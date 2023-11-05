Как появился кошачий рай на японском острове Тасиро, и Почему местные жители рады толпам мурлык

Если вы любитель кошек, тогда этот материал – для вас. В Японии есть невероятный остров, который можно назвать целой кошачьей страной. Усатых-полосатых тут в 3-4 раза больше, чем людей, и никого из местных жителей это не смущает. Наоборот, все островитяне счастливы такому соседству. А сотни туристов из разных уголков мира ежедневно прибывают сюда, чтобы пообщаться с толпами пушистых созданий. Остров Тасиро – живописный кошачий рай.
Откуда взялось столько кошек
Число жителей на острове небольшое – чуть более ста человек. В основном это представители старшего поколения. Каждое утро они выходят на улицы, чтобы покормить своих братьев меньших.
Питомцы голодными не остаются.
Кошки и коты сбегаются толпами, чтобы отведать сухого корма. А рыбаки угощают их частью своего улова, так что на набережной можно увидеть немало хвостатых «ждунов», устремивших свои взгляды в море.
Кошки знают, что им перепадёт рыбка.
Кошки появились на этом острове в те времена, когда тут выращивали шелк и разводили тутовых шелкопрядов. Усатых-полосатых применяли для борьбы с мышами и прочими грызунами, которые атаковали местные шелкопрядовые фермы. Постепенно хвостатых охотников становилось все больше и больше, а поскольку местное население верит в то, что это животное приносит удачу, бороться с неконтролируемым ростом популяции никто не собирался и не собирается.
Они тут повсюду.
Если посмотреть на фото кошек острова Тасиро, можно заметить, что среди них очень много обладательниц рыжего окраса. Везде в мире он считается редким для бездомных кошек (как известно, чаще всего они серые в полоску), но здесь, на острове, все совсем иначе. Пополнения новых генов извне из-за обособленности этого места нет, так что рыжий окрас (видимо, переданный самыми первыми здешними кошками) в этом кошачьем «городе» закрепился и широко распространился.
Чем больше рыжих питомцев, тем лучше.
Кстати, кошек тут никто не держит дома – считается, что у этого животного должна быть абсолютная свобода, поэтому они вольно гуляют по улочкам, дворикам, по побережью. И они, действительно, чувствуют себя на острове полноправными хозяевами.
Кошачий рай.
Зачем людям кошачий храм
Возможно, именно из нежелания беспокоить обожаемых ими кошек жители острова не заводят собак. В общем, их пушистым питомцам и питомицам тут полное раздолье.
Поклонение кошкам дошло до того, что жители даже возвели в честь этих животных храм под названием Nekokamisama. Легенда гласит, что поводом для его строительства стала гибель одной из местных кошечек. Рыбаки расправляли сеть и случайно задели ее одним из камней, используемых в качестве фиксаторов. Травма оказалась смертельной, и это очень огорчило местных жителей. Именно на месте захоронения несчастного животного и воздвигли храм. Возле него можно увидеть множество кошачьих фигурок.
Храм кошек на Тасиро.
Конечно же, эта «святыня» построена не из религиозных побуждений, а, скорее, как дань уважения всей кошачьей братии и как ещё одна достопримечательность, которая может привлечь на Тасиро новых туристов.
А еще на острове есть более пятидесяти кошачьих скульптур, которые, конечно же, не обходят стороной фотографы.
Как попасть на кошачий остров
Чтобы добраться до острова Тасиро, иностранцу нужно сначала прилететь в Токио, а оттуда доехать поездом до города Сендая (этот путь займет более четырех часов). Затем следует пересесть на поезд, который идет до Исиномаки, и проехать еще 40-45 минут.
От Исиномаки до острова кошек ходит паром. Правда, график у него не очень удобный, учитывая то, что гостиниц, в которых можно было бы переночевать, на острове нет. Отходит паром два раза в день – в 9 утра и в 15.00, а обратно в Исиномаки отправляется только в 13.00 (других рейсов нет).
Туристы добираются сюда с пересадками, но это стоит того.
Однако любителей кошек не останавливает такой непростой путь. И каждый день остров наполняется всё новыми и новыми гостями. Они фотографируют пушистых красавиц повсюду: на набережной, на травке, на лавочках. А некоторые просто ложатся на асфальт или на лужайку в окружении мегадружелюбных и бесцеремонных кошечек и наслаждаются их обществом.
Кошатники в восторге.
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