Чтобы зубы были целы: Вещи, которые стоматологи никогда не потянут в рот

11 вещей, которые нельзя брать в рот, если хочется сохранить голливудскую улыбку.
В детстве родители учат ребенка, что с пола ничего в рот нельзя нести и ногти грызть нехорошо. Это основные правила, которые усвоены практически любым взрослым. Однако стоматологи уверяют: в окружающем мире гораздо больше вещей (и даже продуктов!), от употребления которых желательно воздержаться, чтобы зубы остались целы.
1. Лимоны
Лимоны могут нарушить кислотно-щелочной баланс полости рта.
Казалось бы, что может быть безобиднее лимона? Этот цитрус мы привыкли воспринимать исключительно, как источник витаминов. Вместе с этим врачи предостерегают: большинство людей могут подолгу держать дольку во рту, «рассасывая» ее, как леденец, и кислота при этом разъедает эмаль, щелочной баланс полости рта тоже нарушается.
Лимон может превратиться во врага здоровых зубов.
2. Лед
О кубик льда можно сломать зуб.
Типичная проблема, с которой приходят пациенты в стоматологию, - поломанный зуб. Похрустеть часто решают льдинкой из коктейля, результат оказывается плачевными: кубики льда бывают крепче зуба. Доктора настоятельно рекомендуют ограничиваться охлажденными напитками, которые можно неспешно потягивать через трубочку.
Кубик льда всегда крепче зуба.
3. Крышечка от газировки
Не нужно пробовать открыть бутылку зубами.
Даже если под рукой нет открывалки, ни в коем случае не пробуйте открыть бутылку зубами. Если зуб расколется наполовину, то велика вероятность, что вы его потеряете и придется поставить на его место имплант или коронку.
Неправильный способ открыть бутылку.
4. Пластиковые крышечки
О пластиковую крышечку тоже можно сломать зуб.
Никакие бутылки не стоит открывать при помощи зубов. Даже если это, казалось бы, безопасный пластик. Зажать крышку зубами и провернуть баклажку - худшее решение, которое только может прийти в голову. Чревато поломанными зубами, травмированием нижней челюсти, болезненностью жевательных мышц.
5. Чужая зубная щетка
Чистить зубы можно только своей зубной щеткой.
Даже если вы в гостях и забыли свою зубную щетку, ни в коем случае не берите щетку вашего друга или родственника. Взаимный обмен болезнетворными бактериями с этим человеком вам точно не нужен, а вероятность такового - велика.
6. Не грызите ногти
Грызть ногти - пагубная привычка, которая разрушает передние зубы.
Привычка кусать ногти - не самая пагубная и разрушительная, но и здоровья вашим зубам она не прибавит. Если вы постоянно грызете ногти, то стачиваете передние зубы, в будущем это приведет к истончению эмали и формированию гиперчувствительности. Кроме того, ваша челюсть подолгу находится в неестественном положении, это может вызвать болезненные ощущения.
7. Леденцы
Леденцы не приносят пользы зубам.
Как вы уже поняли на примере со льдом, грызть леденец - опасно. Но и смаковать его долго, пока не растает, тоже не выход: сахар не принесет пользу вашим зубам. Так что как ни крути, а лучше избегать таких сладостей.
8. Ключи
О связку ключей зубы можно поломать в два счета.
Занятые руки - не повод брать связку ключей в рот. Закончиться все может сколом или трещиной зуба, кроме того, не забывайте о гигиене. Где только ваши ключи не лежат - и в машине, и дома, и в карманах. И повсюду - грязь и микробы.
9. Канцелярские принадлежности
Скрепкам и ручкам во рту не место.
Из поколения в поколение поведение людей не меняется: школьники и студенты все также грызут и жуют колпачки ручек, карандаши, тянут в рот скрепки и… ломают зубы. Если когда вам скучно, возникает желание что-то пожевать, под рукой нужно держать жвачку без сахара. Тогда зубам точно никакого вреда не нанесете.
Школьников нужно отучать от вредной привычки.
10. Чипсы
Чипсы не так безобидны, как кажутся.
Картофельные чипсы - это сытно, вкусно и ароматно (несмотря на то, что вредно). И если от выбора снэков в качестве перекуса вас не останавливает перспектива лишнего веса, то, быть может, предостерегут негативные последствия для зубов. В чипсах много крахмала, который, скапливаясь между зубами, превращается в сахар и становится идеальной средой для размножения бактерий.
От чипсов лучше отказаться.
11. Сигареты
Зубные врачи призывают бросить курить.
О том, что сигареты убивают, не слышал только ленивый. Курение провоцирует онкологические и другие смертельно опасные заболевания. В случае с ротовой полостью вредная привычка может стать причиной развития рака, кроме того, зубы курильщика быстро желтеют, а неприятный запах изо рта портит впечатление о нем, как о человеке.
Улыбка курильщика.
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