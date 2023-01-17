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От этой потрясающей «лестницы в небеса» у вас закружится голова! 10 фото-фактов

1. Лестница Хайку (Haiku Stairs), или Лестница в небеса, — живописная пешеходная тропа на гавайском острове Оаху, извивающаяся вдоль горной местности на высоту 850 метров.

От этой потрясающей «лестницы в небеса» у вас закружится голова! 10 фото-фактов

2. Свое второе название она получила неслучайно — ступени лежат на очень крутом подъеме, буквально уходя в объятья облаков и исчезая из поля зрения.

От этой потрясающей «лестницы в небеса» у вас закружится голова! 10 фото-фактов

3. Лестница была построена в 1942 году для нужд военных. По ней командиры добирались до расположенных на вершине холма антенн.

От этой потрясающей «лестницы в небеса» у вас закружится голова! 10 фото-фактов

4. В 1987 году потребность в радиовышке исчезла — и лестница превратилась в культовый пешеходный маршрут, покорить который было под силу только путешественникам в отличной физической форме.

От этой потрясающей «лестницы в небеса» у вас закружится голова! 10 фото-фактов

5. В 2003 году тропа Хайку была полностью реконструирована ради безопасности туристов, которые все же хотели прогуляться по экстремальному маршруту.

От этой потрясающей «лестницы в небеса» у вас закружится голова! 10 фото-фактов

6. С тех пор лестница периодически то открыта, то закрыта для доступа туристов. Власти острова Оаху по-прежнему считают этот «вертикальный» маршрут слишком опасным как для путешественников, так и для местных жителей.

От этой потрясающей «лестницы в небеса» у вас закружится голова! 10 фото-фактов

7. В связи с участившимися несчастными случаями на тропе Хайку, а также жалобами местных жителей на толпы шумных туристов проход по лестнице с 2013 года временно запрещен.

От этой потрясающей «лестницы в небеса» у вас закружится голова! 10 фото-фактов

8. У начальной точки экстремального маршрута круглосуточно дежурят полицейские, которые охраняют главный вход на тропу.

От этой потрясающей «лестницы в небеса» у вас закружится голова! 10 фото-фактов

9. Если, несмотря на официальные запреты, вы все же отважитесь покорить тропу Хайку, не забудьте о необходимой экипировке: противоскользящие перчатки, обувь с устойчивой подошвой и свободную одежду. В среднем подъем на вершину занимает около двух часов.

От этой потрясающей «лестницы в небеса» у вас закружится голова! 10 фото-фактов

10. Если вас поймают — будьте готовы заплатить штраф, величина которого зависит от места, где вы попались на глаза полицейским.

От этой потрясающей «лестницы в небеса» у вас закружится голова! 10 фото-фактов

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От этой потрясающей «лестницы в небеса» у вас закружится голова! 10 фото-фактов

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От этой потрясающей «лестницы в небеса» у вас закружится голова! 10 фото-фактовПодписаться на мой Instagram
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