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6 вещей из интерьера 90-х, которым сегодня в доме не место


6 вещей из 90-х, которым сегодня не место в доме.

6 вещей из 90-х, которым сегодня не место в доме.

Пик популярности «евроремонтов» пришелся на конец 90-х, но сегодня то, что было таким востребованным когда-то, является пережитком прошлого и веет моветоном. В этой статье расскажем про 6 самых популярных вещей, которые пора выкинуть из своего дома и заменить на что-то новое, чтобы идти в ногу со временем.

1. Мебель с волнообразными формами и множеством декоративных элементов


И, пожалуйста, не гоните волну.

И, пожалуйста, не гоните волну.

 

В моду давно вошла лаконичность, поэтому мебель из 90-х, которой были свойственны изгибы, волнообразность и ряд других вычурных элементов, смотрится в современных квартирах просто нелепо.

2. «Классика» и золото


Главное - не переборщить с классикой.

Главное - не переборщить с классикой.

 

Бесспорно, в умеренном количестве и золото, и классика хорошо смотрятся и по сей день. Но при условии, что эти элементы будут выступать «изюминкой» всего пространства, а не ключевой частью интерьера. Это может быть, например, зеркало в золотой оправе или небольшой журнальный столик. Однако, от огромных люстр из хрусталя в «хрущевках» с низкими потолками точно нужно избавляться.

3. Гипсокартонные потолки в несколько уровней


Многоуровневые потолки съедают пространство.

Многоуровневые потолки съедают пространство.

 

Такие потолки выглядят чересчур аляповато, к тому же, подобная потолочная конструкция слишком занижает высоту потолка и «сжирает» пространство.
А ведь сейчас все дизайнеры интерьеров, напротив, стараются сделать все, чтобы визуально увеличить площадь квартиры и сделать пространство практичнее.

4. Лепнина из пластика


Пластиковая лепнина - идеальный путь к мещанскому интерьеру.

Пластиковая лепнина - идеальный путь к мещанскому интерьеру.

 

Особо нелепо такая лепнина выглядит в маленьких тесных квартирках. В то время, как в Европе люди предпочитают Лофт и лаконичность, попытка перевоплотить «хрущевку» в подобие дворца смотрится очень комично.

5. Многообразие напольных покрытий


Напольные покрытия должны быть одинаковыми.

Напольные покрытия должны быть одинаковыми.

 

В последнее время дизайнеры предпочитают совмещать разные зоны в квартирах и использовать на полу единое покрытие. Так, например, на кухне, в ванне, санузле и при входе в квартиру это может быть кафельная плитка, а в коридоре и комнатах ламинат или паркет.

6. Избыток подсветки


Если не хотите, чтобы квартира превратилась в ночной ларёк.

Если не хотите, чтобы квартира превратилась в ночной ларёк.

 

Никто не говорит о полном отказе от светодиодов, но применять такую подсветку следует с умом и к месту. Светильники по всему периметру помещения можно заменить на «умное» освещение с датчиками движения, которые могут самостоятельно освещать пространство по мере надобности. Такой свет можно использовать где угодно, при необходимости имеется возможность встроить его даже в шифоньер.

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6 вещей из интерьера 90-х, которым сегодня в доме не место

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6 вещей из интерьера 90-х, которым сегодня в доме не местоПодписаться на мой Instagram
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