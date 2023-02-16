Что общего у двух японских столиц: Тысячелетний Киото и современный Токио

Хэйан, будущая столица Киото

Кинкаку-дзи, один из буддистских храмов Киото. Источник: pixabay.com

Киото. Источник: pixabay.com

Эдо, нынешний Токио

Город Эдо в 1858 году и современный Токио. Источник: wikipedia.org

Население Токио сейчас превышает 14 миллионов человек. Источник: pixabay.com

Сходства и различия столиц

Киото. Источник: pixabay.com

Иероглифы, которыми записано «Киото» (два слева) и «Токио» (два справа)