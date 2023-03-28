О чём рассказали учёным портреты фаюмских мумий: Тайны древнеегипетских картин с богатой историей

Почти все картины, созданные древними греками, египтянами и римлянами, утрачены. Но тем не менее, спустя несколько тысячелетий учёным, историкам и археологам удалось отыскать кое-что интересное среди древних артефактов – портреты фаюмских мумий, которые и по сей день вызывают множество различных вопросов и споров насчёт их происхождения и предназначения.
Мумия со вставленной портретной панелью юноши. \ Фото: nefernathy.e-monsite.com.
Портреты древнеегипетских мумий долгое время были объектами любопытства, вокруг которых на протяжении столетий не утихают споры, вызывая множество различных вопросов от самых банальных о том, кто их нарисовал, какие пигменты и подложки использовали художники, где были приобретены эти материалы до самых волнительных - были ли эти картины сделаны при жизни субъекта или после его смерти? Всё это обсуждает по сей день, а у учёных и историков с каждым разом появляются всё более новые и интересные версии.
Слева направо: Гробы с мумиями, позолоченный гроб Хенутмехита, гроб Хорнеджитефа, гроб неизвестного мужчины в римском гражданском костюме, полный портрет Фаюма и мумия Артемидора. \ Фото: britishmuseum.org.
В 2003 году хранительница Мария Свобода взяла на себя миссию разгадать эти тайны. Она недавно вступила в ряды Музея Гетти в Лос-Анджелесе, и, хотя коллекция учреждения была богатой и обширной, её внимание привлекла небольшая группа из шестнадцати работ. Детализированные лица с широко раскрытыми глазами на этих картинах, известных как портреты фаюмских мумий, датируются 100-250 годами н. э. Каждое из них первоначально было прикреплено к мумии, закрывающей лицо умершего.
Мария знала, что изучение этих портретов выявит важную информацию о группе произведений искусства, которые считаются предшественниками западной живописной традиции. (Насколько могут судить учёные, портреты мумий являются первыми картинами, которые изображают реалистичные, очень индивидуальные сюжеты и демонстрируют слияние погребальных и художественных традиций между греко-римским и классическим мирами).
Мария также надеялась, что ответы на многие открытые вопросы, связанные с работами, раскроют грани ранней египетской культуры, особенно в связи с торговой, экономической и социальной структурой империи, детали которой всё ещё туманны.
Долина Царей в Египте. \ Фото: ophersworld.com.
По всему миру сохранилось около тысячи портретов мумий, и для точных ответов ей требовалась информация, выходящая за рамки того, что могли предоставить шестнадцать работ Гетти. Поэтому она задумала международный, межведомственный исследовательский проект по сбору данных, преступив к работе над рядом вопросов, связанных с фаюмскими портретами. Когда раскопки египетских могильников и последующая торговля артефактами достигли своего пика в конце 1800-х годов, портреты часто срывали с мумий, которые они украшали.
Более того, картины с мумиями существовали в подвешенном состоянии, находясь где-то между классификациями римского и египетского искусства. Они были сделаны во времена великого культурного слияния в Египте, во время римской оккупации, и представляют как египетские погребальные традиции (мумификация), так и бурные эксперименты римлян с портретными и живописными техниками, такими как энкаустика—метод живописи, который включает в себя плавление пчелиного воска, а затем добавление в него цветных пигментов.
Гробницы долины царей. \ Фото: google.com.
«Когда они поступили в коллекции в XIX веке, портреты мумий рассматривались скорее как диковинки, потому что никто на самом деле не знал, что с ними делать», - сказала Мария в интервью Artsy. «Они не были полностью египетскими и не были полностью классическими—они были и тем, и другим».
APPEAR решает эти проблемы, объединяя множество учёных, кураторов и реставраторов для исследования большой группы портретов мумий (несколько из которых всё ещё прикреплены к их оригинальным мумиям или кусочкам савана). Чтобы обобщить и легко сравнить информацию об этих работах, участвующие учреждения загружают подробную информацию о размере каждой картины, материалах, надписях, отметках инструментов, форме панелей, декоративных деталях и многом другом в единую базу данных.
Гробница Рамзеса V и Рамзеса VI в Долине царей близ Луксора. \ Фото: pinterest.com.
