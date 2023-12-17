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Филиппинцу удалось реализовать способ, как стирать в машинке вообще без затрат на электричество


Филиппинский способ машинной стирки «за спасибо».

Филиппинский способ машинной стирки «за спасибо».

 

У всего вокруг есть своя стоимость, у любой бытовой мелочи. Об этом внезапно вспомнил и простой трудяга из Филиппин, получив очередной счёт за электричество. Едва придя в себя после увиденного, мужчина стал думать: как бы снизить расходы на электроэнергию? И придумал почти гениальный способ, как стирать в машинке «за спасибо». Теперь так же делает вся деревня!

Стирка – удовольствие не такое уж дешевое.

Стирка – удовольствие не такое уж дешевое.

 

Несмотря на живописную картинку туристического рая, на Филиппинах жизнь – не сахар. При всем богатстве природы за воду и электричество приходится каждый месяц выкладывать кругленькую сумму. Которая для многих жителей небольших деревень оказывается почти неподъемной. Но финансовые сложности – не повод отказываться от благ цивилизации. К такому выводу пришёл филиппинский механик-любитель Денди Винсентино. Мужчина придумал, как снизить расходы от стирки в машинке практически до 0, а заодно неплохо подкачать мышцы.
Мужчина соединил стиральную машинку и старенький велосипед.

Мужчина соединил стиральную машинку и старенький велосипед.

 

Денди проявил находчивость, которую оценил бы сам Леонардо да Винчи. Мужчина соединил кабелями стиральную машинку со стареньким велосипедом.


Денди устроился поудобнее…

Денди устроился поудобнее…

 

…и просто начал крутить педали, что запустило барабан машинки.

 

Теперь всё, что нужно, дабы запустить машинку – это начать крутить педали. Умеренных усилий хватает, чтобы запустить барабан. Притом можно удобно устроиться на стуле рядом и подкачивать мышцы ног и нижний пресс. И стирка, и тренировка.

Главное, не забыть налить воду и добавить моющее средство. Как выглядит весь процесс «спортивной стирки» демонстрирует видео, которое выложил на Youtube сам изобретатель.

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