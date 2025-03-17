«Заткнись и возьми мои деньги!» или пятерка совершенно безумных товаров, которые пытались втюхать на

Быть знаменитостью и иметь под рукой армию восторженных фанатов, грезящих тобой в своих влажных ночных мечтах, это, несомненно, дело не только приятное, но еще и прибыльное. Как показывает опыт, искушению немножечко «подзаработать на стороне», втюхивая своим поклонникам всякую… всякие, скажем так, не слишком нужные товары, поддаются не только самопровозглашенные «королевы Инстаграмма», публикующие на своих страничках рекламу крема от прыщей вперемешку с фотографиями своих полуобнаженных женских прелестей, но и некоторые куда более «солидные» личности.

Спрей для отпугивания вампиров

«Аромат элитной проститутки»

Шампанское в жестянках

Чизбургеры от Халка

Протеиновый пудинг от Сильвестра Сталлоне