15 самых дорогих и роскошных самолетов, которые принадлежат частным лицам

Кабина Airbus A380, принадлежащего принцу Саудовской Аравии аль-Валиду ибн Талалу.
Люди используют различные средства транспорта, чтобы добраться туда, куда им нужно. Самые бедные, как правило, ходят пешком, те, у кого больше денег, могут пользоваться общественным транспортом, а богатые люди ездят на роскошных автомобилях.
1. Learjet 60XR
Частный самолет Learjet 60XR.
Производимый компанией Bombardier Aerospace, Learjet 60XR представляет реактивный самолет среднего размера и средней дальности полета. Он популярен среди тех, кто предпочитает путешествовать в небольшой компании (вместимость 60XR - всего 8 пассажиров). Несмотря на маленькие размеры лайнера, он стоит более 13 миллионов долларов.
2. Bombardier Global 7000
Частный самолет Bombardier Global 7000.
Модель Global 7000 также выпускает компания Bombardier Aerospace. Этот самолет для сверхдальних рейсов предназначен для корпоративного использования и VIP-персон. Он способен вместить до десяти пассажиров и пролететь без дозаправки 13 тысяч километров. Стоит такое удовольствие около 60 миллионов долларов.
3. Gulfstream G450
Частный самолет Gulfstream G450.
Разработанный и построенный Gulfstream Aerospace, Gulfstream G450 представляет собой частный реактивный самолет, который был сделан за счет улучшения предыдущей модели G400. Новая модель поставляется с модернизированными двигателями, обновленной технологией радиоэлектронного оборудования, а также с рядом аэродинамических усовершенствований. G450, диапазон полета которого составляет 8000 километров, может легко перелетать между континентами. Четырнадцать пассажиров при этом будут путешествовать в просторном и комфортабельном салоне, который включает в себя камбуз с полным спектром услуг. Чтобы приобрести такую модель, нужно приготовиться расстаться с почти 50 миллионами долларов.
4. Boeing 757 Private Jet
Частный самолет Boeing 757 Private Jet.
Как правило, Boeing 757 - узкофюзеляжный реактивный двухмоторный пассажирский самолет среднего размера, рассчитанный на перевозку от 200 до 295 пассажиров. Но это все верно до тех пор, пока такой самолет не захочет себе Дональд Трамп. В 2011 году известный американский бизнесмен и магнат недвижимости, которого недавно выбрали президентом США, купил Boeing 757 1968 года выпуска у соучредителя Microsoft Пола Аллена за колоссальные $ 100 миллионов. Затем он превратил его в настоящую Мекку роскоши, украсив его салон дорогими картинами, статуями, а также роскошными хрустальными люстрами, мультиплексной системой кино, позолоченными пряжками ремней безопасности и т.д.
5. Sukhoi Superjet 100
Частный самолет Sukhoi Superjet 100.
Sukhoi Superjet 100 - современный российский лайнер, способный перевозить более 100 пассажиров. Также есть VIP-версия этой модели, которая может похвастаться непревзойденным комфортом, благодаря своему просторному интерьеру и превосходным характеристикам с точки зрения экономии средств. В самолете предусмотрены несколько зон комфорта, которые легко приспособить для того, чтобы удовлетворить конкретные потребности клиентов, в том числе это офис, спальня и ванная комната. Дополнительные топливные баки обеспечивают дальность полета в 7000 км, что более чем вдвое превышает стандартный диапазон. Цена составляет 50 миллионов долларов.
6. Bombardier Challenger 850
Частный самолет Bombardier Challenger 850.
Сделанный на основе самолета Bombardier CRJ200, Challenger 850 является крупнейшим бизнес-самолетов среднего размера, которые предлагает Bombardier Aerospace. Без дозаправки он может пролететь 5200 км, в также оснащен двигателями, которые являются одними из самых испытанных и надежных в бизнес-авиации на сегодняшний день. Это позволяет пассажирам расслабиться и наслаждаться полным набором развлекательных возможностей и бизнес-коммуникационных технологий. Приобрести Challenger 850 можно за 40 миллионов долларов.
7. Hawker 850XP
Частный самолет Hawker 850XP.
