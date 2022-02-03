Редкие фотографии, сделанные во время экспедиции по реке Конда в начале ХХ века

фотографии, сделанные во время экспедиции по реке Конда
Конда — река в Западной Сибири, в Ханты-Мансийском автономном округе России, левый приток Иртыша. Течёт по Кондинской низменности в широкой плоской долине, русло очень извилистое. Длина — 1097 км, площадь бассейна 72,8 тыс. км². Сегодня сложно разобраться, эти замечательный фотографии из экспедиции Дунина-Горкавича или Носилова, но смотреть из невероятно интересно!
1. Одинокая береза
Береза на луговой стороне реки Конда в Западной Сибири.
2. Безлиственная роща
Безлиственная березовая роща в Западной Сибири.
3. Берег реки
Правый берег реки Конда.
4. Песчаный берег
Левый берег реки Конда в Западной Сибири.
5. Кондинский Сор
Река Конда перед впадением в Иртыш.
6. Пустынный берег
Пустынный песчаный берег в Западной Сибири.
7. Приток Конды
Устье реки Тугутки, протекающей по Ханты-Мансийскому автономному округу.
8. Экспедиционный лагерь
Экспедиционный лагерь, неподалеку от реки Конда.
9. Взятие почвенных образцов
Взятие сотрудниками экспедиции образцов почвенно-грунтовых вод.
10. Во время отдыха
Рабочие с руководителем экспедиции во время отдыха.
11. Амбар
Амбар неподалеку от левого берега реки Конда.
12. Для хранения дров
Сарай, построенный для хранения дров.
13. Покос травы
Покос травы на левом берегу реки Конда.
14. Рыбацкая деревня
Рыбацкая деревня, расположенная на левом берегу реки Конда.
15. Остятская собака
Остятская собака охраняющая дом.
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