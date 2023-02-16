Что общего у двух японских столиц: Тысячелетний Киото и современный Токио

В названиях «Киото» и «Токио» подозрительно много похожего, и у плохо знакомых с Японией людей порой возникает вопрос – не один ли это город? Городов, разумеется, два, но анаграмма не случайна: у Киото и Токио действительно много похожего, и дело не только в названии. Оба города по праву называются столицами, вот только первый – столица «тысячелетняя», а второй – совсем молодая.
Хэйан, будущая столица Киото
История Киото насчитывает даже не тысячу лет, а намного больше. В первые периоды своего существования это была, правда, не столица, не Киото, да и вообще не город. Здесь, в центральной части острова Хонсю, поселения существовали еще со времен неолита. Но только с VII века эта заболоченная территория, окруженная с трех сторон горами, стала активно использоваться. В это время будущую столицу сделали своей резиденцией представители клана Хата.
Кинкаку-дзи, один из буддистских храмов Киото. Источник: pixabay.com
Город рос и процветал, здесь развивалось шелководство и ткачество. А в 794 году город был избран местом расположения императорской резиденции и получил статус столицы. Селение стали называть Хэйан, «Столица мира и спокойствия». До Хэйана, начиная с IV века, чести быть столицей удостаивались многие города, обычно на короткий срок, иногда по несколько раз. Главным городом побывали, в частности, Сакураи, Асука, Хэйдзё-кё. Хэйан застраивался по правилам фэн-шуй и по образцу древнекитайской столицы Чанъань. Позже он получил название Киото – «столичный город».
Киото. Источник: pixabay.com
А с конца XII века началась эпоха сегунов – фактических правителей Японии. Сёгунат появился благодаря старой традиции – один из аристократических кланов всегда помогал императорской семье удерживать верховную власть. Впоследствии сёгун, полководец и главное должностное лицо в государстве, стал обладателем куда больших полномочий, чем монарх, и столица у сёгунов была своя. Всего таких городов в эпоху сёгуната было три – Камакура, Киото и Эдо. Последний и был тем самым, что станет впоследствии Токио.
Эдо, нынешний Токио
Сейчас это крупнейший город в Японии, точнее, даже не город, а префектура, состоящая из многочисленных административных единиц – городских образований, поселков и сельских общин. Будущая столица начиналась как небольшая рыбацкая деревня Эдо. В 1603 году сегун Токугава Иэясу решил разместить здесь свою резиденцию, был возведен замок, а уже спустя столетие Эдо превратился в мегаполис, один из крупнейших городов мира.
Город Эдо в 1858 году и современный Токио. Источник: wikipedia.org
В силу своего расположения город часто страдал от землетрясений и вызванных ими пожаров, но зато в эпоху Эдо на протяжении долгого времени здесь не было разрушений, связанных с войной. Правда, статус столицы сегуната не делал Эдо главным городом страны – вплоть до 1868 года, когда началась эпоха Мэйдзи и император Муцухито вернул себе верховную власть, положив конец многовековому правлению сегунов.
Население Токио сейчас превышает 14 миллионов человек. Источник: pixabay.com
Реформы, которые принесла реставрация Мэйдзи, довольно быстро превратили Японию, отсталую в экономическом отношении, изолированную от мира страну в одну из ведущих держав мира. С началом преобразований император перенес дворец в Эдо, который с той поры получил название Токио (восточная столица). Некоторое время после этого Киото называли Сайкё, то есть «западная столица».
Сходства и различия столиц
Киото (кё:то-си) и Токио (то:кё:си), где «то» означает «восток», «то-си» - «город», а «кё» - «столица», по значимости, вероятно, похожи. Две столицы разделяют 513 километров (а добраться из одной в другую можно за два часа 15 минут на поезде, таков уж японский транспорт). Но если Токио – огромный многоярусный город, город будущего, организованный так, чтобы в нем эффективно и с комфортом работали и жили несколько десятков миллионов человек, то Киото, пусть и тоже мегаполис, но «маленький».
Киото. Источник: pixabay.com
Киото считают культурной столицей страны. Именно долгая история города сохранила многие из достопримечательностей: во время Второй мировой самолеты американских военно-воздушных сил не направлялись командованием бомбить древнюю столицу. В Киото сохранилось около двух тысяч буддийских храмов и синтоистских святилищ. Многие из них объявлены объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Иероглифы, которыми записано «Киото» (два слева) и «Токио» (два справа)
Киото, в отличие от восточной столицы, город невысокий, в его северной части много зелени. Тут гораздо лучше ситуация с загруженностью дорог и вообще в количеством людей. В Токио же существуют специальные должности – «толкателей», это работники, которые помогают втолкнуть всех желающих в вагон поезда в час пик.
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