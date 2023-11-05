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Как появился кошачий рай на японском острове Тасиро, и Почему местные жители рады толпам мурлык




Если вы любитель кошек, тогда этот материал – для вас. В Японии есть невероятный остров, который можно назвать целой кошачьей страной. Усатых-полосатых тут в 3-4 раза больше, чем людей, и никого из местных жителей это не смущает. Наоборот, все островитяне счастливы такому соседству. А сотни туристов из разных уголков мира ежедневно прибывают сюда, чтобы пообщаться с толпами пушистых созданий. Остров Тасиро – живописный кошачий рай.

Откуда взялось столько кошек


Число жителей на острове небольшое – чуть более ста человек. В основном это представители старшего поколения. Каждое утро они выходят на улицы, чтобы покормить своих братьев меньших.
Питомцы голодными не остаются.

Питомцы голодными не остаются.

 

Кошки и коты сбегаются толпами, чтобы отведать сухого корма. А рыбаки угощают их частью своего улова, так что на набережной можно увидеть немало хвостатых «ждунов», устремивших свои взгляды в море.
Кошки знают, что им перепадёт рыбка.

Кошки знают, что им перепадёт рыбка.

 

Кошки появились на этом острове в те времена, когда тут выращивали шелк и разводили тутовых шелкопрядов. Усатых-полосатых применяли для борьбы с мышами и прочими грызунами, которые атаковали местные шелкопрядовые фермы. Постепенно хвостатых охотников становилось все больше и больше, а поскольку местное население верит в то, что это животное приносит удачу, бороться с неконтролируемым ростом популяции никто не собирался и не собирается.

 
Они тут повсюду.

Они тут повсюду.

 

Если посмотреть на фото кошек острова Тасиро, можно заметить, что среди них очень много обладательниц рыжего окраса. Везде в мире он считается редким для бездомных кошек (как известно, чаще всего они серые в полоску), но здесь, на острове, все совсем иначе. Пополнения новых генов извне из-за обособленности этого места нет, так что рыжий окрас (видимо, переданный самыми первыми здешними кошками) в этом кошачьем «городе» закрепился и широко распространился.
Чем больше рыжих питомцев, тем лучше.

Чем больше рыжих питомцев, тем лучше.

 

Кстати, кошек тут никто не держит дома – считается, что у этого животного должна быть абсолютная свобода, поэтому они вольно гуляют по улочкам, дворикам, по побережью. И они, действительно, чувствуют себя на острове полноправными хозяевами.
Кошачий рай.

Кошачий рай.

Зачем людям кошачий храм


Возможно, именно из нежелания беспокоить обожаемых ими кошек жители острова не заводят собак. В общем, их пушистым питомцам и питомицам тут полное раздолье.

Поклонение кошкам дошло до того, что жители даже возвели в честь этих животных храм под названием Nekokamisama. Легенда гласит, что поводом для его строительства стала гибель одной из местных кошечек. Рыбаки расправляли сеть и случайно задели ее одним из камней, используемых в качестве фиксаторов. Травма оказалась смертельной, и это очень огорчило местных жителей. Именно на месте захоронения несчастного животного и воздвигли храм. Возле него можно увидеть множество кошачьих фигурок.
Храм кошек на Тасиро.

Храм кошек на Тасиро.

 

Конечно же, эта «святыня» построена не из религиозных побуждений, а, скорее, как дань уважения всей кошачьей братии и как ещё одна достопримечательность, которая может привлечь на Тасиро новых туристов.

А еще на острове есть более пятидесяти кошачьих скульптур, которые, конечно же, не обходят стороной фотографы.

Как попасть на кошачий остров


Чтобы добраться до острова Тасиро, иностранцу нужно сначала прилететь в Токио, а оттуда доехать поездом до города Сендая (этот путь займет более четырех часов). Затем следует пересесть на поезд, который идет до Исиномаки, и проехать еще 40-45 минут.

От Исиномаки до острова кошек ходит паром. Правда, график у него не очень удобный, учитывая то, что гостиниц, в которых можно было бы переночевать, на острове нет. Отходит паром два раза в день – в 9 утра и в 15.00, а обратно в Исиномаки отправляется только в 13.00 (других рейсов нет).
Туристы добираются сюда с пересадками, но это стоит того.

Туристы добираются сюда с пересадками, но это стоит того.

 

Однако любителей кошек не останавливает такой непростой путь. И каждый день остров наполняется всё новыми и новыми гостями. Они фотографируют пушистых красавиц повсюду: на набережной, на травке, на лавочках. А некоторые просто ложатся на асфальт или на лужайку в окружении мегадружелюбных и бесцеремонных кошечек и наслаждаются их обществом.
Кошатники в восторге.

Кошатники в восторге.

 

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