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12 уникальных фотографий из космоса

Первый снимок из космоса был сделан в октябре 1946 года на 35-мм камеру, прикрепленную к ракете V-2. На нём виден горизонт на высоте 65 километров, и, как написал в National Geographic изобретатель камеры Клайд Холлидей: «так нашу Землю увидели бы пришельцы с других планет на своих космических кораблях».


С тех пор космическая съёмка развивалась рекордными темпами, позволяя нам во всей красе оценить величие этого бесконечного пространства.

 




Самое первое фото из космоса, 24 октабря 1946 года.

 

12 уникальных фотографий из космоса космос, фотографии







Первая в истории фотография обратной стороны Луны, сделанная советской автоматической межпланетной станцией для изучения Луны и космического пространства «Луна-3», 7 октября 1959 года.

12 уникальных фотографий из космоса космос, фотографии







Земля на расстоянии 98 000 миль, Аполло 11, июль 1969 года.

12 уникальных фотографий из космоса космос, фотографии







"Восход Земли" — фотография, сделанная с поверхности Луны 24 декабря 1968 года.

12 уникальных фотографий из космоса космос, фотографии







Одна из самых известных космических фотографий, сделанная 7 декабря 1972 года с расстояния примерно 29 тысяч км.

12 уникальных фотографий из космоса космос, фотографии







"Злой аллигатор" Gemini 9, июнь 1966 года.

12 уникальных фотографий из космоса космос, фотографии







Фотография, сделанная с поверхности Марса. Более яркая точка — Венера, менее яркая (на которую указывают стрелочки) — наша родная Земля.

12 уникальных фотографий из космоса космос, фотографии







Так выглядит закат Солнца на Марсе.

12 уникальных фотографий из космоса космос, фотографии







Алан Бин и отражение фотографа в его шлеме, EVA 2, Apollo 12, ноябрь 1969 года.

12 уникальных фотографий из космоса космос, фотографии







Снимок, сделанный 3 июля 2003 года с борта станции Mars Express. Расстояние до Земли — 8 миллионов километров.

12 уникальных фотографий из космоса космос, фотографии







Уникальный снимок под названием "Pale Blue Dot" (бледная голубая точка), сделанный с расстояния в 6 миллиардов километров. Эта самая "голубая точка" — Земля.

12 уникальных фотографий из космоса космос, фотографии







Как сказали бы сейчас: первое космическое сэлфи, Gemini 12, ноябрь 1966 года.

12 уникальных фотографий из космоса космос, фотографии









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