Проект стартовал в ключевой момент в области природоохранных инноваций, когда появились новые технологии, позволяющие проводить менее инвазивный анализ. Ультрафиолетовое освещение, инфракрасная рефлектография, рентгенография и другие методы визуализации позволяют реставраторам сканировать и характеризовать материалы без необходимости извлекать образцы из деликатных работ.
По мере того, как музеи продолжают заполнять базу данных APPEAR новыми исследованиями, Мария и её сотрудники начали делать выводы. Некоторые указывают на формализацию художественных мастерских в I и III веках н. э., когда было создано большинство портретов мумий. Например, умелое нанесение темперы и энкаустической краски—иногда и то, и другое на одной панели указывает на передачу техники от одного художника к другому в студийной обстановке. Некоторые учёные также выдвигают гипотезу о том, что различные формы и размеры панелей (некоторые имеют закругленные углы, в то время как другие имеют диагональ, а некоторые из них и вовсе разные по толщине) могут обозначать методы конкретного цеха или региона.
Фаюм. \ Фото: beasthackerz.ru.
Стилистическое сходство между портретами также становится более чётким по мере объединения данных. Мария была особенно взволнована, обнаружив, что портрет мумии, хранящийся в музее Нортона Саймона, на другом конце города от Гетти, имеет поразительное сходство с портретом из коллекции последнего. Сходство между портретом мужчины Нортона Саймона и портретом Бородатого мужчины с мумией Гетти включает в себя тонкие мазки кисти, используемые для визуализации вьющихся волос каждого субъекта, и то, как были смоделированы складки одежды каждого мужчины. В свою очередь это наводит на мысль о том, что эти портреты могли быть нарисованы одним и тем же художником, а если нет, то, возможно, в одной и той же мастерской несколько тысяч лет тому назад.
Портрет фаюмской мумии. \ Фото: sw.wikipedia.org.
Тесты, исследующие материальный состав портретов, были особенно плодотворными в определении процессов, происходящих с художниками. Кэролайн Картрайт, специалист по анатомии древесины, занимающаяся исследованиями, определила, что семьдесят пять процентов изученных ею панелей были нарисованы на древесине липы, которая не была родом из Египта. Художники фаюмских портретов, похоже, импортировали материал аж из Северной Европы, а красный пигмент, идентифицированный в работах, был прослежен до южной Испании, что говорит об обширной торговле в Древнем Египте. Аналогичным образом, повсеместное использование индиго на картинах потенциально указывает на то, что тёмно-синий пигмент производился массово. Некоторые консерваторы даже заметили небольшие волокна, встроенные в краситель, что говорит о том, что он был переработан в текстильной промышленности Египта.
Углублённое сравнение материалов, использованных на портретах, также выявило подробности об их предметах и классовой структуре в Египте. Такие вещества, как сусальное золото и энкаустика, были более дорогими и требовали большего мастерства ремесленников, поэтому они, вероятно, использовались для изображений богатых жителей, в то время как более доступная темперная краска использовалась для изображения тех, у кого меньше средств, что в свою очередь говорит о социальном расхождении и статусе.
Слева направо: Фараон Александрес, избранный Ра и возлюбленный Амона, более известный как Александр Македонский. \ Царица Клеопатра со своим сыном Птолемеем XV Цезарем. \ И гробница египетского жреца Петосириса, украшенная картинами в греческом стиле. \ Фото: flickr.com.
Мария и её команда также проясняют вопрос, который преследовал их в течение некоторого времени: были ли портреты написаны при жизни людей или после их смерти. В значительной степени они изображают молодых людей. Большинству из них на вид двадцать, тридцать и сорок лет. Их большие, преувеличенные глаза наводят на мысль об усилиях художников запечатлеть кого-то очень живого, а не недавно умершего. Однако компьютерная томография, используемая для изучения мумий, показывает, что возраст умерших в основном совпадает с возрастом соответствующих портретов. По словам Марии, эти результаты также подтверждают результаты переписи того времени, где они описывают, что большинство людей умерли молодыми, потому что продолжительность жизни обычно сокращалась из-за инфекции или смерти во время родов.
Стоит также упомянуть и о том, что бытует ещё одна интересная версия насчёт фаюмских портретов. После поражения Марка Антония и Клеопатры Октавианом в 30 году до н. э. Египет стал провинцией Римской империи. Римляне просочились на свою новую африканскую территорию и хорошо ассимилировались в рамках существующей культуры. Иными словами, они оставили след в бывшей империи, который можно увидеть и по сей день, особенно в том, что касается включения греко-римского стиля в египетские ритуалы смерти.
