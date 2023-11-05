Как появился кошачий рай на японском острове Тасиро, и Почему местные жители рады толпам мурлык

Откуда взялось столько кошек

Питомцы голодными не остаются.

Кошки знают, что им перепадёт рыбка.

Они тут повсюду.

Чем больше рыжих питомцев, тем лучше.

Кошачий рай.

Зачем людям кошачий храм

Храм кошек на Тасиро.

Как попасть на кошачий остров

Туристы добираются сюда с пересадками, но это стоит того.

Кошатники в восторге.