Чтобы зубы были целы: Вещи, которые стоматологи никогда не потянут в рот

11 вещей, которые нельзя брать в рот, если хочется сохранить голливудскую улыбку.

1. Лимоны

Лимоны могут нарушить кислотно-щелочной баланс полости рта.

Лимон может превратиться во врага здоровых зубов.

2. Лед

О кубик льда можно сломать зуб.

Кубик льда всегда крепче зуба.

3. Крышечка от газировки

Не нужно пробовать открыть бутылку зубами.

Неправильный способ открыть бутылку.

4. Пластиковые крышечки

О пластиковую крышечку тоже можно сломать зуб.

5. Чужая зубная щетка

Чистить зубы можно только своей зубной щеткой.

6. Не грызите ногти

Грызть ногти - пагубная привычка, которая разрушает передние зубы.

7. Леденцы

Леденцы не приносят пользы зубам.

8. Ключи

О связку ключей зубы можно поломать в два счета.

9. Канцелярские принадлежности

Скрепкам и ручкам во рту не место.

Школьников нужно отучать от вредной привычки.

10. Чипсы

Чипсы не так безобидны, как кажутся.

От чипсов лучше отказаться.

11. Сигареты

Зубные врачи призывают бросить курить.

Улыбка курильщика.