одинаковой формы можно использовать стеклянный стакан или бокал. Всё что вам нужно, так это аккуратно придавить мясной шарик дном и медленно расплющить его. В итоге получатся котлеты идеально круглой и ровной формы. Такой вариант идеально подойдёт для приготовления гамбургеров и подачи различных блюд.Выровнять мелкие заломы на линолеуме можно с помощью кипятка.Этот метод может быть использован для временного устранения мелких вмятин на линолеуме. Однако важно помнить, что кастрюля с кипятком так же может привести к перегреву линолеума и его повреждению, поскольку подобного рода действия не предназначены для долговременного использования. Впрочем, этот метод заключается в том, что в кастрюле кипятят воду, а затем осторожно заливают ею вмятины. Горячая вода способствует нагреванию линолеума и облегчает разглядывание неровностей. Также кастрюлю с кипятком можно использовать в качестве «утюга» для разглаживания заломов и мелких неровностей.Форму для маффинов можно использовать для подачи различных соусов.И напоследок, поговорим про использование формы для маффинов в качестве ёмкости для подачи соусов. Такой альтернативный вариант подойдёт для внезапно нагрянувшей компании друзей, когда к закускам и фастфуду нужно подать горчицу, майонез, кетчуп и другие соусы. Впрочем, использовать формочку можно и для различных снеков, весьма удобно и компактно.