Слева направо: Позолоченные гробы Афродиты, дочери Дидеса, 20 лет. \ Фото: britishmuseum.org. \ Гробница Исайи, дочери Деметрия. \ Фото: egyptmanchester.wordpress.com. \ Маска мумии Тита Флавия Деметрия, римлянина. \ Фото: ipswich.cimuseums.org.uk.
Как известно многим, египтяне были глубоко озабочены смертью и загробной жизнью, которые тесно связаны с их религией, политикой и, следовательно, повседневностью. Великие пирамиды Гизы, многие из которых считаются одним из Семи чудес Древнего мира, представляют собой массивные мавзолеи, воздвигнутые для нескольких бывших египетских фараонов. Замысловатые золотые маски, инкрустированные драгоценными камнями, были надеты на головы мумий, чтобы навсегда запечатлеть сходство лиц под ними.
У римлян тоже были свои собственные ритуалы, связанные с погребением, хотя они и близко не были такими экстравагантными или постоянными. После смерти человека часто устраивалась процессия, в которой мимы и танцоры выступали как его предки. Само тело проносили по улицам на платформе, известной как носилки. После этого (как это было на протяжении большей части истории Рима) тело было кремировано. Но примерно во II веке н. э. после того, как Рим завоевал Египет, бесчеловечность стала более обычным явлением.
Римская голова Зевса-Амона. \ Фото: metmuseum.org.
В это время на их гробах были помещены изящно выполненные портреты умерших. Практика погребения в саркофаге и создания подобия над головой умершего была заимствована из Египта, в то время как древние методы живописи были заимствованы у римлян, которые, в свою очередь, унаследовали их от греков.
Большинство египетско-римских масок смерти были изготовлены с использованием такой смеси, как энкаустик. Стиль живописи, в котором лица изображались реалистично (если не идеалистически), существовал со времён классической Греции (IV-V вв. до н. э.).
Глаза фаюмских мумий, в частности, наиболее уникальны, с большими круглыми зрачками и тяжёлыми веками. Они сияют светом, который свидетельствует о жизни, покинувшей лица под ними, привнося мрачную трезвость в каждый портрет.
Панно-триптих с нарисованным изображением Исиды, портретом бородатого мужчины из Святилища и Сераписом. \ Фото: pinterest.com.
Название «фаюмские портреты» взято из названия региона в Египте, где когда- то стоял погребальный храм фараона Аменемхата III. Тем не менее, портреты мумий были найдены и в других регионах Египта. Есть основания полагать, что многие из мумий, найденных в этом районе, были привезены со всего штата, что свидетельствует о том, что тамошние римляне полностью восприняли местную культуру и обычаи. Фаюм был священным местом, пользующимся огромной популярностью у богачей. Ведь если у человека были деньги и религиозные наклонности то, он обязательно должен был быть там похоронен.
Из этого региона прибыла самая большая коллекция портретов такого рода. В результате Фаюм теперь используется для описания стиля живописи в большей степени, чем для обозначения фактического расположения захоронений.
Несмотря на разногласия по поводу природы этих лиц: египетских, греческих, римских или даже византийских, имена, написанные на них - греческие, в то время как одежда, причёски и украшения – римские, что в свою очередь говорит о смешении различных культур.
Портреты фаюмских мумий. \ Фото: kienthuc.net.vn.
Более четырёх столетий назад, а именно в 1615 году нашей эры, итальянский исследователь Пьетро делла Валле обнаружил первый из портретов мумии. Затем последовали археологические находки, и некоторые мумии с портретами были перевезены в Европу, которые сейчас находятся в Альбертинуме в Дрездене, Германия. За четыре столетия в некрополе Файюма было обнаружено около тысячи портретов мумий. Из-за жаркого сухого климата картины очень хорошо сохранились.
Фаюмские портреты уникальны. Это не просто традиционные погребальные картины, но и портреты людей, находящихся внутри гроба. У них есть греко-римский стиль искусства. Изображения уникальны своим спокойным и вневременным внешним видом. Французский философ и писатель Андре Мальро описывает их как лица, предвкушающие вечную жизнь. Однако он считал, что это реальные лица, которые соответствуют действительности или представляют собой нечто среднее между жизнью и смертью. Таким образом, эти портреты представляют собой смесь трёх цивилизаций: египетской, греческой и римской.
Портреты Фаюма. \ Фото: twitter.com.
