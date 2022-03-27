6 вещей из интерьера 90-х, которым сегодня в доме не место

6 вещей из 90-х, которым сегодня не место в доме.

1. Мебель с волнообразными формами и множеством декоративных элементов

И, пожалуйста, не гоните волну.

2. «Классика» и золото

Главное - не переборщить с классикой.

3. Гипсокартонные потолки в несколько уровней

Многоуровневые потолки съедают пространство.

4. Лепнина из пластика

Пластиковая лепнина - идеальный путь к мещанскому интерьеру.

5. Многообразие напольных покрытий

Напольные покрытия должны быть одинаковыми.

6. Избыток подсветки

Если не хотите, чтобы квартира превратилась в ночной ларёк.