Разработанный с использованием последних усовершенствований в технологиях, Hawker 850XP может подниматься выше и лететь дальше, чем его предшественник, успешная модель 800XP. Не удивительно, что 850XP считается одним из самых продаваемых средних самолетов бизнес-класса компании. Чтобы купить самолет, который вмещает восемь пассажиров, нужно иметь 14 миллионов на банковском счету.
8. Airbus ACJ319
Частный самолет Airbus ACJ319.
Airbus ACJ319 является одним из самых популярных корпоративных самолетов, которые сочетают в себе самый просторный салон в кассе бизнес-самолетов с межконтинентальной дальностью полета. Точно так же, как большинство роскошных частных самолетов, ACJ319 также может быть сделан в соответствии с личными предпочтениями клиента. Те, кто может позволить себе потратить 80 миллионов долларов на подобный самолет, также сможет наслаждаться прямо в полете суперсовременными ванной и спальней.
9. Hawker 4000
Частный самолет Hawker 4000.
Первоначально известная как Hawker Horizon, Hawker 4000 является бизнес-самолетом «супер-среднего» размера, который был разработан Hawker Beechcraft. Самолет, диапазон полета которого составляет 5300 км, вмещает 12 пассажиров и стоит 22 млн долларов.
10. Cessna Citation Excel
Частный самолет Cessna Citation Excel.
Cessna Citation Excel - турбовентиляторный бизнес-самолет среднего размера, который выпускает Cessna Aircraft Company. Самолет имеет крейсерскую скорость 815 км/ч и может преодолевать без заправки 3900 км. Стоит Excel почти 12 миллионов долларов.
11. Embraer Phenom 300
Частный самолет Embraer Phenom 300.
Разработанный бразильским производителем самолетов Embraer, Embraer Phenom 300 представляет собой легкий реактивный самолет вместимостью 9 пассажиров и дальностью полета 3650 км. Впервые он появился на рынке в 2008 году и с тех пор стал одним из самых продаваемых самолетов бизнес-класса, Цена модели колеблется от 5 до 8 миллионов долларов.
12. Boeing 767
Частный самолет Boeing 767.
Боинг 767 является большим широкофюзеляжным двухмоторным реактивным пассажирским самолетом вместимостью до 375 человек и дальностью полета до 12000 километров. Но Роман Абрамович, российский бизнесмен и владелец футбольного клуба Chelsea, купил такую модель для личного пользования. Как сообщается, салон самолета был отделан каштаном и украшен золотом.
13. Bombardier Global 8000
Частный самолет Bombardier Global 8000.
Способный пролететь 14600 км на скорости 0,85 Маха, Bombardier Global 8000 может похвастаться самым низким расходом топлива и низким уровнем выбросов в своем классе. Данная модель предлагает три отдельные жилых помещения, в том числе общую «гостиную». По данным компании, макет кабины с тремя зонами был разработан на основе исследований потребностей клиентов по всему миру. Эта модель может перевозить от 8 до 19 пассажиров, а купить ее можно за «скромные» 66 миллионов долларов.
14. Dassault Falcon 5X
Частный самолет Dassault Falcon 5X.
Новый Falcon 5X развивает максимальную скорость в 0,90 Маха и имеет диапазон полета в 9600 километров. Подобно другим моделям, Falcon гарантирует роскошный и комфортабельный интерьер. Он доступен по цене 45 миллионов долларов.
15. Airbus A380
Частный самолет Airbus A380.
Airbus A380 является самым большим пассажирским самолетом в мире, ведь он может перевозить 800 человек. Казалось бы, как его можно использовать в качестве частного самолета, но именно так поступил принц Саудовской Аравии аль-Валид ибн Талал. Он купил Airbus A380 за $ 300 млн, а затем потратил еще $ 200 миллионов, чтобы превратить его в нечто действительно экстраординарное. Список того, что можно увидеть в самолете, будет слишком длинным, поэтому ограничимся только парой примеров: спа-процедуры, паровая баня, выложенная плиткой из мрамора, гигантские телевизоры с плоским экраном на стенах и полах, лифты и т.д.
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