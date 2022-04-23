С нами не соскучишься!

8 107 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Складан
    Понятно почему лучшие ножи - это те, которых нет на кухне! И хорошо, что их нет! За то есть ножи которыми удобно поль...Как выглядят самы...
  • Игорь
    С тигром татуировка классная!Недетские картинк...
  • Андрей Седой
    Интересно.12 любопытных жел...

7 поводов гордиться принадлежностью к человеческому роду

Сотни душных городов, скоростных трасс, тысячи, миллионы машин – каждый день мы, люди, вытесняем дикую природу с этой планеты. И больше всего от наших технологических достижений страдают братья наши меньшие. Поэтому так трогательны эти проявления заботы и сочувствия к ним.

«Аэропорт» для голубей, Вильнюс

7 поводов гордиться принадлежностью к человеческому роду

Мост для миграции крабов, Австралия

7 поводов гордиться принадлежностью к человеческому роду

Плавательный бассейн для слонов, сафари-парк, Япония

7 поводов гордиться принадлежностью к человеческому роду

Переход для ёжиков, Литва

7 поводов гордиться принадлежностью к человеческому роду

Кошачий город, США

7 поводов гордиться принадлежностью к человеческому роду

Собачья «парковка»

7 поводов гордиться принадлежностью к человеческому роду

Пешеходные дорожки для уток, Британия

7 поводов гордиться принадлежностью к человеческому роду

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх