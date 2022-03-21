В мире все чаще рождаются дети с «пирсингом» в ушах: все не так просто, как кажется

Откуда эти странные отверстия в ушах.

У всех уши как уши, а у кого-то…

Все больше детей рождается с «пирсингом».

Пирсинг без пирсинга.

Больше всего детей с преаурикулярной фистулой рождается в Африке.

Просто милая особенность и «привет» от эволюции.