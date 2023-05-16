10 культовых итальянских фильмов, наполненых особой атмосферой и смыслом

Итальянский кинематограф ярок и многогранен, режиссёры и авторы сценариев не устают радовать любителей фильмов своими творениями. Эти фильмы можно пересматривать бесконечно, каждый раз находя для себя новые оттенки и наслаждаясь прекрасными видами, гениальными режиссёрскими находками и талантливой актёрской игрой. Итальянские кинокартины всегда самобытны и неповторимы, наполнены особой атмосферой и смыслом. Заскучать при их просмотре просто невозможно!
«Жизнь прекрасна», 1997 год, режиссёр Роберто Бениньи
Кадр из фильма «Жизнь прекрасна». / Фото: www.kinopoisk.ru
За основу сюжета была взята биография итальянского еврея Рубино Ромео Сальмони, побывавшего в Освенциме. Роберто Бениньи, режиссёру и исполнителю главной роли удалось, казалось бы, невозможное – соединить в одной ленте задор и лёгкость комедии с беспощадностью военной драмы. На протяжении всего фильма зритель будет смеяться и плакать, радоваться, грустить и даже стыдиться своих эмоций.
«Укрощение строптивого», 1980 год, режиссёры Франко Кастеллано, Джузеппе Моччиа
Кадр из фильма «Укрощение строптивого». / Фото: www.kinopoisk.ru
Культовая итальянская комедия была одним из самых просматриваемых иностранных фильмов в советском прокате и самым кассовым в итальянском кинопрокате в сезоне 1980 – 1981 годов. Этот фильм можно смотреть бесчисленное количество раз и наслаждаться блестящей игрой Адриано Челентано и Орнеллы Мути, великолепным юмором и невероятной музыкой.
«Блеф», 1976 год, режиссёр Серджио Корбуччи
Кадр из фильма «Блеф». / Фото: www.kinopoisk.ru
Ещё одна блестящая итальянская комедия. Игра Адриано Челентано и Энтони Куинна приносит истинное удовольствие, а искромётные шутки заставляют смеяться даже в том случае, если зрители знают их наизусть. Лёгкая авантюрная криминальная комедия не теряет актуальности спустя почти полвека с момента своего первого выхода на экраны.
«Легенда о пианисте», 1958 год, режиссёр Джузеппе Торнаторе
Кадр из фильма «Легенда о пианисте». / Фото: www.kinopoisk.ru
Этот фильм может показаться очень странным, как и судьба совершенно гениального пианиста. Когда его нашли на борту судна «Вирджиния», его приёмным отцом стал старый кочегар афроамериканец, а сам Дэнни Будманн Т.Д. Лемон 1900-й ни разу не покидал пароход. Но «Легенда о пианисте» оставляет после себя очень яркое впечатление, потому что в ней слились воедино гениальная музыка Эннио Морриконе, нетривиальный сюжет и потрясающая актёрская игра.
«Маменькины сынки», 1953 год, режиссёр Федерико Феллини
Кадр из фильма «Маменькины сынки». / Фото: www.kinopoisk.ru
Это был всего лишь третий фильм гениального режиссёра, однако в нём в полной мере чувствуется стиль и рука мастера. Благодаря Феллини банальная история о молодых прожигателях жизни превращается в настоящий шедевр, который остаётся удивительно актуальным спустя без малого 70 лет после своего выхода на экраны.
«Хороший, плохой, злой», 1966 год, режиссёр Серджио Леоне
Кадр из фильма «Хороший, плохой, злой». / Фото: www.kinopoisk.ru
Классический итальянский вестерн с Клинтом Иствудом в главной роли критики изначально встретили не слишком доброжелательно. Связано это было с изобилием сцен насилия и весьма неоднозначными персонажами фильма. Должно было пройти всего 20 лет с момента выхода картины на экран, и вот уже «Хороший, плохой, злой» признан классикой.
«Мама Рома», 1962 год, режиссёр Пьер Паоло Пазолини
Кадр из фильма «Мама Рома». / Фото: www.kinopoisk.ru
Этот фильм обязательно стоит смотреть тем, кто любит очень правдивые истории на экране. Пазолини показал в этой ленте свои собственные весьма драматические переживания, когда он прибыл в Рим из Фриули. И увидел он не прекраснейшую старинную архитектуру, а очень жестокие и даже беспощадные нравы жителей окраин, где и разворачивается действие фильма.
«Малена», 2000 год, режиссёр Джузеппе Торнаторе
Кадр из фильма «Малена». / Фото: www.kinopoisk.ru
Итальянская драма о человеческой сущности, о двойной морали, о трусости и низости людей. Неподражаемая Моника Белуччи играет здесь женщину, вызывавшую зависть представительниц прекрасного пола своей красотой и вожделение мужчин, желавших заполучить её в свою постель.
«Великая красота», 2013 год, режиссёр Паоло Соррентино
Кадр из фильма «Великая красота». / Фото: www.kinopoisk.ru
Этот фильм получил в 2014 году кинопремию «Оскар», как лучший фильм на иностранном языке, а ещё на его счету «Золотой глобус, премия Британской академии и множество других престижных кинонаград. В фильме скрыт глубокий философский смысл, который вместе с искромётным юмором сделал картину Соррентино признанным шедевром.
«Развод по-итальянски», 1961 год, режиссёр Пьетро Джерми
Кадр из фильма «Развод по-итальянски». / Фото: www.kinopoisk.ru
Если развод в Италии в 1960-е годы был почти невозможен, то что оставалось делать мужчине, прожившем 12 лет с женой, а теперь встретившем свою новую любовь? Ведь избавиться от неё можно только одним способом – физическим устранением. Тем более, что за убийство неверного супруга тюремное наказание было предусмотрено небольшое. И герой Марчелло Мастроянни разрабатывает весьма хитроумный план. В результате у создателей получился очень язвительный, смешной и одновременно грустный фильм, высмеивающий несовершенство итальянского законодательства.
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