О чём рассказали учёным портреты фаюмских мумий: Тайны древнеегипетских картин с богатой историей

Мумия со вставленной портретной панелью юноши. \ Фото: nefernathy.e-monsite.com.

Слева направо: Гробы с мумиями, позолоченный гроб Хенутмехита, гроб Хорнеджитефа, гроб неизвестного мужчины в римском гражданском костюме, полный портрет Фаюма и мумия Артемидора. \ Фото: britishmuseum.org.

Долина Царей в Египте. \ Фото: ophersworld.com.

Гробницы долины царей. \ Фото: google.com.

Гробница Рамзеса V и Рамзеса VI в Долине царей близ Луксора. \ Фото: pinterest.com.

Фаюм. \ Фото: beasthackerz.ru.

Портрет фаюмской мумии. \ Фото: sw.wikipedia.org.

Слева направо: Фараон Александрес, избранный Ра и возлюбленный Амона, более известный как Александр Македонский. \ Царица Клеопатра со своим сыном Птолемеем XV Цезарем. \ И гробница египетского жреца Петосириса, украшенная картинами в греческом стиле. \ Фото: flickr.com.

Слева направо: Позолоченные гробы Афродиты, дочери Дидеса, 20 лет. \ Фото: britishmuseum.org. \ Гробница Исайи, дочери Деметрия. \ Фото: egyptmanchester.wordpress.com. \ Маска мумии Тита Флавия Деметрия, римлянина. \ Фото: ipswich.cimuseums.org.uk.

Римская голова Зевса-Амона. \ Фото: metmuseum.org.

Панно-триптих с нарисованным изображением Исиды, портретом бородатого мужчины из Святилища и Сераписом. \ Фото: pinterest.com.

Портреты фаюмских мумий. \ Фото: kienthuc.net.vn.

Портреты Фаюма. \ Фото: twitter.com.

Портреты мумий фаюмских женщин. \ Фото: twsas.org.

Слева направо: Первые фаюмские портретные мумии, найденные Пьетро делла Валле в 1615 году. \ Фото: pinterest.com. \ Нарисованный саван. \ Фото: metmuseum.org. \ И открытия Флиндерса Петри. \ Фото: ucl.ac.uk.

Флиндерс Петри. \ Фото: anthropology.msu.edu.