Историки единодушно согласились с тем, что панно в Египте появилось в начале I века до нашей эры, когда древний египтянин рисовал изображения своих умерших на деревянных досках, прикреплённых к мумиям. С отменой мумификации в III веке нашей эры это искусство исчезло, особенно с появлением коптской иконографии, которая является естественным продолжением египетского искусства в III и IV веках нашей эры, и, таким образом, рассматривает эти лица как часть коптского искусства.
Отсутствие литературы о портретах Файюма объясняется многими причинами, наиболее важной из которых является то, что они были написаны неизвестными художниками и были разбросаны по всему миру, иногда в одном и том же музее, среди египетских, греческих и коптских залов.
Портреты мумий фаюмских женщин. \ Фото: twsas.org.
В 1887 году британский египтолог Флиндерс Петри начал раскопки в Хаваре. Он нашел восемьдесят один портрет в римском некрополе и продемонстрировал их на выставке в Лондоне. В 1910 году он нашёл ещё семьдесят портретов. Большинство из этих портретов выставлены в музеях Каира и Лондона. Хотя его опубликованные исследования не полностью соответствуют современным стандартам, они остаются наиболее важным источником для систематических раскопок.
Когда француз Даниэль Мари Фуке услышал об этом открытии в 1887 году, он отправился повторно осмотреть обнаруженный некрополь, но отыскал только два портрета. В то время как австрийский археолог Теодор Граф, посетивший некрополь вскоре после визита Даниэля, обнаружил триста портретов в Эр-Рубаяте, к северо-востоку от Файюма. Первый портрет, отправленный в Европу, был обнаружен в пирамиде Саккара в 1615 году Пьетро Делла, одним из первых европейских путешественников в этот регион.
Слева направо: Первые фаюмские портретные мумии, найденные Пьетро делла Валле в 1615 году. \ Фото: pinterest.com. \ Нарисованный саван. \ Фото: metmuseum.org. \ И открытия Флиндерса Петри. \ Фото: ucl.ac.uk.
Некоторые считают, что фаюмские портреты были написаны при жизни их владельцев и выставлялись в их домах до самой смерти, просто чтобы позже закрыть лицо мумии. Другие же считают, что некоторые из портретов были написаны после смерти их владельцев. Иногда портреты находили без мумий, как это было с британским археологом Флиндерсом Петри во время его раскопок в Хаваре, к северу от пирамиды Аменемхета III и дворца Лабиринт в 1887 году.
Портреты Фаюма были нарисованы на деревянных дощечках толщиной не более одного сантиметра, таких как платан, кипарис и цитрусовые. В более поздние века они стали толщиной в полсантиметра и в два-два с половиной сантиметра, длиной до сорока двух сантиметров и шириной около двадцати двух сантиметров. Художник рисовал непосредственно на дереве, иногда после нанесения слоя штукатурки, непосредственно на холст или после покрытия ткани слоём штукатурки, а затем дорабатывал картину. Макет был выполнен в чёрном цвете и редко в красном. Фон был нарисован толстой кистью или вместо этого ножом для рисования, используя технику энкаустической (восковой) живописи.
Флиндерс Петри. \ Фото: anthropology.msu.edu.
В фаюмских портретах использовались четыре основных цвета: белый, жёлтый, красный и чёрный, чтобы нарисовать волосы и лицо. Дополнительные цвета, такие как синий, зелёный и фиолетовый, гармонично использовались при окрашивании одежды, украшений и венков. Золото использовалось для изображения украшений и венков, используя настоящие золотые листья или золотой цвет. Яичная темпера использовалась для позолоты изображения, нарисованного с помощью воска, который позже был унаследован византийцами.
Теперь вопрос в том, кому принадлежат эти портреты? Неужели египтянам? Или они принадлежат к другой национальности? Дело в том, что на сегодняшний день известны только некоторые владельцы, благодаря портретам, прикреплённых к мумии, где имя написано на гробу мумии, на полосах ткани или на артефактах, прикреплённых к умершим. Имена были написаны по-гречески или по-демотически. Иногда имена были написаны на греческом или демотическом языке белым цветом на шее человека. Большинство из этих имен были греческого происхождения, такие как Артемидус, Демос и Гермиона.
Так что, сколько бы версий не существовало, происхождение фаюмских портретов до сих пор в какой-то степени остаётся не до конца разгаданной загадкой со множеством предположений и вопросов.
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