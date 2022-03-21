В мире все чаще рождаются дети с «пирсингом» в ушах: все не так просто, как кажется

Откуда эти странные отверстия в ушах.
Сегодня, в век свободы самовыражения и доступной моды, не так уж просто встретить девушку без единого пирсинга. Но пока одни носят серьги и награждают тело проколами в пикантных местах, у других от рождения отверстий даже чуть больше, чем задумано природой «по стандарту». Если встретите человека с дырочками в ухе, как на фото, знайте: он даже не неформал. Всё гораздо интереснее…
У всех уши как уши, а у кого-то…
Если в Британии вы пойдёте послушать концерт мировой звезды на большом стадионе или, к примеру, поглазеть на королевскую свадьбу, то можете быть уверены: хотя бы у одного человека в многотысячной толпе будут…странные уши. Пускай не острые, как у эльфа или прочей аутентичной нечисти, но с небольшим «дополнительным» отверстием. Нет, это не отметка секретного культа и даже не экстравагантный пирсинг. Это – врожденная особенность с не самым приятным названием преаурикулярная фистула. И ей может гордо похвастаться всего лишь 1% населения Туманного Альбиона.
Все больше детей рождается с «пирсингом».
Впервые столь любопытная особенность была описана медиками в 1864-ом году. Хотя люди с особенными ушами существовали, кажется, всегда. К примеру, в Эфиопии считали, что с «проколотыми» ушами рождаются будущие богачи. Но большинство народов в прошлом не слишком доброжелательно относилось к любого рода аномалиям. И сразу приписывали их проискам нечистых сил. Так, на всякий случай.
Пирсинг без пирсинга.
Хотя с момента первого упоминания термина «преаурикулярная фистула» прошло уже полтора века, вокруг него всего ещё остается немало загадок. Уж слишком нечастое это явление. Известно, что «врождённый пирсинг» формируется на ранних стадиях развития плода и является наследственным рецессивным признаком. Хотя что конкретно провоцирует особенность – доподлинно неизвестно. К примеру, учёный Нил Шубин считает, что фистула может быть эволюционным рудиментом, доставшимся человеку от рыб и их жабр.
Больше всего детей с преаурикулярной фистулой рождается в Африке.
Но кое-что о «бывших жабрах» учёным таки известно. К примеру, тот факт, что самая высокая вероятность встретить человека с особенными ушами – в Африке. Там с «проколами» рождается около 10% населения, и это число возрастает. А ещё, что единственная опасность фистулы – небольшая вероятность инфекции, которая легко устраняется антибиотиками.
Просто милая особенность и «привет» от эволюции.
Теперь вы знаете, что, обнаружив отверстие на ухе ребёнка, не стоит паниковать. С этой милой особенностью живут тысячи людей, уверенно превратив её в свою «фишку». Но вот сережки туда лучше не вставлять.
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