7 поводов гордиться принадлежностью к человеческому роду

Сотни душных городов, скоростных трасс, тысячи, миллионы машин – каждый день мы, люди, вытесняем дикую природу с этой планеты. И больше всего от наших технологических достижений страдают братья наши меньшие. Поэтому так трогательны эти проявления заботы и сочувствия к ним.



«Аэропорт» для голубей, Вильнюс







Мост для миграции крабов, Австралия







Плавательный бассейн для слонов, сафари-парк, Япония







Переход для ёжиков, Литва







Кошачий город, США







Собачья «парковка»







Пешеходные дорожки для уток, Британия







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