Необъятные российские просторы богаты своими природными ресурсами. Однако некоторые из них получили возможность стать также культурными объектами, даже при том, что просто радуют глаз своими необыкновенными пейзажами. А всё потому, что отмечены и охраняются знаменитой международной организацией как такие, которые необходимо сохранить для потомков. Вашему вниманию 5 российских природных объектов, которые носят статус всемирного наследия ЮНЕСКО.
1. Девственные леса Коми
Нетронутые живописные леса. /Фото: ourreg.ru
Это необычное название полностью оправдывает нетронутую красоту лесов в Коми. Кроме того, именно этот регион является первым российским объектом, который был включён в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, а произошло ещё в 1995 году. Такой выбор абсолютно неслучайный: леса Коми являются наиболее крупным массивом бореальных лесов на территории Европы. К тому же, там довольно разнообразная фауна - по данным редакции Novate.ru, одних птиц там насчитывается 204 вида, а также десятки видов млекопитающих и реликтовых видов рыб, таких как, голец-палия.
2. Озеро Байкал
Уникальное озеро, которое необходимо сохранить. /Фото: sputnik8.com
Было бы удивительно, если бы самое большое озеро на планете не оказалось под охраной ЮНЕСКО. Далеко не каждому известно, что Байкал носит также звание старейшего водоёма подобного типа в мире - его возраст насчитывает около 25 миллионов лет, но и глубина его поражает - 1637 метров. Отдельно стоит упомянуть уникальный набор флоры и фауны: Байкал стал домом для более чем 2 тысяч видов растений и животных, которые больше нигде не возможно встретить.
3. Вулканы Камчатки
Отечественные вулканы также под защитой. /Фото: relax-fm.ru
Не обошла знаменитая международная организация памяток природы и истории также Камчатку. В перечень природного объекта всемирного наследия ЮНЕСКО вошли её вулканы, которых насчитывается более трёх сотен, около 30 из них остаются действующими. Такое скопление магмы в одном месте стало возможным благодарят зоне схождения литосферных плит, которая как раз и пришлась на Камчатку.
4. Золотые горы Алтая
Красивое название для не менее живописных мест. /Фото: wikipedia.org
Ещё одни возвышенности на отечественных просторах, отмеченные статусом объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Алтайские горы и предгорья представляют собой целую систему заповедников, альпийских и субальпийских лугов, кедровников, а также кристально-чистой воды Телецкого озера, который нередко называют малым Байкалом. Кроме уникальных пейзажей ЮНЕСКО хочет сохранить там популяции редких животных и растений.
5. Западный Кавказ
Суровые кавказские горы. /Фото: livejournal.com
Кавказские горы попали в перечень природоохранных объектов не только из-за красоты своих лесов, не тронутых человеческой деятельностью. Для человечество куда важнее сохранить уникальную флору и фауну этого региона. Ведь едва ли не каждое третье растение, произрастающее там, является эндемиком, а каждое десятое — реликтовым. Животный мир Западного Кавказа также поражает: там живут такие виды, которые больше нигде не встретятся, например, зубр или тур.
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