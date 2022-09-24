С нами не соскучишься!

8 177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

5 российских природных объектов, которые носят статус всемирного наследия ЮНЕСКО


5 российских природных объектов, которые носят статус всемирного наследия ЮНЕСКО

Необъятные российские просторы богаты своими природными ресурсами. Однако некоторые из них получили возможность стать также культурными объектами, даже при том, что просто радуют глаз своими необыкновенными пейзажами. А всё потому, что отмечены и охраняются знаменитой международной организацией как такие, которые необходимо сохранить для потомков. Вашему вниманию 5 российских природных объектов, которые носят статус всемирного наследия ЮНЕСКО.

1. Девственные леса Коми


Нетронутые живописные леса. /Фото: ourreg.ru

Нетронутые живописные леса. /Фото: ourreg.ru

 

Это необычное название полностью оправдывает нетронутую красоту лесов в Коми. Кроме того, именно этот регион является первым российским объектом, который был включён в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, а произошло ещё в 1995 году. Такой выбор абсолютно неслучайный: леса Коми являются наиболее крупным массивом бореальных лесов на территории Европы. К тому же, там довольно разнообразная фауна - по данным редакции Novate.ru, одних птиц там насчитывается 204 вида, а также десятки видов млекопитающих и реликтовых видов рыб, таких как, голец-палия.

2. Озеро Байкал


Уникальное озеро, которое необходимо сохранить. /Фото: sputnik8.com

Уникальное озеро, которое необходимо сохранить. /Фото: sputnik8.com


Было бы удивительно, если бы самое большое озеро на планете не оказалось под охраной ЮНЕСКО.
Далеко не каждому известно, что Байкал носит также звание старейшего водоёма подобного типа в мире - его возраст насчитывает около 25 миллионов лет, но и глубина его поражает - 1637 метров. Отдельно стоит упомянуть уникальный набор флоры и фауны: Байкал стал домом для более чем 2 тысяч видов растений и животных, которые больше нигде не возможно встретить.

3. Вулканы Камчатки


Отечественные вулканы также под защитой. /Фото: relax-fm.ru

Отечественные вулканы также под защитой. /Фото: relax-fm.ru

 

Не обошла знаменитая международная организация памяток природы и истории также Камчатку. В перечень природного объекта всемирного наследия ЮНЕСКО вошли её вулканы, которых насчитывается более трёх сотен, около 30 из них остаются действующими. Такое скопление магмы в одном месте стало возможным благодарят зоне схождения литосферных плит, которая как раз и пришлась на Камчатку.

4. Золотые горы Алтая


Красивое название для не менее живописных мест. /Фото: wikipedia.org

Красивое название для не менее живописных мест. /Фото: wikipedia.org

 

Ещё одни возвышенности на отечественных просторах, отмеченные статусом объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Алтайские горы и предгорья представляют собой целую систему заповедников, альпийских и субальпийских лугов, кедровников, а также кристально-чистой воды Телецкого озера, который нередко называют малым Байкалом. Кроме уникальных пейзажей ЮНЕСКО хочет сохранить там популяции редких животных и растений.

5. Западный Кавказ


Суровые кавказские горы. /Фото: livejournal.com

Суровые кавказские горы. /Фото: livejournal.com

 

Кавказские горы попали в перечень природоохранных объектов не только из-за красоты своих лесов, не тронутых человеческой деятельностью. Для человечество куда важнее сохранить уникальную флору и фауну этого региона. Ведь едва ли не каждое третье растение, произрастающее там, является эндемиком, а каждое десятое — реликтовым. Животный мир Западного Кавказа также поражает: там живут такие виды, которые больше нигде не встретятся, например, зубр или тур.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





5 российских природных объектов, которые носят статус всемирного наследия ЮНЕСКО

И не забудьте:
5 российских природных объектов, которые носят статус всемирного наследия ЮНЕСКОПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх