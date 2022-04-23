Сотни душных городов, скоростных трасс, тысячи, миллионы машин – каждый день мы, люди, вытесняем дикую природу с этой планеты. И больше всего от наших технологических достижений страдают братья наши меньшие. Поэтому так трогательны эти проявления заботы и сочувствия к ним.
«Аэропорт» для голубей, Вильнюс
Мост для миграции крабов, Австралия
Плавательный бассейн для слонов, сафари-парк, Япония
Переход для ёжиков, Литва
Кошачий город, США
Собачья «парковка»
Пешеходные дорожки для уток, Британия
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
7 поводов гордиться принадлежностью к человеческому роду
Сотни душных городов, скоростных трасс, тысячи, миллионы машин – каждый день мы, люди, вытесняем дикую природу с этой планеты. И больше всего от наших технологических достижений страдают братья наши меньшие. Поэтому так трогательны эти проявления заботы и сочувствия к ним.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии